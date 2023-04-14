Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами

Еще одна покупка для Softline

Российский ИТ-дистрибутор и интегратор Softline приобрел компанию «Цитрос» (ООО «Цитрос»), отечественного разработчика программного обеспечения (ПО) класса ECM. Об этом CNews сообщил представитель Softline. Сумма сделки не уточняется.

ECM-система (Enterprise Content Management) – это ПО для управление документами и иным цифровым содержимым (контентом) в организациях.

В Softline отмечают, что покупка «Цитрос» позволит компании предложить заказчикам возможности юридически значимого обмена цифровыми документами в ходе управления организацией и в обеспечении ее хозяйственной деятельности.

Фото: Softline Softline купила компанию «Цитрос»

По словам члена совета директоров Softline Тагира Яппарова, в обозримой перспективе ECM-направление на российском рынке ПО будет расти в деньгах на уровне 10-13% в год.

Продукты «Цитрос»

Портфель продуктов «Цитрос» включает систему электронного документооборота «Цитрос СЭД» (на официальном сайте упоминается под названием «Цитрос цифровая платформа») – программную платформу, содержащую готовый набор ключевых процессов и функциональных элементов для работы с цифровым контентом и автоматизации документооборота.

Кроме того, компания предлагает отдельные решения для организации кадрового и юридически значимого документооборота: «Цитрос КЭДО» и «Цитрос ЮЗЭДО», а также электронный архив долговременного хранения документов «Цитрос архив».

Дополнение к Softline ECM

Как рассказали CNews в Softline, прикладные решения для сквозной автоматизации управления цифровым контентом «Цитрос» дополнят собственную платформу компании – SL.ECM (Sofltine ECM).

SL.ECM была выпущена в июле 2022 г. Продукт представляет собой модульную платформу для управления неструктурированным контентом организации и автоматизации документ-ориентированных бизнес-процессов.

По заявлению представителей Softline, архитектура платформы обеспечивает возможность одновременной работы свыше 10 тыс. пользователей, хранения и обработки более чем 100 млн документов.

В Softline уточняли, что ядром системы, построенной на основе принципов открытой архитектуры с применением ПО с отрытым исходным кодом, является платформа «Инфооборот».

Разработкой системы под названием «МСВСфера инфооборот» и других продуктов под брендом «МСВСфера», изначально предназначавшихся для вооруженных сил, ранее занималась компания «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР). В апреле 2021 г. НЦПР перешел под контроль Softline. Покупка обошлась интегратору в $10 млн. Источники CNews на рынке СПО тогда выдвинули предположение что, целью покупки НЦПР было получение базы сертификатов ПО, необходимой для осуществления поставок в госструктуры.

Некоторые факты об участниках сделки

ГК Softline позиционирует себя в качестве поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Москве.

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021» группа Softline занимает третью позицию, уступая по совокупному объема выручки лишь «Марвел-дистрибуции» и OCS Distribution. По итогам 2021 г. компания продемонстрировала рост этого показателя на 26%, до 166,25 млрд руб.

В октябре 2022 г. руководство Softline приняло решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Глобальная Softline впоследствии была переименована в Noventiq и вознамерилась провести IPO в США.

Компания «Цитрос» разрабатывает и внедряет собственные продукты и бизнес-решения в области сквозной автоматизации процессов юридически значимого электронного документооборота, следует из описания на ее официальном сайте. В числе заказчиков «Цитрос» фигурируют «Яндекс», «Газпромнефть региональные продажи» и «ВТБ лизинг». В перечне технологических партнеров компании значится уже упомянутый ранее НЦПР.

В соответствующем разделе веб-ресурса опубликованы оцифрованные версии выписок из реестра лицензий, подтверждающие наличие у компании лицензий ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, на деятельность по производству и разработке средств защиты конфиденциальной информации; лицензии ФСБ на разработку, производство, установку информационных системы, защищенных с использованием криптографических средств.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Цитрос» с уставным капиталом в 20 тыс. руб. зарегистрировано 29 декабря 2020 г. в Москве. Единственным учредителем и одновременно генеральным директором организации выступает Кирилл Соколов.