В России катастрофическая нехватка опытных ИТ-специалистов. Компании их ищут и не могут найти месяцами

Российские работодатели тратят до полугода на поиски ИТ-кадров с опытом работы. Некоторые компании готовы на работу специалистов без профильного образования, лишь бы у них был багаж необходимых знаний и навыков. Те, кто готов платить хорошие деньги за труд ИТ-шника закрывают вакансию в три раза быстрее.

Дефицит программистов

Российские компании столкнулись с весьма серьезной нехваткой кадров в области информационных технологий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter. Сложности в поиске работников из этой сферы по итогам 2022 г. начали испытывать более половины работодателей по всей стране.

В первую очередь компании остро нуждаются в классических программистах, а также тех, кто освоил языки веб-программирования. Это косвенно подтверждается и высокими зарплатами последних – CNews писал, что еще в 2022 г. знания и опыт в PHP могут обеспечить россиянам ежемесячный доход в размере до 500 тыс. руб.

Из всех российских компаний, в которых в настоящее время есть открытые ИТ-вакансии, 61% в течение длительного времени не могут найти подходящего специалиста пишет РИА «Новости». В отчете HeadHunter говорится о 63%. 19% работодателей испытывают трудности с поиском программистов, 16% – веб-программистов, 14% – разработчиков мобильных приложений.

Месяцы на поиск

Сроки поиска ИТ-специалистов у большинства российских работодателей по итогам 2022 г. ощутимо выросли. Тех, кто по стечению обстоятельств, наоборот, тратил на процесс найма ИТ-шников меньше времени, оказалось абсолютное меньшинство – таких набралось не более 6%.

Фото: Минцифры Опытные ИТ-специалисты всегда в цене

На закрытие ИТ-вакансий у компании к концу 2022 г. уходило свыше трех месяцев. Ранее в 88% случаев на это требовалось значительно меньше времени – не более двух месяцев. Рост сроков двукратный, и эксперты пока не берутся предположить, как ситуация будет складываться в 2023 г., с учетом последствий 2022 г. и новых инициатив российских властей.

Деньги в обмен на опыт

Как пишет РИА «Новости», наибольшие трудности российские компании испытывают с поиском ИТ-специалистов с хорошим опытом работы. Например, на подбор кандидата с опытом в профессии от шести лет уходит, в среднем, до полугода, что, по словам главного эксперта HeadHunter по рынку труда Натальи Даниной, «неминуемо приводит к падению производительности компании в целом».

Наталья Данина сообщила агентству, что в сложившейся ситуации компании даже стали закрывать глаза на отсутствие у специалистов профильного образования. Если у кандидатов на вакансию нет ИТ-диплома, но есть требуемый объем опыта и знаний, он с большей вероятностью получит работу, нежели его конкурент с нужным образованием, но без опыта работы.

Работодатели, видимо, понимая, что все вокруг дорожает, для завлечения нужного им специалиста используют самый действенный мотиватор – деньги. Чтобы заполучить требуемого ИТ-специалиста, они предлагают ему не эфемерные бонусы, а хорошую зарплату. Способ этот действенный – 75% компаний, делающих ИТ-шникам хорошие зарплатные предложения, закрывают вакансии менее чем за три месяца.

При этом о трудностях с поиском неопытных сотрудников ИТ-отделов, так называемых «джунов», работодатели ничего не говорят. В августе 2022 г. CNews писал, что компаниям такие работники не очень интересны, и что меньше всего они хотели бы видеть в своем штате выпускников онлайн-школ.

В начале весны 2023 г. ситуация изменилась. Джуны стали более востребованными на рынке труда, но с их нехваткой на фоне роста популярности интернет-образования в сфере ИТ, компании пока не сталкиваются.

Потенциальные причины

На усложнение процесса поиска ИТ-шников именно в 2022 г., с высокой степенью вероятности, могли повлиять изменения в глобальной геополитике и роли России в ней. Так, после 24 февраля 2022 г. к апрелю 2022 г. из России уехали несколько десятков тысяч ИТ-шников. Аналитики прогнозировали удвоение количества убывших за границу к началу мая 2022 г., но детальная статистика по этому вопросу спустя год отсутствует, и сколько именно ИТ-кадров Россия лишилась за весну 2022 г., остается неизвестным.

Вторая волна убыли населения пришла одновременно с первой волной частичной мобилизации – в конце сентября 2022 г. По разным оценкам, в считанные дни Россия недосчиталась от 700 тыс. до 1,5 млн человек, в выборе между переездом за рубеж или в казарму остановившихся на первом варианте. Сколько из них имели ИТ-образование в виде диплома вуза или сертификата онлайн-школы, доподлинно неизвестно.

В 2023 г. ситуацию с поиском ИТ-шников может усугубить законопроект об электронных повестках и запрете на выезд из России всем гражданам, получившим ее. Текст документа сформирован таким образом, что даже если россиянин не расписался в получении повестки, она все равно будет считаться врученной, следствием чего станут многочисленные ограничения, вводимые до явки в военкомат.

В дополнение к запрету на выезд за рубеж россияне, в числе прочего, лишатся возможности управлять машиной (у них виртуально заберут водительские права) и совершать регистрационные действия с имуществом. На 12 апреля 2023 г. документ находился в статусе законопроекта, но он всего за несколько часов проскочил через два чтения в Госдуме.

В России существует практика принятия законов в считанные дни, но пока новые изменения в силу не вступили, границы страны для россиян открыты.