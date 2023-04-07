Amazon изъяла из продажи российский «тамагочи для хакеров».

Устройство Flipper Zero, разработанное в России, больше не будет продаваться на Amazon. Площадка уверена, что это устройство для скимминга банковских карт. Почему Amazon пришла к такому выводу, и почему именно сейчас, неизвестно – Flipper Zero находится в свободной продаже с лета 2020 г.

Flipper Zero изгнан с Amazon

Американская корпорация Amazon, запланировавшая сократить десятки тысяч человек, запретила продажи устройства Flipper Zero в своем интернет-магазине. Это разработка одноименного российского стартапа, за которым закрепился неофициальный титул «российского тамагочи для хакеров».

Flipper Zero представляет собой очень компактный и портативный инструмент для проведения пентестов, который может пригодиться в тестировании и отладке многочисленных цифровых и аппаратных устройств благодаря массе встроенных в него проводных и беспроводных интерфейсов. В его распоряжении есть RFID, радио, NFC, инфракрасный порт, Bluetooth и пр, а сравнение с тамагочи объясняется тем, что внутри него «живет» виртуальный дельфин.

Amazon посчитала, что Flipper Zero может использоваться кардерами для воровства (скимминга) данных банковских карт с последующим опустошением содержимого привязанного к ним счета в банке. Для копирования данных с карты используется специализированное считывающее устройство – скиммер, который позволяет хакерам узнать имя держателя карты, ее номер и срок действия, а также коды CVV и CVC. Скиммеры чаще всего размещаются на банкоматах, но не позволяют узнать PIN-код. Поэтому украденную скиммером информация используется в первую очередь для онлайн-платежей.

Фото: Flipper Zero Flipper Zero стал на Amazon «устройством нон грата»

По версии Amazon, Fliper Zero – это чистой воды скиммер.

Или удаление, или санкции

Amazon ополчилась на Flipper Zero 6 апреля 2023 г., когда разослала продавцам первые сообщения с требованием о прекращении продаж. «Этот продукт был идентифицирован как устройство для скимминга карт. Политика Amazon запрещает продажу или внесение в список устройств для скимминга карт», — говорится в уведомлении, отправленном одному из продавцов Amazon.

Позже Amazon полностью запретила Flipper Zero на своей платформе, поместив его в категорию «продуктов с ограниченным доступом». К этой категории причислены многочисленные устройства, стоящие на вооружении у преступников, например, приборы для создания дубликатов цифровых ключей.

В настоящее время некоторые ссылки на ранее доступные страницы Amazon, продающие инструменты Flipper Zero, не работают и отображают сообщение «Извините, мы не смогли найти эту страницу. По другим ссылкам указано, что товар недоступен. Единственное, что пока еще доступно на Amazon – это аксессуары для Flipper Zero, включая силиконовые чехлы.

Всем продавцам, которые по тем или иным причинам не исключат Flipper Zero из своих каталогов в течение 48 часов после получения уведомления, будет грозить блокировка аккаунта с конфискацией денег на счете в пользу Amazon.

Недокументированные функции

Flipper Zero как устройство появился летом 2020 г. на портале KickStarter, где его создатель Павел Жовнер планировал собрать $60 тыс. на производство небольшой партии. В итоге все пошло не по плану – суммарные сборы превысили $4 млн, а сам гаджет стал невероятно востребованным во всем мире. До 24 февраля 2022 г. никаких проблем с его распространением за пределами России у разработчиков не возникало.

Следует отметить, что Flipper Zero имеет массу способов применения. Как пишет Bleeping Computer, при должной сноровке с его помощью можно открывать и закрывать автоматические ворота гаража, отключать автомобильную сигнализацию или активировать умные дверные звонки, а также клонировать широкий спектр цифровых ключей.

Выход есть всегда

Не все потенциальные покупатели Flipper Zero, лишившиеся возможности приобрести устройство из-за запрета Amazon, будут расстроены. Amazon – это классическая торговая площадка в духе российских Ozon и Wildberries, где частные продавцы организуют виртуальные магазины для перепродажи товаров с наценкой.

В России Flipper Zero пока еще доступен

Все желающие купить Flipper Zero без переплаты и необходимости мириться с правилами гигантских интернет-корпораций, могут обратиться непосредственно к разработчикам, которые специально для этих целей создали свой интернет-магазин. Но в этом случае получению гаджетов могут помешать власти или, по меньшей мере, таможня, что за последние месяцы произошло дважды.

Первыми отметились немецкие таможенники. Германия – одна из стран, решивших присоединиться к санкциям против России, что отчетливо видно на примере компании SAP. В декабре 2022 г. немецкая таможня уничтожила большую партию Flipper Zero на $200 тыс. в знак поддержки санкций. По словам разработчиков, устройства направлялись к оформившим заказ владельцам и оказались в Германии, поскольку «Почта России» организовала в этой стране «антисанкционный» логистический хаб. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

В середине марта 2023 г. на Flipper Zero внезапно обратили внимание власти Бразилии. Как сообщал CNews, бразильские чиновники распорядились о конфискации всех поступающих в страну экземпляров Flipper Zero, потому что, по их мнению, они могут использоваться в преступных целях. В этой стране, в отличие от Германии, обошлось без уничтожения гаджетов.