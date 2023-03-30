«Касперский» начал скрытно строить в России «Amazon для ИБ-продуктов»

«Касперский» оживил в России свой международный проект создания максимально этичной экосистемы онлайн-торговли ИБ-продуктами. У имеющего к нему отношения юрлица появились сотрудники на зарплате, хотя это сделало структуру глубоко убыточной.

Признаки жизни у российского Nexway

«Лаборатория Касперского» по ряду признаков всерьез взялась в России за развитие проекта, связанного с известной французской компанией Nexway, действующей на международном рынке электронной коммерции (e-commerce).

О вхождении в капитал Nexway «Касперский» сам сообщил 29 декабря 2020 г. Это было преподнесено как шаг к совместному созданию на международном уровне «максимально безопасной, этичной и открытой экосистемы онлайн-торговли, особо оптимизированной для игроков рынка кибербезопасности».

О российском развитии проекта конкретных сообщений не было, хотя 24 марта 2021 г. в ЕГРЮЛ появилась запись о регистрации ООО «Нексвей». Его гендиректором и единственным учредителем (на несколько месяцев) стал Никита Карпухин — определенно, не посторонний для «Касперского» человек. В частности, во второй половине 2019 г. он недолго числился гендиректором ООО «Модель защиты» — стопроцентной дочерней компании АО «Лаборатория Касперского», развивающей направление защиты от атак на интернет-ресурсы.

В 2021 г. ООО «Нексвей» никакой заметной активности не демонстрировала. Теперь же, по свежим данным «Контур.фокуса», который оперирует финансовой отчетностью российских юрлиц в ФНС (по РСБУ), по итогам 2022 г. организация выплатила своим сотрудникам зарплату на общую сумму в 19,8 млн руб. Годом ранее организация отчиталась о том, что у нее нет сотрудников вовсе, и на зарплаты она ничего не потратила, хотя и перечислила в Пенсионный фонд 10,8 тыс. руб.

Более того, по данным ЕГРЮЛ, с 17 февраля 2023 г. ООО «Нексвей» вновь стало полностью «российским». С указанной даты его единственным учредителем выступает ООО «Группа компаний Касперского», в то время как предыдущие полтора года 95% ее долей числились за «Нексвей сас» (Франция), а 5% — за «Нексвей груп АГ» (Швейцария).

Впрочем, пока общие данные финансовой отчетности сложно трактовать как показатели активной бизнес-структуры. В целом по итогам 2022 г. ООО «Нексвей» показало выручку в 1,2 млн руб. при чистом убытке в 23,8 млн руб.

Представители «Лаборатории Касперского» отказались рассказать CNews, что собой сейчас представляет подконтрольный «Касперскому» и связанный с Nexway бизнес в России, и какие у компании на него планы.

Nexway глазами «Касперского»

Выпуская под занавес 2020 г. сообщение о вхождении в капитал Nexway, «Касперский» описал эту французскую организацию как компанию с двадцатипятилетней историей, помогающую бизнесу в 140 странах продавать свои продукты через интернет.

«Kaspersky сотрудничает с Nexway уже много лет, и коньком этой площадки всегда была хорошая адаптация к законодательству и платежным реалиям каждой страны, в которой она работает, — писал в корпоративном блоге бизнес-директор “Касперского” (Chief BusinessOfficer) Александр Моисеев. — К этому мы хотим добавить динамичное развитие сервиса и технологии, которые позволяют партнерам Nexway стремительно адаптировать свой бизнес к изменениям».

Топ-менеджер сравнил цивилизованную электронную коммерцию с «открытой кухней», как в ресторане. «Гораздо спокойней есть еду, когда вы видели, из чего и как ее приготовили, правда?, — написал он. — Так и с обработкой данных и платежей. С помощью сертифицированных процессов и регулярных аудитов Nexway сможет доказать своим клиентам, что данные покупателей и подписчиков хранятся и используются в полном соответствии с законодательством, а также политиками конкретного партнера, если у него есть более строгие требования. Что никто другой (включая Nexway) не использует эти данные».

«Проще говоря, ваш подписчик — это только ваш подписчик, если только вы с ним не договорились как-то иначе, — продолжил он. — Подобные доверительные отношения позволят создать нечто вроде маленького “Амазона”, специально оптимизированного для продажи privacy- и security-продуктов, чтобы подписчики и покупатели этих продуктов могли спать спокойно».

О том, насколько глубоко «Касперский» вошел в капитал Nexway, Моисеев тогда умолчал. В декабре 2021 г. РБК отмечало, что Kaspersky Labs купила 100% швейцарской Nexway Group AG за €2 млн с учетом долга $10,4 млн, и это произошло в апреле 2020 г.

Сопоставляя различные открытые данные, можно заключить, что группа Nexway сейчас принадлежит «Касперскому» полностью. Подтверждает это и тональность заключительной части поста Моисеева.

Он отметил, что «Касперский» способен помочь Nexway с воплощением этого видения, но не планирует существенных организационных изменений. «Nexway останется отдельной компанией со своим собственным руководством, процессами и отчетностью, следующей всем европейским законам и требованиям, — заверил он. — Со стороны Kaspersky — только технологическая экспертиза и стратегическое направление. Мы надеемся, что все текущие партнеры Nexway будут продолжать сотрудничать с ней, и что прозрачность и открытость позволят привлечь новых. Kaspersky также не планирует отказываться от своего партнерства с другими текущими площадками e-commerce».