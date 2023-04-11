МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили

МТС не смогла продать свою армянскую «дочку»: соответствующее ходатайство было отвергнуто властями республики. Наиболее вероятным претендентом на армянскую «дочку» МТС называлась букмекерская контора 1Xbet.

МТС получила отказ властей Армении

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) не разрешила российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС) продать свою «дочку» в Армении. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление КРОУ.

МТС через люксембургский оффшор Allegretto Holding владеет кипрским оффшором Aramayo Investments, который является единственным владельцем «МТС Армения». Заявку на приобретение Allegretto Holding подавал другой кипрский оффшор – Fedilco Group конечные собственники которого не известны. Заявку на одобрение сделки подавала сама «МТС-Армения».

В КРОУ отметили, что имеют право не разрешать осуществление сделки, если она не соответствует требованиям ведомства, угрожает национальной безопасности или государственным интересам.

Фото: МТС МТС не смогла продать свою армянскую «дочку»: ее ходатайство было отвергнуто властями республики

В ведомстве добавили, что выносили свое решение с учетом позиции Министерства высокотехнологичной промышленности Армении. Пресс-служба МТС от комментариев отказались.

Кому МТС могла продать свою армянскую «дочку»

Ранее армянское издание Civilnet писало, что на «МТС-Армения» есть несколько потенциальных покупателей. Среди них букмекерская компания 1Xbet, принадлежащая Роману Семенихину, Дмитрию Казорину и Сергею Каршкову. Издание утверждает, что ранее владельцы 1Xber через швейцарскую компанию FM Global Invest приобрели армянский Айбизнесбанк.

Другим претендентом назывался союз «Газпрома» и армянской телекоммуникационной компании Team, принадлежащей братья Айку и Александру Есаянам. Братья Есаян долгое время работали в армянском телекоммуникационном операторе Ucom. В 2020 г. они покинули Ucom и основали новую компанию Team, которая приобрела телекоммуникационного оператора «Veon Армения» («дочка» группы Veon, работающую под брендом Beeline).

Третий претендентом назывался американский Golden State Bank, созданный выходцами из Армении. Его председателем совета директоров является Роберт Седракян.

Источник CNews на армянском рынке говорил, что наиболее вероятным претендентом на покупку «МТС-Армения» является 1Xbet. Президент МТС Вячеслав Николаев ранее говорил, что компания намерена сфокусироваться на развитии в России, а в части армянской «дочки» он уже рассматривал различные предложения.

Как МТС выходила в Армению

МТС вышла на рынок Армении в 2007 г., приобретя контрольный пакет лидирующего на сотовом рынке оператора «К-Телеком» (работал под брендом Vivacell). Позднее «К-Телеком» был переименован в «МТС-Армения». Продавцами выступали ливанские братья Пьер и Муса Фатуши (Pierre and Moussa Fattouche).

У братьев Фатушей оставалось 20% акций «К-Телеком». Этот пакет был передан МТС в 2019 г. в обмен на списание кредита братьям Фатушей на сумму $99,1 млн.

Показатели «МТС-Армения» и армянского сотового рынка

По итогам 2022 г. «МТС-Армения» заработала 7,94 млрд руб, показатель OIBDA составил 4,27 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA - 53,8%, чистая прибыль – 804 млн руб. Компания обслуживает 2,27 млн абонентов.

На сотовом рынке Армении также работают Tema и Ucom, обслуживая, соответственно, 904 тыс. и 594 тыс. абонентов. Уровень проникновения услуг сотовой связи в Армении составляет 126%, число активных пользователей – 3,73 млн.