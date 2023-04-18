В России радикально улучшаются условия ИТ-ипотеки. Переехать в свое жилье станет проще

Льготную ИТ-ипотеку могут начать выдавать без требований к размеру зарплаты. Сейчас, чтобы получить ее, нужно зарабатывать от 70 до 150 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона проживания. Нововведение пока не принято, но, как показала практика, условия получения такой ипотеки регулярно упрощаются.

Но есть нюанс

Минцифры сообщило CNews о возможных послаблениях в условиях для получения льготной ИТ-ипотеки на приобретение жилья. Ведомство внесло предложение по отмене требований к размеру зарплаты, который на момент публикации материала являлся одним из обязательных условий для получения ссуды на квартиру или частный дом.

Льготная ИТ-ипотека – это новшество, внедренное в мае 2022 г. и позволяющее ИТ-специалистам взять кредит на покупку жилья под 5% годовых. Такая возможность предоставляется ИТ-шникам в возрасте от 18 до 50 лет.

Условия получения льготной ипотеки постоянно упрощаются, в том числе, и в вопросе минимального уровня заработной платы. На момент выпуска материала заявитель должен получать не менее 120 тыс. руб., работая в городах-миллионниках или 70 тыс. руб. за их пределами. Для Москвы условия особые – зарплата столичного ИТ-шника не должна быть ниже 150 тыс. руб. в месяц. Суммы указаны без учета НДФЛ.

Фото: wirestock / FreePik Переехать из съемной квартиры, общежития или подселения в свое личное жилье скоро может стать еще проще

Теперь же Минцифры предлагает полностью упразднить это требование. Однако послабление предлагается ввести далеко не для всех ИТ-специалистов, а лишь для тех, кто не достиг 30-летнего возраста.

Возможные причины

В российском ИТ-сегменте размер зарплаты зависит от трех основных факторов. Первый – это город, в котором работает специалист – традиционно больше всех получают те, кто работает в Москве и Санкт-Петербурге или трудится по удаленке на компании из этих городов.

Второй фактор – это выслуга лет. Чем дольше человек в профессии, тем на большую зарплату он может рассчитывать. Третий фактор – опыт, размер которого прямо пропорционален размеру суммы, которую специалист получает за свой труд и свое время. Все перечисленное отчетливо видно на примере PHP-программистов – как сообщал CNews, из зарплаты варьируются от 60 тыс. руб. у джуниора из Волгограда до 500 тыс. руб. у сеньора из Москвы.

Вполне вероятно, что Минцифры хочет упростить условия получения льготной ипотеки для молодых ИТ-шников, основываясь на вышеозначенных факторах. Редакция CNews обратилась в ведомство с этим вопросом и ожидает ответа.

Как менялась льготная ипотека

5% годовых – это максимальная процентная ставка по льготной ипотеке, предоставляемой ИТ-специалистам в России. Как показала практика, отдельные банки могут по своему усмотрению дополнительно снижать ее для привлечения большего числа клиентов.

В конце октября 2022 г. CNews писал о масштабных изменениях в условиях для получения такой ипотеки, благодаря которым возможность стать обладателем своего жилья появилась у гораздо большего числа ИТ-шников. Например, подать заявление в банк отныне могут сотрудники всех без исключения аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Раньше такая опция предоставлялась исключительно компаниям, которые получали налоговые льготы.

Первоначально ипотеку могли оформить только специалисты в возрасте от 22 до 44 лет, но теперь границы расширены – купить жилье в кредит с небольшой переплатой могут и 18-летние, и 50-летние. С минимальным размером зарплат тоже все стало значительно проще – с начальных 150 тыс. руб. при проживании в городе-миллионнике и 100 тыс. руб. для тех, кто живет за их пределами требования снизились до 120 и 70 тыс. руб. соответственно. Для Москвы условия не менялись – 150 тыс. руб. в месяц минимум.

Крайне востребованное нововведение

Как сообщил CNews замглавы Минцифры Максим Паршин, льготная ИТ-ипотека пользуется очень высоким спросом. Менее чем за год, с учетом того, что послабления были введены далеко не сразу, ее оформили свыше 10 тыс. ИТ-шников по всей стране.

Общая сумма выданных кредитов в настоящее время превышает 90 млрд руб., отметил Максим Паршин. «Программа развивается, и мы наблюдаем, что интерес к ней только возрастает», – добавил он.

Первоначальный суммарный кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки составлял 240 млрд руб. Видя, что в России есть немало желающих принять в ней участие, Минцифры выступило с предложением по удвоению лимита – до 500 млрд руб.

Хорошее начинание для нивелирования плохих последствий

Как сообщал CNews, купить квартиру или дом в кредит под минимальный по российским меркам процент ИТ-специалисты могут с мая 2022 г. Это не только помощь ИТ-отрасли, но стремление властей сдержать отток ИТ-специалистов всех возрастов за рубеж.

Например, частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября 2022 г., повлекла отток россиян, включая ИТ-специалистов, за пределы российских границ. По разной статистике, сменили страну проживания, временно или на постоянной основе, от 700 тыс. до 1 млн россиян.

Льготная ИТ-ипотека появилась почти одновременно с введением отсрочки от армии для ИТ-специалистов – еще одного инструмента удержания в России бегущих из России ИТ-шников. Сперва она распространялась только на мужчин, которые еще не успели отметить свое 27-летие, а после сентября 2022 г. ее стали все чаще давать всем мужчинам, работающим в аккредитованных ИТ-компаниях.