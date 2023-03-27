Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему

В России может появиться возможность принудительной блокировки любой платной подписки — на интернет-сервис или программное обеспечение. Сейчас россияне могут отменять такие подписки только на сайтах сервисов, многие из которых намеренно усложняют этот процесс. Новая опция, если Центробанк примет решение о ее внедрении, позволит заблокировать любое списание по первому же обращению в банк, где была выпущена привязанная к сервису карта. В этом же направлении работают и власти — необходимый для этого законопроект готовится к отправке на рассмотрение в Госдуму.

Больше никаких хитрых подписок

Россияне в обозримом будущем смогут получить «иммунитет» от принудительных трат на интернет-подписки, которые невозможно или крайне сложно отменить. Нередко сервисы намеренно усложняют процесс отмены платной подписки на их услуги, чтобы потребителю было проще ежемесячно отдавать им не сильно бьющие по кошельку суммы, нежели тратить время на прохождение лабиринтов из меню.

С инициативой по защите россиян от подобных подписок выступила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Идея заключается в предоставлении банкам возможности блокировки таких списаний по требованию клиента, и с ней ОПИ обратилась в Центробанк, пишут «Известия». Суть инициативы в том, что владелец банковского счета, которому навязали очень трудноотключаемую платную подписку на сервис, сможет обратиться непосредственно в свой банк и потребовать блокировки этой подписки. Это сэкономило бы ему немало времени в краткосрочной перспективе и, в дальнейшем, денег.

Обращение в Центробанк, адресованное главе ведомства Эльвире Набиуллиной, направил лично глава ОПИ Олег Павлов. «В России растут продажи товаров и услуг онлайн, но из-за этого увеличивается число операций по запросам мошенников и просто не вполне порядочных предпринимателей, не исключая крупнейшие интернет-площадки и популярные медиасервисы», — говорится в письме.

Банки не помогают

В своем обращении в Центробанк Олег Павлов обратил внимание на то, что сейчас банки совершенно не желают помогать своим клиентам бороться с платными подписками, которые невозможно или очень трудно отменить. По его словам, кредитные организации предлагают им лишь один, самый радикальный выход — выпуск новой карты.

Фото: jcomp / FreePik Для оплаты покупок и подписок в интернете лучше всего иметь отдельную карту с минимальным положительным балансом

Олег Павлов подчеркнул, что это несет для клиентов дополнительные трудности, а в некоторых случаях — еще и новые расходы. Например, до 2022 г. у Сбербанка были неименные карты Momentum без платы за обслуживание (и без скрытых условий), которые в настоящее время не выпускаются. Если владелец такой карты обратится за перевыпуском на фоне большого количества неотключаемых подписок, то ему придется выбрать карту с платным обслуживанием, которое можно сделать бесплатным лишь при выполнении ряда условий.

Где оформляли, пусть там и отменяют

Российские банки не скрывают свое нежелание помогать клиентам в вопросе спасения от нежелательных подписок. Например, в «Дом.рф» сообщили изданию, что клиент обязан отменять подписки там, где он их оформил — если данные своей карты он вводил на сайте интернет-сервиса, то туда ему и нужно идти.

Глава ОПИ уверен, что подобная практика банков по отношению к своим клиентам некорректна, чем и вызвано его обращение в Центробанк. Он попросил регулятора внедрить новые нормы, обязывающие кредитные организации помогать клиентам в таких вопросах и блокировать списание денег с их счетов по тем подпискам, которые они больше не хотят оплачивать.

Центробанк в раздумьях

По информации издания, Центробанк изучит инициативу ОПИ после получения письма ее главы. Однако шанс на то, что регулятор выступит с ее поддержкой, есть — его представители подчеркнули, что на интернет-подписки распространяется действие ГК РФ, поскольку это ни что иное, как классический абонентский договор. При этом условии начинает действовать и Закон о защите прав потребителей, что обеспечивает клиентов банков правом оформить отказ от любой такой подписки в одностороннем порядке.

«Возможны недобросовестные действия компаний, которые предоставляют сервис автоматических регулярных списаний, например усложнение процедуры отказа от подписки и/или ее подключение без явного волеизъявления потребителя, — сообщили изданию представители регулятора.

Поддержка властей

Российские власти тоже хотят решить вопрос с принудительными платежами по подпискам. По информации издания, в марте 2022 г. депутат Госдумы Антон Немкин (координатор федерального проекта «Цифровая Россия») высказывался на тему необходимости принятия нового закона, который обяжет все цифровые сервисы заранее предупреждать своих клиентов о готовящихся списаниях.

Документ в настоящее время находится в разработке и будет внесен на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии, которая завершится 30 июля 2023 г.

В настоящее время единственный способ уберечь себя от многочисленных списаний — это выпуск отдельной банковской карты, которая будет использоваться исключительно для оплаты сервисов и товаров в интернете. Хранить на ней можно лишь минимальное количество средств, чтобы лишних списаний не происходило.