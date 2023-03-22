Сбежав из России, Fujitsu оказалась в 120-миллионном убытке

Свернувшая свой бизнес в России японская Fujitsu завершила 2022 г. без масштабных судебных разбирательств с брошенными контрагентами, однако все ее главные финансовые показатели в нашей стране все равно обрушились.

Потери Fujitsu в России

Как выяснил CNews, российское подразделение японского производителя электроники Fujitsu по итогам 2022 г. серьезно ухудшило свои показатели. За отчетный период выручка ООО «Фуджитсу технолоджи солюшнз» просела на 24% — до 674,6 млн, баланс сократился на 51%, то есть более чем вдвое — до 275 млн.

Чистые убытки оказалась на уровне 119,3 млн руб., хотя 2021 г. организация закончила с чистой прибылью в 62,8 млн руб., а 2020 г. — и вовсе с чистой прибылью в 123,8 млн руб.

Эти данные можно найти в обновленной базе «Контур.фокуса», который в части бизнес-показателей оперирует финансовой отчетностью, подаваемой организациями в Федеральную налоговую службу (ФНС) по российским стандартам РСБУ.

Ухудшение бизнес-параметров вряд ли можно считать неожиданностью. Еще 14 марта 2022 г. Fujitsu объявила о приостановке поставок своих решений в Россию. На этот шаг японская компания пошла на фоне начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. и введения в отношении нашей страны западных санкций.

Фото: соцсеть Fujitsu Fujitsu в России скатилась в многомиллионные убытки

ООО «Фуджитсу технолоджи солюшнз», по утверждению самой же организации, является сервисным партнером (авторизованным сервисным центром) официального непосредственного производителя техники — немецкой компании Fujitsu Technology Solutions GmbH. В нашей стране структура, зарегистрированная в Москве 20 лет назад (в 2003 г.), выполняла работы по гарантийному обслуживанию аппаратного и программного обеспечения Fujitsu.

В 2021 г., до начала действия санкций, в организации, по данным ФНС, работало 65 человек.

Других потерь пока нет

Обращает на себя внимание тот факт, что пока российское юрлицо Fujitsu не испытывает каких-либо серьезных проблем в судах нашей страны. Дело в том, что многие ее коллеги по демаршу — SAP, Oracle, HPE, Dell и др. — из российских судов буквально не вылезают, о чем CNewsписал неоднократно.

Как правило иски отечественных структур к зарубежным вендорам или их партнерам касаются возврата предоплаты за те или иные сервисы, которые ушедший производитель больше не оказывает. Обычно они удовлетворяются отечественными служителями Фемиды в полном объеме, то есть с начислением дополнительных штрафов. В результате многие вендоры уже получили обременение в сотни миллионов и даже миллиарды рублей.

А вот «Фуджитсу технолоджи солюшнз» в течение 2022 г. стала фигурантом судебного разбирательства всего однажды. К ней и ее партнеру, компании «Галард» был подан 12-миллионный иск от Локо-банка, связанный с гарантией на сервер Fujitsu PQ2800E3. Арбитражный суд Москвы по итогам рассмотрения иска в его удовлетворении отказал. Вышестоящая апелляционная инстанция позже правомерность такого решения подтвердила.

Начало 2023 г. ознаменовалось для «Фуджитсу технолоджи солюшнз» еще одним иском, правда еще менее крупным. Дистрибутор OCS требует собирается взыскать с компании «неосновательное обогащение в размере 5,22 млн руб., проценты в размере 245,94 тыс. руб., проценты за период с 18 февраля 2023 г. по дату фактического исполнения обязательства. Суть претензий в публичном доступе пока не представлена.

Общие очертания мирового бизнеса Fujitsu

Основанная в 1935 г., Fujitsu в настоящее время представлена в нескольких сегментах рынка. Она занимается производством ноутбуков, серверов, тонких клиентов, настольных ПК, а также различной компьютерной периферии. Помимо этого в ее распоряжении есть собственная платформа облачных вычислений Fujitsu Global Cloud Platform.

Как отмечает информагентство «Красная весна», эта японская ИТ-фирма, которая в период своего расцвета производила все, от суперкомпьютеров до чипов, мобильных телефонов и бытовой техники, к настоящему моменту отказалась от большей части своей линейки потребительских товаров, чтобы сосредоточиться на системах связи и информационных технологиях для бизнеса.

Ресурс добавляет, что бизнес Fujitsu сейчас все больше ориентирован на растущее число японских компаний, внедряющих все больше цифровых рабочих процессов, чтобы идти в ногу с технологическими изменениями.

По прогнозам Fujitsu, операционная прибыль за финансовый год до марта 2023 г. вырастет на 83% и составит 400 млрд иен ($3 млрд, около 232 млрд руб.). Аналитики прогнозируют, в среднем, прибыль в размере 359 млрд иен ($2,7 млрд, 209 млрд руб.).