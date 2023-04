Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App

Создатель криптовалюты MobileCoin и платежного сервиса Cash App Роберт Ли погиб от рук преступника, напавшего на него с ножом. Cash App очень популярен среди нарушителей закона – он позволяет совершать транзакции и выводить деньги, сохраняя почти полную анонимность. Cash App настолько любим преступным сообществом, что многие исполнители слагают об этом песни.

Без него не было бы Cash App

Создатель платежного сервиса Cash App Роберт Ли (Robert Lee) погиб в Сан-Франциско (США) в возрасте 43 лет. Как пишет New York Post, он стал жертвой пока неизвестного преступника, напавшего на него с ножом. Cash App, в создание которого Роберт Ли внес ощутимый вклад, пользовался огромным спросом в преступном сообществе.

Скорая помощь успела доставить Ли в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Он скончался от полученных ранений.

За свою карьеру в ИТ Роберт Ли успел принять участие в разработке нескольких крупных блокчейн-технологий, а также создать одноранговую криптовалюту MobileCoin. Это один из последних его проектов – токен появился в декабре 2020 г.

Еще один проект Роберта Ли – небольшая социальная сеть Present. Помимо этого помогал Всемирной организации здравоохранения в экстренной доработке фирменного мобильного приложения, которая срочно потребовалась на фоне вспыхнувшей в мире пандемии коронавируса.

В дополнение к этому Роберт Ли был инвестором. Он вкладывал собственные средства в различные ИТ-компании и сервисы, в том числе в некогда популярную социальную сеть Clubhouse. В начале 2021 г. ее хотели клонировать едва ли не все мировые ИТ-гиганты, даже Telegram, но проект быстро растерял популярность и был почти мгновенно забыт мировой общественностью.

Фото: New York Post Роберт Ли был ценным специалистом в мировой ИТ-сфере

Среди проектов, в которые инвестировал Роберт Ли, были Beeper (мессенджер), Faire (В2В-маркетплейс) и Figma (онлайн-сервис для разработки и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени). Как сообщал CNews, Faire поддержал антироссийские санкции в марте 2022 г.

Как появился Cash App

Основную карьеру Роберт Ли сделал в компании Block Inc., дослужившись в ней до должности технического директора. Это финтех-компания Джека Дорси (Jack Dorsey), основателя заблокированной в России американской соцсети Twitter.

На момент открытия в 2009 и вплоть до 2021 г. Block Inc. называлась Square Inc. Роберт Ли создал Cash App, работая в ней, то есть сервис с самого начала принадлежал не ему, а Джеку Дорси и другим сооснователям Block Inc.

Cash App появился в 2013 г. Это мобильный платежный сервис, открывающий пользователям возможность быстро переводить друг другу деньги при помощи фирменного мобильного приложения. Простые условия использования сервиса позволили ему быстро набрать популярность – к пяти годам своего существования Cash App насчитывал около 7 млн активных пользователей.

К сентябрю 2021 г. ежегодное количество проводимых пользователями операций превысило 70 млн, а годовая валовая прибыль проекта достигла $1,8 млрд. Это стало возможным благодаря постоянному наращиванию списка доступных участникам сервиса операций – в 2018 г., к примеру, сервис позволил клиентам торговать биткоинами, а в 2019 г. американские пользователи Cash App обнаружили в приложении раздел, посвященный торговле акциями.

Дополнительный толчок к развитию и наращиванию пользовательской базы дало послабление возрастных ограничений – вплоть до ноября 2021 г. пользоваться Cash App могли лишь лица, достигшие 18 лет. Теперь же сервис доступен даже 13-летним подросткам.

Как Ли помогал преступникам

Созданный Робертом Ли сервис Cash App действительно стал быстрым и удобным способом передачи денег, например, для оплаты того или иного товара. К его преимуществам пользователи относят моментальное поступление денег и легкость вывода средств, а также минимальный контроль над транзакциями – для перевода достаточно указать лишь минимальный набор информации, которого будет недостаточно, чтобы вычислить личность отправителя или получателя.

Этой особенностью Cash App активно пользуются различные преступники, пишет портал FastCompany. Сервис не проверяет подлинность данных, указанных пользователем при регистрации, вследствие чего даже если один профиль по тем или иным причинам попадет под блокировку, мошенникам не составит труда зарегистрировать еще несколько фальшивых учетных записей.

По информации FastCompany, Cash App упоминается в сотнях хип-хоп песен, в текстах которых говорится, что их исполнители используют сервис для всего противозаконного. Это и торговля наркотиками, и проституция, и оплаты услуг наемных убийц, и пр. К слову, создатель Twitter Джек Дорси лично хвастался популярностью приложения среди музыкальных исполнителей, притом дважды – в 2020 и 2021 гг. на ежегодной конференции инвесторов JPMorgan.

Как пишет FastCompany, в США существует банда преступников, названная в честь Cash App. В 2021 г. власти Балтимора обвинили ее членов в распространении запрещенных препаратов.