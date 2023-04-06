Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию

Российский бизнес Softline продан фонду «Тетис Кэпитал». Основатель Softline Игорь Боровиков покидает компанию. В то же время сотрудники Softline получат до 30% ее акций. В компании также обещают выплатить компенсации инвесторам, купившим ее акции в ходе IPO.

Новый владелец российского Softline

ИТ-дистрибьютор Softline сообщил CNews о продаже компании. Новым владельцем Softline вместо основателя компании Игоря Боровикова стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Тетис Кэпитал». Фонд получил 100% акций АО «Софтлайн», сумма сделки не раскрывается.

«Тетис Кэпитал» принадлежит компании «Трифико». До недавного времени фонд входил в число акционеров «Максима Телеком» - оператора сети Wi-Fi в московском метро.

Совет директоров Softline

Чуть ранее Softline сформировал совет директоров. В него вошло девять человек, в том числе четыре независимых директора: бывшая глава Google в России Юлия Соловьева (сейчас возглавляет бизнес Google в развивающихся странах), бывший глава российского бизнеса Oracle и Dell Борис Щербаков, бывший топ-менеджер АФК «Система» Всеволод Розанов и бывший глобальный директор по операционный деятельности Teralink Group Виталий Пыльцов.

Как Softline из российской стала международной, а затем разделилась

Компания Softline была основана в 1993 г. Игорем Боровиковым. Основной профиль деятельности компании - дистрибуция ПО, в частности, ПО Microsoft. В 2020 г. на продукты Microsoft пришлось 59% от глобального оборота компании и 27% от оборота в России.

Фото: Softline Российский бизнес Softline продан фонду «Тетис Кэпитал»

В последние годы Softline активно развивала бизнес зарубежом, в частности, в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В том числе были приобретены ИТ-дистрибьюторы в Египте, Турции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других странах.

В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской фондовой биржах. Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на западных фондовых площадках был сохранен. Это связано с тем, что у основного владельца Softline Игоря Боровикова было налоговое резидентство Португалии. Впрочем, из-за разрыва связей между Лондонской и Московской фондовой бирж значительных объемов торгов акциями Softline на LSE не наблюдалось.

В сложившейся ситуации руководство Softline приняло решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Российский бизнес Softline был отдан Игорю Боровикову за символический $1. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию, в результате чего доля Боровикова в глобальном Softline снизилась с 53% до 44%

В Softline соотношение своего российского бизнеса к глобальному оценивали как 1:3. По итогам 2022 финансового года (закончился 31 марта 2022 г.), оборот Softline в России составил $1,13 млрд - 51% от общего оборота группы. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) в России составил $48,7 млн - 72% это значения данного показателя для всей группы.

Позднее глобальная Softline была переименована в Noventiq и перешла на работу под этим брендом.

Noventiq договорилась о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition с целью выхода на американскую биржу Nasdaq (такого рода компании проводят IPO, но не имеют активов и ищут способы слияния с другими компаниями).

Мотивационная программа для руководства Softline и компенсации миноритарным акционерам

В сообщении Softline утверждается, что топ-менеджеры компании получат до 15% ее акций. В перспективе эта доля может быть увеличена до 25-30% за счет опционной программы.

Кроме того, Игорь Боровиков заявил, что инвесторы, принявшие участие в IPO Softline, смогут монетизировать имеющиеся у них акции компании или выпущенные на них глобальные депозитарные расписки (GDR). Каким образом это будет сделано, пока не раскрывается.

Ранее, при разделе бизнеса на российский и международный, в Softline заявляли, что рассматривали вариант предоставления своим миноритарным акционерам доли в российском бизнесе. Однако тогда в компании пришли к выводу о невозможности реализации такого рода сценария, так как Евросоюз наложил санкции в отношении Национального расчетного депозитария, после чего было разорваны его связи с европейским депозитарием Euroclear.