Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты

Отечественные производители электроники столкнулись с проблемами при получении льготных кредитов со ставкой 5%. Добиться финансирования не получается из-за долгих согласований профильных ведомств. Вендоры призывают упростить условия выдачи дешевых займов.



Кредиты не дают

Российские производители радиоэлектроники жалуются на проблемы с получением дешевых кредитов под 5% годовых, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.

Об этом в том числе сообщила Светлана Легостаева, глава консорциума «Вычислительная техника», который объединяет таких разработчиков и производителей под брендами «Аквариус», Yadro, «Элвис», «Катюша» и др.

Представители Сбербанка подтвердили изданию, что сейчас не выдают льготные кредиты отрасли. В то же время с 15 августа до 31 декабря 2022 г. Сбербанк выдал 55,8 млрд руб. в рамках льготных кредитных договоров.

«Сбербанк продолжит предоставлять заемщикам данный продукт сразу после заключения соглашения и выделения лимита субсидии», – отметили в организации.

Представители Минцифры сообщили РБК, что ведомство только субсидирует процентную ставку по ранее выданным кредитам раз в квартал, и в конце каждого отчетного периода банки должны предоставить информацию о необходимом объеме субсидии.

«На данный момент идет процесс доведения средств со стороны Минфина. После этого они будут переданы банкам», – объяснили в Минцифры.

История меры поддержки

Напомним, льготные кредиты были введены в августе 2022 г. в рамках постановления Правительства № 407 для «поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Это было сделано на фоне демарша иностранных производителей электроники, покинувших российский рынок после февраля 2022 г. В сентябре 2022 г. власти США ввели санкции против всей российской электроники. В «черный список» угодили «Аквариус», «Ядро фаб Дубна», «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В результате был ограничен доступ не только к американским процессорным архитектурам, но и к зарубежным заводам, также санкции повлекли за собой проблемы с компонентной базой.

По данным Минцифры, в 2022 г. банки выдали льготные кредиты более чем на 93 млрд руб. Затем мера была продлена на 2023 г. и следующие годы. Так, глава Правительства России Михаил Мишустин заявил о выделении 7,5 млрд руб. на льготные кредиты из государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Также был серьезно расширен перечень электроники, вендоры которой имеют право на льготное финансирование. Помимо производителей компьютеров, ноутбуков, планшетов, серверов и систем хранения данных, взять дешевый займ разрешили вендорам телекоммуникационного и офисного оборудования (например, принтеров, сканеров, факсов, телефонов).

Сам срок льготного кредитования увеличили до пяти лет, минимальный размер составляет 3 млрд руб., максимальный – 100 млрд руб. В числе условий выдачи займа – требование, чтобы хотя бы один вид техники с 2021 г. входил в реестр российской промышленной продукции при Минпромторге.

Кредиты сейчас выдают такие кредитные организации как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Тинькофф банк и другие.

Кто успел взять кредит

По сведениям Минцифры, льготные кредиты в 2022 г. успели взять многие крупные производители электроники. Однако воспользоваться мерой поддержки смогли далеко не все, объяснил РБК представитель российского вендора ИТ-оборудования F+ tech.

По его словам, это произошло из-за того, что долгое время документ существовал только для служебного пользования. Кроме того, не все компании соответствовали требованиям, например, в выпускаемых гаджетах был встроен импортный процессор.

«В период, когда этот критерий был актуален, с июля 2021 г. по октябрь 2022 г. в реестр радиоэлектронной промышленности не мог попасть ни один российский производитель мобильных устройств», – уточнили в F+ tech. В компании добавили, что критерии нужно пересмотреть, иначе мера стимулировать рынок не будет.

По мнению Максима Копосова, директора «Промобита», льготные кредиты российским производителям сейчас «жизненно необходимы». Однако они все еще недоступны с точки зрения требований к заемщикам.

«Например, постановление позволяет получать льготные кредиты на оборотные средства только компаниям с миллиардными оборотами, способным предоставить залог на такую же стоимость», – отметил Копосов.

В то же время сроки поставки сильно затягивают производственный цикл – от момента производства устройства до его продажи может пройти целый год. Все дело в том, что закупка компонентной базы, например микросхем, транзисторов и резисторов, сейчас занимает месяцы.

Гендиректор «Норси-транса» Сергей Овчинников в беседе с изданием раскритиковал условия льготных кредитов, отметив, что деньги возможно получить под конкретные цели, например закупку оборудования или оплату труда, а вендоры нуждаются в получении денег на счет предприятия для финансирования текущей деятельности».

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, в свою очередь, заявил, что отечественным вендорам требуются открытые кредитные линии, которые можно использовать в любой момент при необходимости, чтобы они «не бегали за банками».