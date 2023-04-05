Власти пытались отобрать у создателей суперкомпьтерного «железа» «Ангара» 400 миллионов, но не получили ничего

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» при финансовой поддержке государства разработали и наладили производство микросхем для коммутаторов ЦОДов. С учетом не полного достижения целевых показателей проекта у предприятия потребовали возврата субсидии и выплаты штрафа. Однако суд встал на сторону разработчиков, отказав в удовлетворении иска.



НИЦЭВТа сохранил 400 миллионов

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) сумел убедить судей в необоснованности претензий Минпромторга на взыскание с организации 408,6 млн руб.

Дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы, в которое министерство со своим иском к Центру обратилось 18 июля 2022 г. В указанной сумме 335,8 млн руб. приходится на затребованную к возврату субсидию, а 72,8 млн руб. — на штраф.

Просубсидированный Минпромторгом в конце 2016 г. проект носил наименование «Разработка и производство СБИС (сверхбольшой интегральной схемы; — прим. CNews) сетевого коммутатора с пропускной способностью канала передачи данных 200 Гбит/с для использования в телекоммуникационном оборудовании ЦОДов и высокопроизводительных вычислительных систем». Со своей стороны НИЦЭВТ должен был вложить в проект 292,8 млн руб.

Бизнес-план семилетней давности предполагал, что целевыми потребителями новой продукции станут промышленные предприятия, операторы центров обработки и хранения данных, Минобороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса, госкорпорация «Росатом» и др.

Фото: © whitelook / Фотобанк Фотодженика НИЦЭВТу не придется возвращать Минпромторгу субсидию и выплачивать штраф в сумме 400 млн руб. Он признан добросовестным

Вынося свое решение, судьи исходили из того, что НИЦЭВТ в рамках проекта действовал «добросовестно», в то время как ему пришлось столкнуться с не зависящими от него обстоятельствами. «Начиная со второго полугодия 2019 г., достижению показателя (индикатора) проекта «Объем производства и реализация импортозамещающей продукции...», препятствовали объективные факторы, относимые к непреодолимой силе: введение торговых и экономических санкций, сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Из публичных судебных документов можно заключить, что в конечном итоге изделия были разработаны и подготовлены к производству, однако НИЦЭВТ не смог вовремя наладить непосредственный их выпуск заранее обговоренного объема. В этой связи, с учетом действующего законодательства обращение в суд для Минпромторга было обязанностью.

Практика CNews по анализу судебных разбирательств Минпромторга с получателями его субсидии позволяет предположить, что дальнейшие действия министерства по возможному обжалованию вердикта служителей Фемиды будут зависеть от реальной жизнеспособности и перспективности НИЦЭВТа. Как правило, министерство подает на апелляцию в отношении миролюбивых решений суда только тогда, когда получатель бюджетных денег совсем плох и находится в предбанкротном состоянии (то есть ни о каком развитии проекта речи не идет).

Напомним, НИЦЭВТ известен своими суперкомпьютерными разработками, включая интерконнект «Ангара». Из судебных документов можно заключить, что разработанное в проекте сетевое оборудование также носит название «Ангара».

На разработки заявлен конкретный спрос

В документах суда отмечается, что в ходе реализации проблемного проекта до возникновения обстоятельств непреодолимой силы показатель «Объем реализации продукции» был частично достигнут.

«В рамках договора от 31 октября 2018 г. на поставку оборудования для ЦОДа и работ по его монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ” (входящий в “Росатом” Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина; — прим. CNews) закуплено оборудования и работ на сумму более 400 млн. руб.», — говорится в документах.

При этом уже в марте 2021 г. ВНИИТФ была подтверждена потребность в закупке сетевого оборудования на 500 млн. руб. «По состоянию на 2023 г. коммуникационное оборудование на базе СБИС сетевого коммутатора и сетевого адаптера является необходимой заменой зарубежным аналогам, потребность в которых для ВНИИТФ составляет до 100 сетевых коммутаторов и 2000 сетевых адаптеров, — отмечается в служителями Фемиды. — Таким образом, реализация указанного количества изделий позволяет достичь ранее запланированных показателей эффективности проекта — 826 млн руб.