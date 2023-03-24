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Российские компании категорически не хотят связываться с выпускниками онлайн-школ. Они слишком мало знают и умеют

Российские работодатели крайне скептически относятся в соискателям, получившим онлайн-образование. Они находят качество их образования недостаточно высоким, особенно в плане практики, и не желают возиться с ними и обучать их с нуля. В то же время они готовы работать с ними на аутсорсе или принять на стажировку.

Онлайн-образование несовместимо с офлайн-работой

Многие российские работодатели не желают видеть в своем коллективе выпускников онлайн-школ образования и не готовы нанимать их на работу, пишет Forbes. Мотивы у всех разные, но большинство сходятся во мнении, что такие курсы не дают практических знаний и пичкают учеников одной лишь теорией, которая без практики мало применима в «поле».

Категорически против таких кадров в своем коллективе оказались 15% руководителей, притом их отношение к выпускникам интернет-курсов не зависит ни от занимаемой руководящей должности, ни от возраста. На дверь таким соискателям с высокой вероятностью укажут и руководители компаний, и начальники отделов в возрасте от 25 до 55 лет.

Несоответствие ожиданий и реальности

В том, что онлайн-курсы, вне зависимости от изучаемой профессии — это только теория без практики, уверены 43% руководителей. Прошедшие их специалисты в итоге едва ли окажутся полезными в решении реальных задач, которые будут ставить перед ними.

26% топ-менеджеров подметили, что соискатели, едва-едва окончившие онлайн-курсы, требуют слишком высокую зарплату, несоизмеримую с их актуальным объемом знаний и практических умений. 26% респондентов обратили внимание завышенные ожидания таких соискателей от самой работы, а еще 25% указали на неготовность таких потенциальных сотрудников работать полный рабочий день.

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Фото: tonodiaz / FreePik
Получателям онлайн-образования будет непросто устроиться на работу. Но шансы все же есть

На откровенно слабые познания выпускников онлайн-курсов в той сфере, которую они изучали, указали 18% работодателей, и еще столько же заявили, что не станут тратить время и прочие ресурсы на обучение их, фактически, с нуля. Нашлись и такие руководители, у кого по тем или иным причинам сложилось личное недоверие к интернет-образованию — таковых набралось 8%.

Есть над чем работать

«Джуниоры», получившие сертификат онлайн-школы и желающие поскорее найти работу по новой профессии, имеют массу недостатков, считают работодатели. По их мнению, 45% таких кандидатов страдают от нехватки практического опыта, 28% необходимо быть более самостоятельными в решении рабочих вопросов, а 24% нужно научиться воспринимать критику.

24% «джуниоров» слабо представляют себе даже общие принципы работы той сферы, частью которой они так стремятся стать. 28% нужно поднабраться опыта стажировок, а еще 19% за время обучения не получили необходимый объем теоретических знаний.

Отчаиваться не стоит

Перечисленный ворох недостатков, с которыми многие джуниоры приходят на собеседование после онлайн-курсов, в действительности оставляют им мало шансов на успешное его прохождение. Как выяснилось, лишь 56% работодателей имели реальный опыт найма таких специалистов.

20% руководителей готовы предоставить таким соискателям место стажера, но не более. 57% сказали, что, в принципе, могут рассмотреть вопрос трудоустройства, но только если кандидат сможет выполнить тестовое задание и хорошо проявит себя на собеседовании.

Путь отнюдь не тупиковый

Нынешняя популярность онлайн-курсов в России — это одно из следствий пандемии коронавируса, когда образование, как и многие другие сферы перешли в режим онлайн. Кроме того, обучение через интернет позволяет получать знания, не выходя из дома, и не тратить годы на университет — стать «джуниором» чаще всего можно за пару месяцев, а иногда и вовсе за пару недель. Об этом свидетельствует растущее их количество, особенно в ИТ-сфере.

Кроме того, интернет-образование в некоторых случаях может опережать традиционное по количеству опытных учителей. Для примера, в конце декабря 2021 г. зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил о сильной нехватке в России специалистов по информационной безопасности и винил в этом, в том числе, вузы, в которых нет нужного количество преподавателей по этому направлению.

Работодатели же, не особо желая видеть в своем коллективе выпускников онлайн-школ, в большинстве своем считают, что практику работы с ними следует развивать. Такое мнение высказали 95% опрошенных. 65% готовы сотрудничать с такими специалистами с внештатными сотрудниками — отдавать им различные задачи на аутсорс. Однако нельзя не отметить, что именно внештатники чаще всего попадают под сокращение, когда компания проводит оптимизацию своего штата — на примере корпорации Microsoft, которая сначала уволила множество внештатных работников и лишь через полгода перешла к массовым чисткам внутри своего коллектива, это видно особенно отчетливо.

25% не против взять выпускников онлайн-курсов на стажировку, что резко повышает их шансы устроиться на постоянную работу. 43% работодателей трудоустраивают стажеров, которые проявили себя лучше других.

Евгений Черкесов

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