«Касперский» нашел свежую брешь во всех серверных и клиентских Windows. На нее уже насели хакеры-вымогатели

В рамках недавнего кумулятивного патча Microsoft устранила уязвимость Windows нулевого дня, которая активно использовалась для распространения шифровальщика-вымогателя.

Неприятность дня

Эксперты «Лаборатории Касперского» и компаний Mandiant и DBAPPSecurity WeBin Lab выявили и проинформировали Microsoft об уязвимости нулевого дня, которую злоумышленники уже активно эксплуатировали в ходе кибератак.

Уязвимость CVE-2023-28252 выявлена в подсистеме Windows CLFS (Common Log File System) — службе ведения журнала общего назначения, которая может использоваться клиентами ПО, работающими в пользовательском режиме или режиме ядра. Киберпреступники использовали ее для повышения привилегий в уязвимых системах и распространения шифровальщика Nokoyawa.

Microsoft уже выпустила исправления. Агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности США (CISA) предписало всем органам исполнительной власти на территории страны установить обновления до 2 мая 2023 г.

Фото: соцсеть Microsoft Шифровальщик эксплуатирует свежую уязвимость в Windows

Уязвимость затрагивает все серверные и клиентские версии Windows. Ее эксплуатация возможна только «локально» (что может означать нахождение в одной сети со злоумышленниками), но зато с минимальными усилиями. В случае успеха, злоумышленники получают возможность производить операции с высшими привилегиями Systemи полностью скомпрометировать уязвимую машину.

Шифровальщик Nokoyawa

Что касается шифровальщика Nokoyawa, то группировка, стоящая за ним, активна с февраля 2022 г.

Жертвами атак становились самые разные отрасли, в том числе торговая, энергетическая, производственная, медицинская и информационно-технологическая. Nokoyawa использовалась в вымогательских атаках двойного характера, то есть злоумышленники требовали выкуп и за расшифровку, и за сохранение конфиденциальности украденных данных.

Nokoyawa изначально представляла собой дериватив вредоноса JSWorm, а кроме того включала фрагменты кода шифровальщиков Karma и Nemty. В сентябре 2022 г., однако, она была переписана на языке Rust (вместо изначального C), и стала более заметно отличаться от JSWorm.

Операторы Nokoyawa использовали как минимум шесть эксплойтов, нацеленных на подсистему CommonLogFileSystem с июня 2022 г. В «Лаборатории» отмечают, что все эти эксплойты, по-видимому, разрабатывали одни и те же люди.

С 2018 г. Microsoft нейтрализовала как минимум 32 уязвимости в драйверах CLFS, три из которых — CVE-2022-24521, CVE-2022-37969 и CVE-2023-23376 — эксплуатировались до того, как о них узнал вендор.

«Киберкриминал наращивает техническую подготовленность, что проявляется в использовании эксплойтов к уязвимостям нулевого дня в ходе атак, — отметил Борис Ларин, эксперт “Лаборатории Касперского”. — Ранее ими, как правило, пользовались APT-группировки, но теперь и у обычного киберкриминала появились ресурсы для получения доступа к таким уязвимостям и регулярного их использования в атаках».

«Вероятно, в данном случае речь идет об устойчивом партнерстве между разработчиками шифровальщика и разработчиками эксплойтов, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Информация об уязвимостях нулевого дня — ходовой товар в киберподполье, а шифровальщики — одна из самых прибыльных разновидностей киберкриминала. Такое сотрудничество выглядит вполне естественным. И очень опасным для потенциальных жертв атак».

Уязвимость CVE-2023-28252, наряду с 45 другими уязвимостями, позволяющими запускать произвольный код удаленно, была исправлена Microsoft в рамках апрельского кумулятивного патча Patch Tuesday