В России предложили создать «Цифровой Госплан» на базе технологий СССР

Российские ученые предложили Совбезу создать в России систему цифрового государственного планирования экономики. За ее основу предлагается брать идеи одного из разработчиков советских ЭВМ, академика Виктора Глушкова, в том числе ОГАС – нереализованную идею советского аналога сети интернет.

Совбезу предложили заняться цифровым планированием экономики

Группа российских ученых направила в Совет безопасности предложение о создании в России цифровой системы государственного управления экономикой («Цифровой Госплан») на основе разработок одного из создателей советских ЭВМ академика Виктора Глушкова.

Об этом на круглом столе, прошедшем в Общественной палате в честь юбилея Глушкова, рассказал руководитель соответствующей рабочей группы, глава научной школы «Теория и технологии менеджмента» РЭУ (Российский экономический университет) им. Г.В.Плеханова Михаил Кулапов.

В состав рабочей группы вошли ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова и МГТУ (Московский государственный технический университет) им. Н.Э.Баумана, а также член Совета Федерации Сергей Рябухин и бывший советник Президента России академик Сергей Глазьев (сейчас возглавляет Институт новой экономики Университета государственного управления).

Как поясняет Кулапов, в условиях проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине, а также ожидаемого краха мировой финансовой системы и раздела мира на несколько экономических зон, России необходимо переходить на мобилизационное управление экономикой. Но для этого необходима эффективная система государственного планирования в экономике.

Чем известен академик Глушков

Академик Виктор Михайлович Глушков в 1950-х годах возглавлял Вычислительный центр Академии наук Украинской ССР (АН УССР), который затем был преобразован в Институт кибернетики. Работы академика были связаны с алгеброй, кибернетикой и искусственным интеллектом. В частности, ученый создал теорию цифровых автоматов, которая позволяет представлять ЭВМ, схемы и программы в виде алгебраических вычислений.

Глушков также является теоретиком цифрового государства. Созданная им теория информационных барьеров предполагает, что в управлении государством наступает два барьера. Первый из них – это невозможность одного человека управлять социумом и необходимость создания бюрократического аппарата. Второй – невозможность управлять социумом с помощью бюрократического аппарата и необходимость перехода к безбумажной информатике и управлению с помощью компьютерных систем.

Второй информационный барьер в СССР наступил в 1960-х годах, что привело к необходимости использовать ЭВМ для управления народным хозяйством. Глушков был одним из разработчиков автоматизированных систем управления (АСУ) и отраслевых АСУ (ОАСУ). В конце 1980-х в СССР было более 4 тыс. республиканских, отраслевых и ведомственных АСУ и ОАСУ, на которых работало порядка 800 тыс. специалистов.

Несостоявшийся советский интернет

Главной идеей Глушкова была Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством (ОГАС), над созданием который он работал с 1960-х годов.

Ее основой должна была стать Единая государственная сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ), которая должна была связать широкополосными каналами связи более 100 крупных центров в промышленных городах и экономических районов, а вместе с ними – 20 тыс. предприятий и организаций.

Центральным звеном ОГАС должна была стать автоматизированная система плановых расчетов для разработки и корректировки перспективных, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов, реализующих принципы программно-целевого управления и межотраслевого баланса с использованием центрального моделирования.

По сути, ОГАС была советским прообразом сети интернет, но с централизованным управлением и создаваемая с целью эффективного государственного планирования экономики.

Прототипом ОГАС стала Диалоговая система плановых расчетов (ДИСПЛАН), представляющая из себя комплекс математических, технических, общесистемных и специализированных программных средств, предназначенных для автоматизации плановых расчетов в режиме реального времени, и внедренная в УССР.

Идея создания ОГАС имела поддержку в советском руководстве, включая министра обороны СССР Дмитрия Устинова, однако проект не был поддержан Политбюро ЦК КПСС и так и остался не реализованным.

Дочь академика Глушкова, директор Центра компетенций по когнитивным наукам РЭУ им. Плеханова Ольга Китова полагает, что это связано с «некомпетентностью руководства страны» и нежеланием бюрократического аппарата ставить себя под контроль. Глушков до последнего отстаивал необходимость создания ОГАС, предупреждая, что в противном случае СССР столкнется с кризисом системы управления.

Управление научно-техническим прогрессом

Другой нереализованной идеей Глушкова является Концепция управления научно-техническим прогрессом (НТП) и метод управления с использованием прогнозных оценок (метод прогнозного дерева Глушкова). Данный подход позволил руководству государства не просто прогнозировать НТП, но и управлять им. Для каждой комплексной государственной программы (аналог федеральной целевой программы в СССР выделялся ответственный НИИ (научно-исследовательский институт) и главный конструктор.

Затем, с помощью экспертных оценок, формировались альтернативные варианты достижения цели, из которых выбирался самый лучший. Для каждой задачи формировалось дерево подцелей, начиная от конечной цели, обеспечивающее перевод прогнозов в планы. Планы и прогнозы должны были передаваться в различные подсистемы ОГАС, например, в ДИСПЛАН, с возможностью их пересчета на ЭВМ в случае изменения экспертных оценок.

Что предлагается сейчас внедрить в управлении российской экономикой

В настоящее время группа ученых предлагает создать в России Систему цифрового программно-целевого управления государством и экономикой на основе индикативного планирования и управления результативностью. За ее основу предлагается взять ОГАС, ДИСПЛАН и дерево Глушкова.

Как объясняет Китова, существующие в России решения в области цифрового государственного управления, например, платформа «Гостех» или создаваемая сейчас цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления, не являются полноценными инструментом программно-целевого управления. В частности, у них нет функционала для программно-целевого управления, планирования научно-технического прогресса, расчета долгосрочных прогнозов и межотраслевых балансов.