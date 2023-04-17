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Сын хозяина МТС попал под санкции и ушел из совета директоров Ozon

Феликс Евтушенков, сын основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, покинул совет директоров Ozon. Это случилось после того, как члены семьи Владимира Евтушенкова оказались под санкциями в Великобритании.

Феликс Евтушенков ушел из совета директоров Ozon

Интернет-магазин Ozon сообщил о выходе из состава своего совета директоров Феликса Евтушенкова, сына основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Это связано с включением Феликса Евтушенкова в санкционный список Великобритании.

Вместо Евтушенкова место в совете директоров Ozon занял президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

В начале 2022 г. Владимир Евтушенков попал в санкционный список Великобритании. На тот момент он владел 59,2% акций АФК «Система». После этого Владимир Евтушенков передал 10% акций корпорации своему сыну.

Вследствие этого доля Владимира Евтушенкова в АФК «Система» снизилась до 49,2%, а доля Феликса Евтушенкова, наоборот, выросла до 15,2%. Поскольку Владимир Евтушенков перестал быть контролирующим акционером АФК «Система», то сама корпорация, на тот момент, смогла избежать попадания под санкции.

Санкции против семьи Владимира Евтушенкова

Теперь же Великобритания добавила в свой санкционный список членов семьи Владимира Евтушенкова: сына Феликса, дочь Татьяну и жену Наталью. Помимо совета директоров Ozon, Феликс Евтушенков входит также в совет директоров самой АФК «Система», холдинга «Эрсо» (занимается строительством объектов электроэнергетики и принадлежит АФК «Система») и является председателем совета директоров телекоммуникационной компании «Мобильные телесистемы» (МТС, основной актив АФК «Система»).

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Фото: АФК «Система»
Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon

В пресс-службе АФК «Система» не стали комментировать вопросы о том, останется ли Феликс Евтушенков в советах директоров упомянутых компаний и подпадет ли теперь сама АФК «Система» под санкции Великобритании.

Согласно материалам властей Великобритании, Татьяна Евтушенкова является директором британской компании Redline Capital. Наталья Евтушенкова входит в советы директоров «МТС-Банка» (дочерний банк МТС), принадлежащего АФК «Система» люксембургского East-West United Bank, а также компании Instacom International.

Акционеры Ozon

АФК «Система» являются одним из двух крупнейших акционеров Ozon. Корпорация владеет 31,8% акций интернет-магазина. Другим крупным акционером является фонд Baring Vostok, ему на начало 2022 г. принадлежало 31,3% акций Ozon. В конце 2022 г. начался процесс продажи большей части этой доли – 27,7% акций – «Восток Холдинг», созданным Еленой Ивашенцевой и другими бывшими топ-менеджерами Baring Vostok.

Ozon не в первый раз сталкивается с попавшими под санкции персонами. В начале 2022 г. под санкции Евросоюза и Австралии попал гендиректор компании Александр Шульгин. После этого он покинул свой пост, а управление компанией перешло управляющему совету.

Игорь Королев

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