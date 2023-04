Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Twitter Inc больше нет

Компания Twitter Inc, управляющая сервисом микроблогов Twitter, перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо. Ее поглощение компанией X Corp. американского предпринимателя Илона Маска (Elon Musk) завершилось не позднее 4 апреля 2023 г., следует из материалов судебного разбирательства по иску гражданки США Лоры Лумер (Laura Loomer), ответчиком в котором выступает интернет-платформа. На это обратило внимание издание Slate, отметившее, что ранее данные сведения не появлялись в публичном поле.

Политактивистка Лумер судится с Twitter с 2019 г., когда ее учетная запись на площадке была заблокирована – по ее мнению, незаконно. Согласно опубликованным документам, правопреемником Twitter Inc, заодно унаследовавшим все ее множественные тяжбы, стала компания X Corp., дочерняя организация холдинга X Holding Corp, зарегистрированная в Неваде (США).

Как отмечает Slate, достоверно неизвестно, с какой целью Маск решил перекроить структуру принадлежащего ему бизнеса. В самом Twitter изданию дали понять, что обсуждать эту тему не желают, во всяком случае пока, прислав лишь непристойный эмодзи в ответ на заданные им вопросы.

Переговоры о приобретении Twitter начались весной 2022 г., а уже в октябре сервис перешел под контроль миллиардера. Сумма сделки составила около $44 млрд. Впоследствии лично возглавивший сервис Маск принял ряд спорных управленческих решений и взялся за перестройку принципов работы площадки в соответствии с собственным видением.

Манипуляции с юрлицами

В апреле 2022 г. Маск зарегистрировал три самостоятельные компании под названиями X Holdings I, X Holdings II и X Holdings III в Делавэре (США), которые, как ожидалось, будут задействованы в сделке по приобретению Twitter. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), процедура предполагала слияние Twitter Inc с X Holdings II, подконтрольной Маску, в результате которого сервис сохранил бы свое название и существующую корпоративную структуру.

X Holdings III, в свою очередь, должна выступить получателем кредита на $13 млрд, который бизнесмену-филантропу предоставила группа банков в рамках финансирования 44-миллиардной сделки по покупке Twitter.

Наконец, X Holdings I отводилась роль организатора и контролера хода сделки.

По итогам слияния, согласно первоначальному плану, X Holdings II должна была прекратить свое существование, «растворившись» в Twitter. То есть окончательная структура связанного с площадкой бизнеса должна была выглядеть следующим образом: X Holdings I надзирает за деятельностью Twitter, а X Holdings III занимается финансовой стороной вопроса.

Однако, как отмечает Slate, в определенный момент планы Маска, по всей видимости, изменились, поэтому 9 марта 2023 г. он зарегистрировал еще два новых юридических лица, но уже не в Делавэре, а в Неваде: X Holdings Corp. и X Corp. Затем 15 марта сообщил в соответствующие властные структуры штата о намерении провести слияние X Holdings I (Делавэр) с X Holdings Corp. (Невада), а также Twitter Inc (Делавэр) с X Corp. (Невада).

Таким образом, Twitter сменил свою юрисдикцию и теперь подчиняется законам Невады, которую миллиардер давно облюбовал как место для своих бизнес-проектов. В 2020 г. во время карантина в связи с пандемией covid-19 он даже угрожал властям Калифорнии (США) перенести штаб-квартиру производителя электромобилей Tesla на территорию пустынного штата на западе страны.

Суперприложение на базе Twitter

Slate выдвигает предположение о том, что действия Маска могут указывать на подготовку к трансформации Twitter в суперприложение, совмещающее функции социальной сети, мессенджера и платежного сервиса, наподобие китайского WeChat. Сам бизнесмен не скрывал своих намерений по созданию супераппа и прямо заявлял, что «покупка Twitter ускорит создание X, "приложения для всего"» (“Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app”).

Впрочем, схожесть в названии гипотетического суперприложения и нового юрлица Twitter, вероятно, не следует воспринимать в качестве серьезного аргумента в

Эксцентричный предприниматель, похоже, испытывает особые чувства к букве “X”, которая достаточно часто встречается в наименовании проектов Илона Маска. Так, процедура получения кредита на покупку Twitter в документах SEC фигурирует под названием “Project X” («Проект X»); космическая компания Маска носит имя SpaceX, а онлайн-банк, основанный Маском и впоследствии ставший PayPal, изначально назывался X.com.

Согласно другой версии, высказанной Slate, Маск намерен построить не суперприложение, а «суперкомпанию», которая консолидирует все активы бизнесмена в Неваде. Соответствующую идею в Twitter высказывал давний инвестор Tesla Дэйв Ли (Dave Lee) в конце 2020 г. – о ней Маск отзывался в позитивном ключе.

В 2016 г. на территории Рино (Невада) заработала так называемая гигафабрика Tesla по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта. В 2023 г. Маск анонсировал расширение производства на этой площадке, инвестиции в которое составят $3,6 млрд.

Кроме того, Boring Company, также принадлежащая предпринимателю, реализует в регионе несколько проектов, в частности, в Лас-Вегасе.