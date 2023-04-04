Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок

Группа фондов Baring Vostok договорилась о продаже принадлежащих ей 27,6% акций Ozon своим бывшим топ-менеджерам. Сумма сделки составит примерно $142 млн. Это в пять раз ниже рыночной стоимости соответствующего пакета акций Ozon.

Barring Vostok уходит из Ozon

Группа фондов Baring Vostok договорилась о продаже принадлежащего ей пакета акций интернет-магазина Ozon. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Планируется продать весь принадлежащий фондам пакет акций Ozon, составляющий 27,6%.

В частности фонд Baring Vostok Fund V Nominies продаст 17% акций, фонд Baring Vostok Ozon —10,6%. Небольшой пакет продаст и третий фонд группы — BV Special Investments.

Кто покупает долю Baring Vostok в Ozon

Покупателем акций выступит компания Fermi Investments, зарегистрированная на острове Маврикий. За ней стоят бывшие топ-менеджеры российского подразделения Baring Vostok во главе с Еленой Иващеевой, ранее занимавшей пост старшего партнера фонда. Также в группе покупателей — Екатерина Лукьянова, Дмитрий Каменский, Максим Логинов, Дмитрий Бабурин и Игорь Самсонов. Все они являются гражданами России. В сделке будет участвовать структура Fermi Investments — международная компания «Кенигсберг инвестментс», зарегистрированная в Калининградской области в специальном административном районе.

Сделка предполагает отложенный платеж в размере $150 млн, который покупатель выплатит одной из структур продавца — Baring Vostok Private Equity Fund — в течение трех лет с момента завершения сделки. Данный срок может быть продлен еще на один год по согласованию сторон.

Кроме того, покупатель принимает на себя долговые обязательства продавца по кредитам, который тот брал под залог принадлежащих ему акций Ozon. В их числе — кредит на $40 млн, соглашение о котором было достигнуто в 2021 г.

Кроме того, компании Fermi Investments предстоит взять на себя обязательства по кредитам на суммы 2,3 млрд руб., 2,6 млрд руб. и 3 млрд руб. Из них первые два были выданы в 2018 г., третий — в 2021 г.

Таким образом, общая сумма рублевых кредитов, обязательства по которым будут переданы покупателю, составляет 7,93 млрд руб. Исходя из текущего курса Центробанка (77,32 руб за $1), это $102 млн. То есть в долларовом выражении объем передаваемых кредитов можно оценить в $142 млн, а всю сумму сделки в $292 млн.

Оценка сделки

Торги акциями Ozon на американской бирже Nasdaq не проводятся с 28 февраля 2022 г. Согласно текущим котировкам акций Ozon на Московской бирже (1,8 тыс. руб. за одну акцию), рыночная стоимость продаваемого сейчас пакета Ozon составляет 104,7 млрд руб. ($1,35 млрд). Соответственно, Baring Vostok продает свою долю в Ozon по цене в пять раз меньше ее рыночной стоимости, да еще и с отсрочкой в три года. Для осуществления сделки необходимо получить разрешения от регулирующих органов, включая Правительственную комиссию по контролю над иностранными инвестициями и от Президента России.

На начало 2022 г. Baring Vostok владел в Ozon 31,3% акций. К концу 2022 г. доля группы фондов сократилась. В частности доля фонда Baring Vostok Ozon сократилась с 14,19% до 10,6%. Это произошло за счет передачи 3,6% акций Ozon партнерам компании Baring Vostok Ozon Managers, которая управляет принадлежащей Baring Vostok долей в Ozon. То есть частично Baring Vostok сократит свое присутствие в Ozon. Другим крупным акционером Ozon является АФК «Система», ей принадлежит 31,8% акций.

Краткая история Baring Vostok

Baring Vostok был создан американцем Майклом Калви, и с начала 1990-х инвестирует в России. В кунце 1990-х вместе с предпринимателем Леонидом Богуславским Baring Vostok создал фонд Ru-Net Holdings для инвестиций в Рунет (впоследствии партнеры разделили данный актив). В числе проектов фонда — «Яндекс» и Ozon (некоторое время Baring Vostok был единоличным акционером последнего).

В 2019 г. Калви и ряд топ-менеджеров Baring Vostok были арестованы по уголовному делу, связанному с причинением ущерба банку «Восточный». Впоследствии все обвиняемые были отправлены под домашний арест. В 2021 г. всем фигурантам дела был вынесен обвинительный приговор, предполагающий условное наказание. В 2023 г. Калви покинул Россию.

О намерении Baring Vostok продать свои российские активы было объявлено в конце 2022 г. Помимо Ozon речь идет об онлайн-школе иностранных языков SkyEng, сети продовольственных магазинов «Вкусвилл», сети магазинов Famila, фармацевтической компании «Солофарм» и др. У Baring Vostok останутся доли в карпулинговом сервисе Blablacar и ряде проектов в Казахстане, включая финтех-проекте Kaspi.kz и автомобильный портал Kolesa.kz.