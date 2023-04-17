Разработчики и Минцифры договариваются не повышать цены на российское ПО

Разработчики российского ПО подпишут меморандум об ограничении роста цен на свои решения. Речь идет о том, чтобы стоимость их не повышалась выше, чем на 10-15%. Ранее потребители российских решений жаловались на подскочившие цены на российское ПО в Минцифры. В отдельных случаях рост достигал 50%.

Меморандум разработчиков

Как стало известно CNews, российские разработчики ПО подпишут меморандум об ограничении роста цен на свои решения. Об этом редакции рассказали участника совещания в Минцифры по этому вопросу. Совещание состоялось 17 апреля 2023 г. и прошло под представительством главы Минцифры Максута Шадаева.

По словам собеседника, меморандум об ограничении цен на ПО может быть подписан в течение месяца. «Это выражение доброй воли разработчиков и пожелание регулятора», — подчеркнул он. По словам другого собеседника CNews, среди разработчиков ПО на совещании речь шла о том, чтобы разработчики не поднимали цены более, чем на 10-15%.

Меморандум не получит юридической силы и будет носить формальный характер. В этой связи собеседники CNews говорят, что «отрасль должна самоорганизовываться, чтобы не дойти до государственного регулирования цен на ПО».

CNews ожидает от представителей Минцифры ответа на вопросы о совещании в Министерстве.

Рост цен на ПО

Совещание в Минцифры, посвященное ограничению роста цен на российское ПО, состоялось после сообщений о подскочившей стоимости на отечественные решения. Как писал «Коммерсант», с марта 2022 г. по март 2023 г. цены на российское ПО выросли на 20-40%, а стоимость российских ОС и вовсе скакнула на 30-50%.

Некоторые разработчики ПО отрицают повышение цен, а часть из них признает рост, но умеренный.

Собеседники издания пояснили повышение цен уходом с российского рынка иностранных конкурентов. После начала специальной военной операции из страны ушли десятки зарубежных компаний, в числе которых крупнейшие разработчики ПО (Microsoft, Oracle, SAP, Adobe и многие другие).

Внимание властей

Ситуация с повышением цен на ПО привела к жалобе одного из крупных потребителей российских решений в Минцифры. Представители министерства же заверили тогда издание, что взаимодействуют с отраслью по этому вопросу.

Стоит отметить, что вопросами регулирования цен в России занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). И учитывая примеры в отрасли, Служба способна сдерживать аппетиты продавцов. Например, в июне 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры и ФАС вынудили сотового оператора Tele2 отказаться от повышения безлимитных тарифов в полтора раза.