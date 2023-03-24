Власти хотят объединять российские ИТ-стартапы в холдинги

В России могут внедрить механизм объединения ИТ-стартапов в технологические холдинги. Объединятся могут от трех до нескольких десятков компаний. Это поможет стартапам вывести на рынок комплексный продукт в сфере ИТ-технологий.

Стартапы объединятся

Российские стартапы могут объединиться в технологические холдинги. Такая инициатива принадлежит фонду «Сколково», ее планирует поддержать Правительство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект концепции технологического развития до 2030 г. Его готовит Правительство совместно с отраслью.

По словам собеседника издания, знакомого с инициативой, механизм по объединению стартапов будет реализовывать «Сколково» вместе с ВЭБ.РФ. Финансировать его будет ВЭБ.РФ. По его словам, участники холдингов получат право пользоваться налоговыми льготами, которые доступны резидентам «Сколково». Имеются в виду нулевой налог на прибыль, освобождение от НДС, пониженные страховые взносы и др.

В планах «Сколково» создать несколько технологических холдингов, которые объединят решения небольших российских ИТ-компаний, в том числе резидентов «Сколково» и «Сколтеха», рассказал изданию председатель правления фонда Игорь Дроздов. По его словам, в 2023 г. может быть создано минимум три таких объединения. В их числе окажутся компании в сфере ИБ-безопасности и беспилотного транспорта.

Как это будет выглядеть

По замыслу авторов инициативы, отраслевые стартапы совместно с заказчиком, производственной компанией и инвесторами будут объединятся в холдинги.

Внутри холдингов может быть как несколько ИТ-стартапов (от трех до пяти), так и несколько десятков. По словам Дроздова, это зависит от отрасли, в которой работают компании. По замыслу, объединение компаний будет строиться вокруг «одного базового актива». Другие проекты будут дополнять его своими компетенциями. Работать компании будут под одним новым юридическим лицом.

По мнению Дроздова, зачастую стартапы работают в узких направлениях, поэтому не могут вывести на рынок комплексный продукт. Технологические холдинги решат эту проблему, отметил он.

По словам представителя ВЭБ.РФ, корпорация действительно рассматривает возможность участия в таком проекте. Холдинги будут создаваться по самым востребованным в стране направлениям. Среди них он выделил биспилотники (например, в сельском хозяйстве или аэрологистике).

Для того, чтобы ВЭБ.РФ участвовала в проекте, необходимо принять постановление Правительства «О праве на риск». Сейчас ВЭБ.РФ не может инвестировать в высокотехнологические стартапы. Предоставить ей такое право предложило Минэкономразвития.

Согласно проекту концепции технологического развития, стартапы — это вновь созданное предприятие, цель которого состоит в разработке и (или) производстве продуктов с помощью инновационной идеи. Последняя по обыкновению связана с новыми технологиями. В стартапе должны присутствовать команда и технологическая идея. Цель развития стартапа состоит в капитализации своей идеи в рамках производства серийной продукции или покупке его инвесторами, следует из документа.

Полезно или нет? Мнения расходятся

Как рассказал «Ведомостям» бизнес-ангел Александр Румянцев, сдерживающей проблемой, которая тормозит развитие стартапов, является финансирование. Он отметил, что на ранней стадии проект нуждается в деньгах на доработку минимальной версии продукта, а на поздней ему не хватает средств на масштабирование.

Мера по созданию технологических холдингов, предложенная «Сколково», может быть востребована только среди ограниченного круга стартапов. Например, среди тех 60 стартапов, которые находятся в портфеле Румянцева, такая мера никому не показалась интересной.

По словам основателя венчурной компании Daily Challenge Андрея Табуринского, для развития стартапа необходимы рынок и качественный продукт. Концепция создания технологических холдингов предполагает решить проблему рынка с помощью финансирования, а проблему качества продукта — количеством проектов, которые были объединены. Он поясняет, что венчурный бизнес работает по другой схеме: фонд или ангел собирают портфель из стартапов, инвестируя в них, а институты развития создают для них инфраструктуру. Если смешивать эти две функции, то «трудно ожидать эффективного результата», отметил Андрей Табуринский.