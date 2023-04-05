Cisco уничтожила «железо» на миллиарды рублей, лишь бы оно не досталось россиянам

Российская «дочка» Cisco, занимавшаяся обслуживанием оборудования компании, уничтожила технику почти на 2 млрд руб. вместо того, чтобы продать ее или хотя бы вывезти из страны. Распродажу устроить не запрещалось – так поступила, к примеру, компания SAP. У Cisco в России есть свой дистрибьютор, который тоже может пустить под пресс все импортированное в страну оборудование.

Никакого «железа» россиянам

Американская компания Cisco после ухода из России уничтожила запасы своего оборудования почти на 1,9 млрд руб., пишет ТАСС. Работа была проделана в январе 2023 г., хотя о своем нежелании работать в России компания заявила еще в марте 2022 г.

по информации издания, «железо» было уничтожено физически, а причиной тому стала остановка бизнеса Cisco в России, инициированная по решению ее руководства. Общая сумма «утилизированной» техники составила 1,86 морд руб.

Основной объем устройств в этом случае пришелся на запчасти для устройств компании, которые не были распроданы в связи с нынешней санкционной политикой Cisco. Но и готовое к использованию оборудование тоже «пойдет под пресс», говорится в финансовой отчетности компании «Сиско системс» – одного из российских юридических лиц Cisco.

Фото: Cisco Cisco готова списать технику на миллиарды рублей, но быть уверенной, что россияне ее не получат

Но этим американский техногигант не ограничился. По информации ТАСС, судьбу запчастей и телеком-аппаратуры разделили офисная техника и мебель из российского подразделения Cisco, а заодно и транспортные средства. От чего конкретно избавилась компания, не установлено, но известно, что все это потянуло на 1 млн руб.

Продать нельзя сломать

По информации издания, решение об утилизации гигантских объемов техники не было сиюминутным. Cisco приняла его еще в августе 2022 г., спустя два месяца с момента заявления об окончательном уходе из России.

Таким образом, у компании было около пяти месяцев на его отмену, но в итоге она не воспользовалась такой возможностью.

Уничтожить «железо» Cisco решила на фоне прекращения своего бизнеса в России, в том числе прямых продаж. Ей было проще избавиться от техники, чем заниматься ее реэкспортом. При этом первоначально она все же планировала вывезти технику из России.

При этом, как показал опыт немецкой компании SAP, тоже отвернувшейся от своих российских клиентов, устроить массовую распродажу оборудования в стране, попавшей под санкции, вполне можно. В сентябре 2022 г. CNews писал о планах компании по передаче новым владельцам в 3500 различных устройств в обмен на деньги – SAP намеревалась продать свои серверы, СХД и прочую технику.

Cisco решила пойти по другому пути. В скором будущем к обширному списку устройств, подлежащих уничтожению, добавятся демонстрационные образцы и различное ИТ-оборудование.

Дальше – больше

«Сиско системс» – это лишь одна из нескольких российских «дочек» Cisco. Основанная в 2006 г. в Москве и имеющая уставный капитал 11,45 млн руб., компания на 99,99999% принадлежит голландскому представительству Cisco. Доля размером в 1 руб. находится во владении структуры Cisco, зарегистрированной на Бермудских островах (данные ЕГРЮЛ).

Основная деятельность компании – «исследование конъюнктуры рынка и

изучение общественного мнения» (код ОКВЭД – 73.20), но, по информации ТАСС, она занималась обслуживанием оборудования Cisco.

Второе юрлицо Cisco в России носит название «Сиско солюшенз» и принадлежит тем же компаниям, что и «Сиско системс», в том же процентном соотношении. Дата регистрации компании – июль 2013 г., уставный капитал – 3,3 млн руб., основная деятельность – «Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (46.52).

«Сиско солюшенз» – это поставщик оборудования Cisco, осуществлявший его дистрибуцию и продажи. Судьба ввезенного и не распроданного им «железа» на момент выхода материала известна не была, но существует вероятность, что компания возьмет пример с «Сиско системс».

Поступить по совести

Уход крупных международных компаний с рынка какой-нибудь из стран присутствия – это всегда не только избавление от материальных ценностей путем их списания, уничтожения или продажи, но и увольнение сотрудников. «Сиско системс» в этом плане исключением не стала – по данным ТАСС, летом 2022 г. компания уволила большую часть своих работников.

В июле и августе 2022 г. компания расторгла большую часть трудовых договоров с персоналом по соглашению сторон. Это означает, что лишившиеся работы специалисты получили выходные пособия, на которые было потрачено несколько десятков миллионов рублей. К концу 2021 г. в коллективе «Сиско системс» числилось 60 человек, а годом позже оставалось лишь пять. Расходы компании на выплаты компенсаций и отчисления во внебюджетные фонды, связанные с сокращением штата, достигли 190,6 млн руб.

О том, как происходит процесс увольнения работников в «Сиско солюшенз», на момент выхода материала информации не было.