Электронику поделили на три уровня. Первый получил безоговорочное преимущество на госзакупках

Власти законодательно закрепили преимущество на госзакупках для производителей российской электроники. Те, кто подает заявку, в составе которой ПК, серверы или системы хранения данных на российском чипе, будут иметь безоговорочное преимущество. При отсутствии таких заказчик должен будет закупить технику, в которой присутствуют иностранные компоненты. И в последнюю очередь будут рассматриваться предложения, содержащие иностранную технику. Таким образом, вводится трехуровневый механизм допуска электроники к госзакупкам.

Новые условия закупок

Производители электроники на российской элементной базе получат преимущество на госзакупках. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин 27 марта 2023 г.

Документ определяет критерии предоставления приоритета и устанавливает трехуровневый механизм допуска электроники к закупкам. Эти уровни будут отображаться в реестре Минпромторга.

Как отметил Михаил Мишустин, такой механизм позволит сформировать дополнительный гарантированный спрос на отечественную электронику.

Постановление вступает в силу с 20 апреля 2023 г. Информация об этом опубликована на сайте Правительства.

Три уровня электроники

Наивысший приоритет получат те участники, в заявках которых присутствует электроника, которая работает на отечественных процессорах. Такой технике будет присвоен первый уровень. Если участник конкурса указывает технику первого уровня в заявке, все остальные будут отклонены.

Если в составе электроники есть иностранные компоненты, то ей будет присвоен «второй уровень». Техника станет закупаться только в случае отсутствия предложений по продукции «первого уровня».

И последний, «третий уровень», получит иностранная техника. Такие предложения на закупках будут рассматриваться в последнюю очередь.

В документе отмечается, что правило распространяется на планшеты, ноутбуки, ПК, серверов и системы хранения данных (СХД).

Эволюция идеи

Идея разделить электронике на «уровни» не нова. В октябре 2021 г. CNews выяснил, что Минпромторг разработал похожую систему признания «железа» российским. В ней также начислялись баллы за те или иные аспекты локализации производства. Но техника делилась на два уровня. Чтобы ей был присвоен первый, с 2022 г. изделие должно было иметь в своем составе отечественный процессор.

В результате на госзакупках предусматривалась ступенчатая система приоритетов: при полноте выбора госзаказчик должен был безоговорочно отдать предпочтение российской технике на российском чипе; если таковая на тендер не заявлена, то российской технике на зарубежном чипе; и лишь если и такая не была заявлена, то он сможет выбирать из всего остального.