Продан «Twitter для консерваторов», приютивший сторонников Трампа. Новый владелец его тут же отключил

Parler ушла в офлайн

Социальная сеть Parler сменила владельца и сразу же прекратила свою работу на время проведения «стратегической оценки» новым хозяином – компанией Starboard. Об этом сообщило издание Ars Technica.

На момент публикации данного материала веб-сайт площадки содержит единственную страницу, на которой размещен пресс-релиз о ее приобретении компанией Starboard. Финансовые условия сделки в тексте релиза не уточняются. Сроки перезапуска платформы также не сообщаются.

Parler – это сервис микроблогов, позиционирующий себя в качестве альтернативы Twitter с мягкой политикой модерации контента. Площадка снискала популярность у американских консерваторов и сторонников ультраправых взглядов, некоторые из которых считают, что Twitter ограничивает свободу слова и маргинализирует отдельные сообщества.

Реализация концепции «Twitter для консерваторов» не принесла владельцам Parler значительных дивидендов, и новый владелец не считает ее коммерчески перспективной, следует из опубликованного на сайте Parler текста пресс-релиза.

«Ни один разумный человек не верит в то, что клон Twitter для одних лишь консерваторов представляет собой жизнеспособный бизнес», – говорится в сообщении.

Чем занимается Starboard

Холдинг Starboard, ранее известный как Olympic Media, владеет несколькими американскими новостными интернет-изданиями, которые ориентированы на консервативно настроенную публику, такими как American Wire News и BizPac Review. Возглавляет компанию в должности главного исполнительного директора (CEO) Райан Койн (Ryan Coyne), учредивший ее в 2018 г. в Арлингтоне (Виргиния, США).

«Команда Parler сформировала исключительную аудиторию, и мы с нетерпением ждем возможности интегрировать эту аудиторию со всеми нашими существующими платформами», – приводятся слова Койна в пресс-релизе, посвященном покупке Parler.

Очередь из претендентов

Starboard была не единственным кандидатом на приобретение социальной сети. Parlement Technologies, предыдущий владелец Parler, в октябре 2022 г. сперва согласовала сделку, согласной которой платформа должна была перейти под контроль американского музыканта Канье Уэста (Kanye West). Однако впоследствии руководство компании приняло решение отказаться от ее проведения. Это произошло через несколько недель после того, как Уэст комплиментарно отозвался о Третьем рейхе и его политическом руководстве в эфире шоу Алекса Джонса (Alex Jones), владельца американского ультраправого новостного интернет-ресурса Inforwars.

В ноябре и декабре 2022 г. Parler уволила в совокупности около 75% собственных сотрудников. В результате рабочие места в компании сохранили лишь 20 человек.

Ранее BuzzFeed News писал, что Parlement Technologies во второй половине 2020 г. якобы предлагала тогдашнему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) 40-процентную долю в компании в обмен на эксклюзивное присутствие Трампа в Parler. Однако переговоры были прекращены после попытки штурма здания Капитолия в столице США сторонниками Трампа в начале января 2021 г.

Наличие нескольких потенциальных покупателей Parler в разговоре с Wall Street Journal подтвердил глава Parlement Джордж Фармер (George Farmer), который по завершении сделки покинет свой пост.

Роль платформы в штурме Капитолия

Атака на Капитолий, участники которой, по некоторым данным, использовали Parler для координации своих действий, подтолкнула Apple и Google к изгнанию мобильного приложения соцсети из своих магазинов. Впоследствии Parler позволили вернуться в App Store и Google Play – правда, для этого оператору соцсети пришлось пересмотреть политику модерации создаваемого пользователями контента.

Не пожелал поддерживать работу сервиса и облачный провайдер Amazon Web Services, принадлежащий американскому гиганту в сфере электронной коммерции Amazon. AWS прекратил оказывать соцсети услуги хостинга 10 января 2021 г. Впрочем, достаточно быстро Parler нашла альтернативу в лице компании SkySilk.

В апреле 2021 г. CNews писал о том, что участвовавший в штурме Капитолия житель Техаса планировал взорвать расположенный в Виргинии дата-центры Amazon, но привлек внимание ФБР и был арестован.

В октябре 2022 г. Parler отчиталась о 16,5 млн регистраций, но активная аудитория площадки, вероятно, значительно меньше. По данным SimilarWeb, веб-сайт Parler в марте 2023 г. посетили 851 тыс. раз с мобильных и десктопных устройств. Techcrunch ранее сообщал, что аудитория мобильных приложений Parler для iOS и Android насчитывает 250 тыс. активных пользователей в месяц.

По состоянию на декабрь 2022 г. активная ежемесячная аудитория Twitter насчитывала более 368 млн пользователей. Всего же на площадке зарегистрировано свыше 1,3 млрд учетных записей.