«Мегафон» оспорит санкции со стороны США

США ввели санкции против «Мегафона» и его владельцев из числа структур холдинга USM и его акционеров. Новые санкции против структур USM, его владельцев и родственников владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова ввели и в Великобритании.

США ввели санкции против «Мегафона» и USM

США ввели новые санкции против России. Об этом говорится в сообщении OFAC (Office of foreign Assests Contorol), подразделении Министерства финансов по контролю за иностранными активами. В частности, новые санкции касаются сотового оператора «Мегафон» и структур его владельца, холдинга USM.

Основной владелец USM – Алишер Усманов. Также совладельцами холдинга являются Владимир и Варвара Скоч, соответственно, отец и дочь депутата Госдумы Андрея Скоча, а также британец Фархад Мошири (Farhad Moshiri).

Весной 2022 г., с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Усманов оказался под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В то же время OFAC выдал лицензию, разрешающие операции с подконтрольными Усманову структурами, если в отношении них напрямую не были введены санкции.

В конце феврале 2023 г. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении «Мегафона». Они предполагали запрет на продажи продукции и технологий компании. Теперь же, с введением санкций OFAC, запрещаются любые коммерческие операции с «Мегафоном» и накладывается арест на его активы.

Также санкции введены против USM и его структур, включая субхолдинга USM-Telecom, «Диджитал Инвест», «АФ Телеком», Центр международных цифровых технологий», «Аккерман Цемент», «Сити девелопмент», ООО «Форум», Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат.

Также введены санкции против «USM маркировка» - структуры USM, через которую она владеет долей в ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий), который занимается маркировкой товаров. Под санкциями оказались и ИТ-«дочки» «Мегафона», включая компания OneFactor (разработчик решений в сфере обработки больших данных), Nexign (разработчик биллинговых систем) и «дочка» Nexign - ООО «Шторм технологии».

Санкции были введены в отношении Владимира и Варвары Скоч (в отношении Андрея Скоча они были введены еще в 2018 г.). Также под санкциями оказались Владимир Стершинский, бывший гендиректор и миноритарный акционер USM, вместе с супругой Натальей и принадлежащей ему компания Platinfo.

Санкции коснулись и Натана Винера, сына главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер. До недавнего времени Ирина Винер была женой Алишера Усманова. Одновременно OFAC отменил свою лицензии, разрешающую операции с подконтрольным Усманову структурами. В то же время «Мегафон» предоставил отдельную лицензию, разрешающую проведение операций с «Мегафон», USM и «Металлинвест» до 11 июля 2023 г.

«Мегафон» будет оспаривать санкции

Представители «Мегафона» заявили CNews, что считают санкции США несправедливыми, незаконными и не имеющими под собой оснований. «Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости, - заявили в компании. - Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами».

«Мегафон» оказался первым крупным телекоммуникационным операторов из России, попавшим под западные санкции. Ранее санкции касались только руководителей и владельцев телекоммуникационных компаний.

Санкции против семьи Владимира Евтушенкова

Чуть ранее новые санкции против России ввела Великобритания. Они также коснулись холдинга USM, Владимира и Варвары Скоч и принадлежащей Усманову британской компании Curzon Square.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против семьи Владимира Евтушенкова, основного владельца АФК «Система». Данная корпорация является основным акционером телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) и совладельцем интернет-магазина Ozon.

Сам Евтушенков попал под санкции Великобритании еще в 2022 г., после чего он передал 10% из принадлежащего ему пакета акций корпорации своему сыну Феликсу. После этого доля Владимира Евтушенкова в АФК «Система» снизилась до 49,2%, а доля Феликса Евтушенкова выросла до 15,2%.

Теперь санкции введены против Феликса Евтушенкова, дочери Владимира Евтушенкова Татьяны и его жены Натальи. Феликс Евтушенков является членом совета директоров АФК «Система» и Ozon, а также председателем совета директоров АФК «Система». Наталья Евтушенкова входит в советы директоров дочернего банка МТС – «МТС-Банк», а также принадлежащего АФК Система» люксембургского East-West United Bank и греческого производителя телекоммуникационного оборудования Instacom International.