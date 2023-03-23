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| Фото: © Elnur_ / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок e-commerce

  • Россия вошла в топ-10 стран по объему розничной интернет-торговли в 2021 году.
  • Лидируют универсальные маркетплейсы, в которых высокая степень цифровизации всех бизнес-процессов и сильная собственная разработка.
  • Отечественные торговые площадки инвестируют в надежность и информационную безопасность.
  • Дефицит кадров тормозит развитие электронной коммерции.
  • Основной канал доставки 一 постаматы.
  • Аналитика с применение искусственного интеллекта.
  • Как M&A в российском e-commerce повлияет на цифровизацию рынка.

Востребованные технологии

  • Облачные технологии для интернет-магазинов 一 какие виды сервисов самые востребованные.
  • Надежные и высоконагруженные веб-платформы.
  • Что умеют современные голосовые ассистенты.
  • Искусственный интеллект для обработки клиентских запросов и снижения нагрузки на продавцов.
  • На какой стадии находится роботизация складов в России 一 пилоты или тиражирование?
  • Когда интернет-ритейлеру необходима автоматизация HR?

Проекты FMCG-компаний

  • Как цифровизация повышает эффективность логистики?
  • Как искусственный интеллект минимизирует сбои в дни распродаж?
  • Новые сервисы для клиентов: как аналитика в личном кабинете помогает покупателю и продавцу?
  • Сколько стоят услуги сети постаматов и как выбрать провайдера?
  • Сколько нужно потратить на автоматизацию, чтобы организовать доставку за 30 минут?
  • Каким должно быть идеальное приложение для курьера?

Среди спикеров конференции:

Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS;
Дмитрий Новосельцев, генеральный директор, «Сантех Смарт»;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Сергей Панкин, начальник управления «Торгово-сервисные предприятия», банк ВТБ;
Петр Сыров, начальник управления 5POST, X5 Group;
Павел Жук, руководитель разработки и внедрения PIM - систем, Compo;
Ксения Сошникова, руководитель направления по работе с маркетплейсами, «Кактус»;
Иван Косаркин, руководитель направления, VS Robotics;
Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами, Flowwow;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Ирина Караулова, аналитик, Data Insight;
Марина Максимова, ex-HR партнер трансформации, «Комус».

Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.

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