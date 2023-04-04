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«Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи»

«Яндекс.такси» закупит 5 тыс. автомобилей «Москвич», чей выпуск недавно возобновился в столице. Они будут использоваться в сервисах такси и каршеринга. Из этого парка 2 тыс машин будут электромобилями.

«Яндекс.такси» закупит «Москвичи»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о заключении соглашения с «Яндекс.такси» о поставке 5 тыс. автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е», производство которых было запущено на автомобильном заводе «Москвич». Из этих машин 2 тыс будут электрокарами.

«Яндекс.Такси» будет использоваться автомобили «Москвич» в своих сервисах такси и каршеринга «Яндекс.драйв». Собянин отметил, что заключенный контракт стал одним из крупнейших в мире в части поставок авто для такси и каршеринга.

Мэр Москвы также добавил, что поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. Потребность столичного рынка такси и каршеринга в новых авто оценивается в 30-40 тыс. автомобилей в год.

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Фото: «Москвич»
«Яндекс.такси» покупает «Москвичи»

Первые 50 автомобилей уже пополнили парк «Яндекс.такси», сообщили в столичной мэрии. В самом «Яндексе.такси» от комментариев отказались. В компании также не раскрывают, какой модельный ряд используется в их сервисах такси и каршеринга.

Сколько в России автомобилей в каршеринге

Из материалов несостоявшегося IPO (первичное размещение акций) каршерингового сервиса «Делимобиль» известно, что по состоянию на 2021 г. компания использовала автомобили марок VW Polo, Fiat, Hyndai Solaris, Renault Kaptur и Kia Rio. Кроме того, в рамках принадлежащего компании премиального бренда Anytime Prime используются автомобили Mercedes-Benz, BMW и Porsche.

По данным аналитического центра банка «Тинькофф», на конец 2021 г. у «Делимобиля» было 19 тыс. автомашин, у «Яндекс.драйва» — 16 тыс., у «Ситидрайва» (принадлежит Сбербанку) — 6 тыс., у каршерингового сервиса BelkaCar — 5,5 тыс. авто.

Как умирал и возрождался «Москвич»

«Москвич» был популярным брендом среди советских автолюбителей. Их производством занимался «Автомобильный завод им. Ленинского комсомола» (АЗЛК). В начале 2000-х данный завод был признан банкротом.

В то же время в конце 1990-х французская Renault выкупила недостроенные цеха АЗЛК и организовала в них завод «Автофрамос», который занимался сборкой автомобилей Renaul Logan. Весной 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Renault решила уйти из России.

Активы «Автофрамоса» перешли к правительству Москвы, которое решило заняться возрождением бренда «Москвич». Технологической основной для нового авто под данной маркой является продукция китайской JAC Motors. Партнером в сборке «Москвича» является завод КАМАЗ.

В 2022 г. было выпущено всего 600 автомобилей «Москвич». В 2023 г. планируется выпустить уже 50 тыс. машин, из которых 10 тыс. будут электромобилями. В 2024 г. планируется выпустить 100 тыс. автомобилей под данной маркой.

Игорь Королев

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