Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая

Сложности в закрытии сделки Intel и Tower Semiconductor

Корпорация Intel испытывает сложности с закрытием сделки по приобретению израильского контрактного производителя микросхем Tower Semiconductor, пишет Tom’s Hardware.

По информации издания, камнем преткновения для американского чипмейкера стало отсутствие «отмашки» со стороны Государственного управления по регулированию рынка Китайской Народной Республики (SAMR). Ведомство, в том числе выполняющее функции национального антимонопольного регулятора, затягивает с изучением сделки и последующим вынесением вердикта.

Intel объявила о покупке Tower Semiconductor в середине февраля 2022 г. за $5,4 млрд. С тех пор стороны ожидают одобрения со стороны регуляторов в различных странах мира. Intel рассчитывала закрыть сделку в годичный срок, однако спустя 13 месяцев так и не получила отзыва от SAMR.

Согласно заявлению Intel Israel, опубликованному BizPortal, чипмейкер все еще сохраняет оптимизм относительно результата изучения сделки китайским ведомством и рассчитывает, что она будет закрыта до конца июня 2023 г.

Что Intel даст покупка Tower Semiconductor

Как отмечает Tom’s Hardware, приобретение Tower Semiconductor способствовало бы достижению Intel сразу нескольких важных целей. Во-первых, благодаря сделке американская корпорация получает отлаженный бизнес по контрактному производству полупроводников, притом с обширным пулом из десятков лояльных клиентов и стабильным потоком выручки – замечательное дополнение к ее контрактному подразделению.

Не менее важно и то, что, получая контроль над Tower Semiconductor, Intel также приобретает целый ряд предприятий, выпускающих полупроводниковую продукцию по «зрелым» технологическим процессам, роль которых в современной экономике не следует недооценивать.

Дефицит автомобильной электроники в период пандемии covid-19 вынуждал автопроизводителей останавливать выпуск отдельных видов продукции и даже временно закрывать свои заводы. Нехватка автомобильных чипов возникла из-за того, что контрактные производители полупроводников переориентировались на выпуск передовых чипов, широко использующихся в компьютерах и смартфонах, спрос на которые резко вырос на фоне массового перехода на удаленные режимы работы и обучения.

Наконец, вместе с оборудованием, клиентурой и технологиями Tower Semiconductor Intel приобретает команду успешных и опытных управленцев, имеющих представление о том, как строится контрактный бизнес. Отсутствие таких специалистов – одно из слабых мест корпорации, отмечает Tom’s Hardware.

Когда не ладится с покупками

Не лучшим образом шли дела у Intel и на фронте слияний и поглощений еще до Tower Semiconductor. Так, в июне 2021 г. компания нацелилась на покупку SiFive – разработчика чипов на перспективной открытой архитектуре RISC-V. Размер сделки оценивался в $2 млрд. Однако к концу октября 2022 г. стало известно о том, что сделка не состоится – стороны так и не сумели согласовать ни ее финансовые параметры, ни схему будущей интеграции SiFive в структуру Intel.

В июле 2021 г. Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Intel заинтересована в приобретении GlobalFoundries – одного из крупнейших в мире контрактных производителей полупроводников. Усиление подразделения ISF таким серьезным игроком, по оценке аналитиков, обошлось бы Intel примерно в $30 млрд. Однако и эта сделка сорвалась – GlobalFoundries переходу под крыло Intel предпочла провести IPO и к концу октября 2021 г. выйти на Нью-Йоркскую биржу Nasdaq.

Возрождение Intel пока буксует

В марте 2021 г. под руководством вернувшегося в компанию Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) анонсировала стратегию своего развития на ближайшие годы, которая получила название IDM (Integrated device manufacturing) 2.0.

Одним из трех ее основных пунктов предусматривалось создание автономного бизнес-подразделения Intel Foundry Services (IFS) под руководством опытного Рандхира Такура (Randhir Thakur), которое в перспективе станет крупным поставщиком услуг контрактного производства микросхем на рынках США и Европы.

Согласно финансовому отчету Intel за 2022 г. стратегия «поднятия с колен» пока не дает выдающихся результатов. Корпорация завершила отчетный период с падением выручки на 32% к 2021 г. IV квартал 2022 г. оказался одним из самых неблагополучных в истории Intel – его она завершила с чистым убытком в $664 млн.

Во вторник, 21 марта 2023 г., Стюарт Панн (Stuart Pann) сменил на посту главы подразделения IFS ушедшего в отставку в ноябре 2022 г. Рандхира Такура. Панн не имеет опыта работы в области контрактного производства микросхем, зато обладает навыками в сферах, связанных со снабжением, планирование и стратегическим распределением ресурсов.

Некоторые факты о Tower Semiconductor

Tower Semiconductor – израильская компания, основанная в 1993 г. на «останках» американской National Semiconductor.

Производит интегральные схемы с использованием специальных технологических процессов, включая SiGe, BiCMOS, SOI, смешанные сигналы и RFCMOS, датчики изображения CMOS, датчики без формирования изображения, энергонезависимую память и микроэлектромеханические системы.

В распоряжении компании в общей сложности находится семь производственных площадок, расположенных в Израиле, США и Японии. Техпроцессы Tower Semiconductor позволяют выпускать продукцию на полупроводниковых пластинах диаметром 150 мм, 200 мм и 300 мм.

Среди клиентов Tower – Broadcom, On Semiconductor, Samsung, Semtech, Skyworks Solutions и собственно Intel. Для последней компания выпускала инфракрасные датчики, которые затем использовались в камерах Intel RealSense.