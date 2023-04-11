Российский «убийца» Instagram* привлек 300 миллионов

Российская соцсеть Looky, альтернатива Instagram*, привлекла 300 млн руб. инвестиций. Кто именно вложил в нее деньги – тайна за семью печатями, но это частные инвесторы. Раунд был вторым по счету за четыре месяца со дня официального запуска Looky – в ходе первого сервис привлек 160 млн руб.

Инвесторы не поскупились

Отечественная социальная сеть Looky, позиционируемая разработчиками в качестве российского аналога Instagram*, привлекла инвестиции на сумму 300 млн руб. Как сообщили CNews представители сервиса, вложиться в него решила группа частных инвесторов.

На чьи именно деньги Looky продолжит свое развитие, на момент публикации материала известно не было. На запрос CNews об именах инвесторов и их количестве представители Looky отвечать отказались, заявив лишь, что это «частные российские инвесторы с опытом инвестирования в ИТ-стартапы».

Looky – это очень молодой сервис. Запуск социальной сети состоялся в первых числах декабря 2022 г. Американская же соцсеть, с которой авторы Looky сравнивают свой проект, работает с октября 2010 г.

Instagram*, как и Facebook*, принадлежат компании Meta*. В марте 2022 г. Meta* была признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Ее социальные сети Instagram* и Facebook* заблокированы в России.

Второй раунд

300 млн руб., которые предоставят разработчикам инвесторы, будут направлены в первую очередь на развитие функциональных возможностей сервиса. Часть средств пойдет на привлечение новых пользователей, а также «на работу с блогерами и креаторами», сообщили CNews представители Looky.

Одно из направлений развития Looky – это электронная коммерция. «Цель платформы – вернуть пользователям привычный функционал, блогерам – площадку для монетизации, а российскому малому и среднему бизнесу – инструменты для развития социального шопинга и онлайн-торговли», – утверждают в Looky. Деньги инвесторов пойдут, в том числе, на «интеграцию крупнейших российских маркетплейсов, создание инструментов для продвижения и продажи товаров и услуг на платформе», – сказали представители Looky.

Apple пока не спешит удалять Looky из своего каталога, хотя подобным она промышляет регулярно

В компании сообщили CNews, что нынешний раунд инвестиций – второй по счету и пока самый успешный. В ходе первого было привлечено 160 млн руб., но источник денег не раскрывается. Эти вложения были направлены «на разработку базового функционала, программы лояльности и запуск сервиса», – сообщили CNews представители Looky.

Россия или Грузия

Согласно официальной информации на сайте Looky, сервис не является российским. За ним стоит компания из совершенно другой страны, в которую весной и осенью 2022 г. релоцировались сотни тысяч россиян, в том числе и ИТ-специалистов.

Looky принадлежит компании CSDevelopment LLC, зарегистрированной в Тбилиси (Грузия). При этом сайт соцсети (looky.com) оформлен на русском языке с возможностью переключения на английский. Сервис располагает мобильными приложениями под Google Android и Apple iOS – на момент публикации материала его можно было скачать из App Store и Google Play, а также из App Gallery – каталога, принадлежащего китайской компании Huawei.

«Компания-разработчик и операционная компания – российские, грузинский только паблишер (издатель - прим. CNews)», – рассказали CNews в Looky. По словам представителей сервиса, за разработку приложения отвечала компания ООО «Мотивационные решения». По данным ЕГРЮЛ, она основана в Москве в июне 2021 г. с уставным капиталом 32 млн руб. Ее основной вид деятельности – разработка программного обеспечения (код ОКВЭД 62.01). Компания на 100% принадлежит ООО «УК Апрель инвестиции».

В описании к приложениям в магазинах Apple и Google упоминания CSDevelopment LLC или ООО «Мотивационные решения» нет. В графе «Разработчик» указано название сервиса – Looky.

Открытое бета-тестирование

Представители Looky сообщили CNews, что дата официального запуска социальной сети – 6 декабря 2022 г. Однако фирменное приложение Looky было размещено в Google Play 27 июля 2022 г. и с того момента набрало более 400 тыс. скачиваний. На вопрос CNews о разнице почти в полгода между официальным запуском сервиса и релизом мобильного приложения представители Looky ответили, что поначалу в Google Play и App Store была выложена бета-версия утилиты, после чего начался этап открытого тестирования, завершившийся 6 декабря 2022 г.

Пользователи Android пока не очень довольны новой соцсетью

Рейтинг сервиса в магазине Google сравнительно низкий 3,3 балла из 5 возможных на основе 775 отзывов (на момент выпуска материала). Владельцы iPhone оказались более благосклонны к новому российскому сервису, поставив ему 4,4 балла из 5 (727 отзывов). Версия приложения для iOS доступна для скачивания с 8 августа 2022 г.

Освободившуюся нишу необходимо занять

На момент запуска разработчики Looky ставили перед собой цель к 2024 г. привлечь, по меньшей мере, 10% российской аудитории Instagram*, размер которой социальная сеть на 11 апреля 2023 г. не раскрывала. На вопрос CNews о количестве пользователей представители Looky ответили: «На данный момент в Looky порядка 300 тыс. юзеров «органики» (органическая аудитория)». «Ранее мы тестировали различные каналы и механики, но не занимались активным маркетированием продукта. Собственно часть полученных инвестиций мы планируем потратить на привлечение пользователей и продвижение LOOKY среди целевой аудитории», – добавили представители компании.

Следует отметить, что в России существуют и другие отечественные заменители Instagram*. Например, в марте 2022 г. появился сервис «Россграм», разработчик которого называл себя бывшим сокурсником создателя Telegram Павла Дурова. Месяц спустя выяснилось, что для регистрации в «Россграме» нужно иметь немало свободных денег – от 10 до 50 тыс. руб.

«Россграм» Шредингера - сервис и работает, и не работает одновременно

К 11 апреля 2023 г. Сервис так и не заработал – его разработчики заявляют о скором повторном открытии, но дату этого события не называют.

* Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.