CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторовИздание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых авторов.
CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.
ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ
Обязанности:
- подготовка материалов;
- проведение интервью.
Требования:
- грамотный русский язык;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- допускается удаленка, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.
РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ
Обязанности:
- редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.