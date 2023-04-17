Veon предложили вывести на биржу украинского сотового оператора

Американский фонд Shash Capital, собрав 5% акций группы Veon, раскритиковал положение дел в компании. Фонд предлагает вывести на биржу украинского сотового оператора «Киевстар» и активы в сфере финтеха и развлечений, а также сократить задолженность группы.

Новый крупный акционер Veon

Американский фонд Shah Capital Opportunity Fund (Shash CapitaL) сообщил о том, что он владеет 5% акций телекоммуникационной группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»). Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Инвестиционным советником Shah Capital выступает компания Shah Capital Management. Президентом и владельцем фонда является американец Химаншу Шах (Himanshu H. Shah). Рыночная стоимость принадлежащего фонду пакета акций составляет $66,5 млн.

Чем недоволен инвестор Veon

Одновременно Shah Capital написал открытое письмо совету директоров Veon с критикой происходящих в компании процессов. Фонд указывает, что после продажи «Вымпелкома» показатель EBITDA группы Veon за 2022 г. будет составлять $1,8 млрд, стоимость компании с учетом долговых обязательств и акций (EV) - $3,2 млрд. Число сотовых абонентов достигнет 160 млн.

При этом акции Veon торгуются на американской бирже Nasdaq на отметке $19 за одну акцию. В результате рыночная оценка компании составляет 1,8 EV/EBITDA. В то же время у аналогов Veon, таких как британский Vodafone, южно-африканский MTN, индийский Bharti, люксембургская Muillicom, латиноамериканская America Movil и т.д., аналогичный мультипликатор составляет шесть EV/EBITDA.

Какие активы Veon можно вывести на биржу

В связи с этим Shah Capital предлагает вывести украинскую «дочку» Veon «Киевстар» на биржу Nasdaq или на Варшавскую фондовую биржу. Возможен также вариант с частичной продажей доли в «Киевстаре».

Также предлагается выделить активы операторов группы Veon в области финтех и развлечений и провести их IPO (первичное размещение акций) на бирже в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с оценкой не менее $1 млрд. В их числе таковых активов могут быть такие бренды пакистанского сотового оператора Jazz – платежная система JazzCash, «цифровой банк» Mobilink Microfinance Bank, стриминговый сервис Tamasha, а также приложение для просмотра кино и ТВ Toffe от бангладешского оператора Banglalink.

Как Veon предлагается сократить задолженность

Кроме того, Shash Capital указывает, что на конец 2022 г. на счетах штаб-квартиры Veon находилось $2,5 млрд. Фонд считает, что это слишком большая величина, которая следует сократить до $200 млн.

В этой связи фонд предлагает Veon потратить $200 млн на выкуп собственных облигаций, частично выкупить облигации со сроком погашения в 2024 г. и погасить все имеющие кредитные линии. Также предлагается ежегодно тратить не менее половины свободного денежного потока на выкупи собственных долговых обязательств до тех поры, пока акции Veon не будут торговаться на отметках, схожих с его аналогами.

Среди других предложений значится сокращение числа членов совета директоров до семи-восьми человек (это сократит корпоративные затраты на уровне штаб-квартиры группы более чем в да раза и будет логичным после продажи российского бизнеса) и включение Veon в во все индексы развивающихся стран и финтех/телеком рынка.

Также в Shah Capital видят другие варианты монетизации бизнеса Veon. Например, у операторы группы есть 36 тыс. сотовых башен, при продаже каждой из которых по цене $50 тыс. за одну штуку в течение двух ближайших лет можно выручить $1,8 млрд.

Кроме того, в Казахстане активы Veon в области магистральных волоконно-оптических сетей (ВОЛС) стоят $200 млн, также у группы есть активы в сфере недвижимости в Пакистане. Пресс-служба Veon к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно предложений Shah Capital.

Как Veon продает «Вымпелком»

В конце 2022 г. Veon принял решение продать свой основной актив – российский «Вымпелком». Сумма сделки составит 130 млрд руб., большая часть этой суммы будет зачтена путем принятия «Вымпелкмом» задолженности Veon по еврооблигациям. Покупателем выступит группа топ-менеджеров «Вымпелком» во главе с гендиректором компании Александром Торбаховым.

Параллельно Veon решил изменить условия по двум выпускам евробондов со сроками погашения в 2023 г., передвинув сроки погашения на восемь месяцев. При этом Veon предоставил владельцам еврооблигаций возможность реализовать put-опцион на обратную продажу компании ее облигаций на общую сумму до $600 млн.

Российские власти, одобряя сделку по продаже «Вымпелкома», обязали оператор взять на себя обязательства по погашению евробондов Veon перед инвесторами, зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре.

В 2022 г. Veon не смог рассчитывать по еврооблигациям с российскими инвесторами из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария. Сейчас сделка находится в стадии завершения.