CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

В Москве объявили лауреатов общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2023. Наградой были отмечены достижения в области технологий ИИ и работы с данными, проекты по синергии данных, которые предоставили компании, госструктуры и образовательные организации.



Объявление результатов

Торжественная церемония награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards прошла в Москве 13 апреля 2023 г. Организатором премии выступило издание CNews при поддержке генерального спонсора ВТБ. В течение трех месяцев организации, представляющие самые разные отрасли и сферы, присылали на суд жюри свои проекты.

«Премия была учреждена в 2021 году и с тех пор набирает обороты. В шорт-лист попали 37 лучших проектов из разных отраслей — финансы, промышленность, образование, сельское хозяйство, ритейл, ИТ, телеком и госсектор. Заявки оценило авторитетное жюри, в состав которого вошли представители бизнеса, институтов развития, отраслевых организаций и органов власти», — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главный редактор CNews Александра Кирьянова провела церемонию награждения

По итогам голосования определились победители. Премией были отмечены восемь лауреатов в четырех номинациях: «Data Fusion в бизнесе» («Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе», «Data Fusion в образовании» («Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей») и «Технологии Data Fusion» («Трендсеттер», «Аналитика как сервис», «Вклад в развитие open source»). Также награды вручили в специальных номинациях: «Data Fusion Stars» от Фонда Сколково и Гран-при ВТБ.

Data Fusion в бизнесе

«"Data Fusion в бизнесе" — центральная номинация премии. В этом году прослеживается тренд десакрализации технологий ИИ. Растет уровень их проникновения не только в различных отраслях, но м в разных сегментах бизнеса. Тренд нашел отражение и в нашей премии — кроме лидеров индустрии и больших компаний заявки подали представители и среднего, и малого бизнеса. Интерес к премии многократно возрос», — отметил старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, вручивший награды в этой номинации.

Награждал победителей бизнес-номинации вице-президент ВТБ Сергей Безбогов

В подноминации «Монетизация данных» победил проект «Ангелина» компании «Северсталь Диджитал» для повышения производительности агрегата непрерывного горячего цинкования с помощью машинного обучения. Решение сочетает в себе несколько типов моделей, что отвечает подходу Data fusion, а экономический эффект от его внедрения превысил 100 млн руб.

Сергей Безбогов вручает награду Андрею Голову, руководителю направления Data Science компании «Северсталь Диджитал»

«Решение на агрегате непрерывного горячего цинкования не только безопасно повышает скорость работы оборудования, но и облегчает ежедневный труд операторов, поскольку берет на себя часть рутинных задач, — рассказала Светлана Потапова, директор «Северсталь Диджитал». — Команда «Северсталь Диджитал» продолжит цифровизацию промышленных площадок «Северстали», у нас в работе много решений».

Победителем в подноминации «Прорыв года» стала X5 Tech с проектом «Высоконагруженные сервисы предоставления аналитики для сотрудников и клиентов». Специалисты компании разработали модули «Отчеты» и «Клиентская аналитика» для работы с управленческой отчетностью и историей покупок клиентов. Это помогло уйти от решений западных вендоров и снизить стоимость владения инфраструктурой более чем в два раза, а также вдвое повысить скорость получения данных. Награду от компании получал Владимир Ерманченков, менеджер направления развития аналитики «Маркетинг и клиентские данные» X5 Group.

Владимир Ерманченков, X5 Group: «Мы в кратчайшие сроки успели реализовать очень крутое решение»

Data Fusion в госсекторе

В этом году в работе жюри премии принял участие заместитель главы Минцифры Григорий Борисенко. Награду в номинации «Data Fusion в госсекторе» вручала советник министра цифрового развития Мария Мезенцева.

Мария Мезенцева, Минцифры: «Мы гордимся тем, что в в номинации "Data Fusion в госсекторе" приняли участие немало компаний, как федеральных, так и региональных»

Победителем стала Национальная система маркировки и прослеживаемости «Честный знак» Центра развития перспективных технологий. Она позволяет в режиме онлайн получать информацию о состоянии разных отраслей: динамики производства и импорта, объема запасов и продаж, ценах и наценках по всей цепочке движения товаров. Это помогает снижать нелегальный оборот товаров, предотвращать дефицит и увеличивать налоговые сборы. В систему интегрированы 16 государственных ведомств.

