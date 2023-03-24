ARM делает рискованный шаг: Цены для крупных клиентов повышаются в разы

Коварный план ARM

Британский разработчик чипов ARM намерен радикальным образом изменить модель лицензирования собственных технологий сторонним разработчикам, пишет Financial Times.

В результате размер отчислений, которые выплачивают партнеры компании, для многих из них вырастет в несколько раз. По задумке топ-менеджеров японского конгломерата SoftBank, которому принадлежит ARM, это положительно отразится на выручке и прибыли компании.

Стратегическая цель, которую преследует руководство материнской компании ARM, предпринимая этот весьма рискованный шаг, заключается в повышении инвестиционной привлекательности актива преддверии IPO.

Суть изменений

По информации FT, новый подход все так же предусматривает взимание ройялти в пользу ARM. Однако если в настоящее время размер лицензионного вознаграждения исчисляется в процентах от стоимости готового чипа (по данным AnandTech, это, как правило 1-2%, в зависимости от «возраста» технологии), то в перспективе компания планирует использовать в качестве базы другой параметр – стоимость конечного продукта. Таким образом, чем дороже окажется устройство на основе ARM-чипа, например, смартфон, тем большую выгоду получит лицензиар.

Важно отметить, что новые правила будут распространяться только на дизайны, построенные на основе ядер семейства ARM Cortex A, используемых в смартфонах верхнего ценового диапазона.

Помимо смартфонов, процессоры на основе архитектур ARM задействованы в планшетных компьютерах, а также умных телевизорах. Находят применение ARM-чипы и в серверном оборудовании, автомобильной электронике и устройствах интернета вещей.

Партнеры уже в курсе

Согласно источникам FT на рынке, информация об изменении схемы лицензирования по инициативе ARM уже была донесена до ключевых партнеров компании. Среди них – американский разработчик чипов Qualcomm и его тайваньский конкурент Mediatek; китайские производители смартфонов Xiaomi и Oppo.

Примечательно, что корпорацию Apple, как утверждает издание, новшества не затронут – у «яблочных» с ARM соглашение, заключенное на особых условиях.

Купертиновцы самостоятельно разрабатывают однокристальные системы, которые применяются в мобильных гаджетах Apple – смартфонах iPhone, планшетных компьютерах iPad и умных часах Apple Watch. Кроме того, с 2020 г. компания разрабатывает собственные процессоры для персональных компьютеров mac на основе ARM64. Производство этих чипов отдано на откуп тайваньской TSMC.

Эпопея с IPO

ARM – одна из наиболее значимых британских технологических компаний. Ее бизнес-схема основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур ARM.

SoftBank приобрела ARM в 2016 г. за $32 млрд. В течение последующих пяти лет компания росла весьма умеренными темпами – в среднем на 3,1% в год. Лишь в 2021 г. на фоне пандемии covid-19 и ажиотажного спроса на компьютерную технику британский разработчик чипов сумел нарастить выручку к предыдущему году на внушительные 35%, до $2,7 млрд.

В 2020 г. ARM всерьез заинтересовалась Nvidia, а у SoftBank, наконец, появилась возможность избавиться от несомненно ценного, но не демонстрирующего выдающихся результатов актива, причем с приличной выгодой. Сделка, в соответствии с которой ARM переходила под полный контроль американского разработчика графических ускорителей за $40 млрд, была анонсирована в сентябре 2020 г.

Однако состояться сделке было не суждено – антимонопольные регуляторы сочли ее угрозой конкуренции на рынке, и в феврале 2022 г. Nvidia окончательно отказалась от идеи приобретения ARM.

Примерно в то же время стало известно о планах SoftBank по проведению IPO (первичное публичное предложение) ARM. SoftBank в лице ее учредителя и главного исполнительного директора Масаеси Сона (Masayoshi Son) с самого начала рассматривал Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) в качестве приоритетной площадки – по его мнению, она способна привлечь большее число инвесторов и гарантирует более высокую оценку активов.

Британский истеблишмент, в свою очередь, мягко настаивал на IPO в Лондоне. Переговоры с Масаеси по этому вопросу вели лично премьер-министр Риши Сунак (Rishi Sunak) и Джулия Хоггетт (Julia Hoggett), CEO Лондонской фондовой биржи (LSE), но переубедить японского предпринимателя не сумели.

Впрочем, Масаеси по-прежнему не исключает вероятности того, что в перспективе акции ARM будут котироваться не только в Нью-Йорке, но и в Лондоне.