Сергей Холкин, ЦРПТ: «Маркировка сегодня — самый масштабный цифровой проект в стране»

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал однажды, что данные — это новая нефть, платина, золото XXI века, — отметил Сергей Холкин, заместитель гендиректора ЦРПТ. — Действующая с 2019 г. система "Честный знак" уже сегодня накопила огромные массивы информации. Она позволяет в режиме онлайн получать информацию о состоянии отраслей, динамике производства и импорта, объемах запасов и продаж, ценах и наценках по всей цепочке движения. Система уже стала поставщиком детальной аналитики для государства, бизнеса, конечного потребителя. Она позволяет повысить эффективность бизнеса, государственного управления, а для потребителей становится барьером для защиты от нелегальной и опасной продукции. Все это уже сегодня оказывает положительное влияние на экономический рост в масштабах всей страны».

На победу в номинации претендовали также система мониторинга цен розничной торговли в Республике Татарстан и система автоматического детектирования нарушений в сфере землепользования госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Data Fusion в образовании

К участию в этой номинации были приглашены образовательные проекты, которые применяют нестандартные подходы к подготовке специалистов по работе с данными и стремятся к синергии компетенций самого разного плана. Победителей награждал Роман Мизюрин, руководитель департамента продвинутой аналитики «Альфа-банка».

«Одна из самых интересных номинаций премии — это образовательные проекты. Это будущее, которое они создают, формируя новых специалистов, новые знания и умения в коммьюнити. Выбор был тяжелым», — отметил Мизюрин.

В итоге лучшей в подноминации «Образовательная инициатива года» была признана магистерская программа НИУ ВШЭ и Сколковского института науки и технологий «Математика машинного обучения». Обучение в магистратуре рассчитано на на выпускников программ бакалавриата по математике и компьютерным наукам, нацеленным на построение академической карьеры или работу в R&D центрах ведущих технологических компаний. Получать награду вышли Алексей Наумов, заведующий Международной лабораторией стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных и Иван Оселедец, директор Центра технологий ИИ Сколтеха.

Награду получали представитель ВШЭ Алексей Наумов и Иван Оселедец, директор Центра технологий ИИ Сколтеха

«В этом году на нашей программе "Математика машинного обучения" будет пятый выпуск, — рассказал Алексей Наумов. — Уже на уровне подготовки магистерских диссертаций студенты ведут активную научную деятельность в рабочих группах ВШЭ и Сколтеха, а также публикуют работы на А* конференциях (ICML, NeurIPS, ICLR, COLT и др.) и в ведущих научных журналах уровня Q1. Ежегодно студенты и выпускники программы становятся лауреатами научной премии и стипендии "Яндекса". Наши выпускники работают в ведущих технологических компаниях, среди которых "Яндекс", Сбербанк, Deepmind, Samsung, Huawei, Waymo, а также учатся в аспирантурах ведущих российских и зарубежных вузов, среди которых ВШЭ, Сколтех, Ecole Polytechnique, Cambridge, Cornell, EPFL, MILA».

Подноминация «Обучение работе с данными бизнес-пользователей» была посвящена внутреннему обучению в компаниях. Победителем стала компания «Газпромнефть» с системой развития практических компетенций сотрудников по аналитике и управлению данными.

Для вручения на сцену пригласили Ивана Черницына, начальника управления аналитических решений, технологий больших данных и ИИ дирекции региональных продаж «Газпромнефти». В дирекции сложилась комплексная система развития компетенций профессиональных аналитиков и бизнес-сотрудников. Она включает в себя системные образовательные программы и инновационные обучающие мероприятия, которые позволяют повысить грамотность сотрудников в работе с данными.

Член жюри премии Роман Мизюрин поздравляет представителя «Газпромнефти» Ивана Черницына

«В России все очень хорошо изучают, воспроизводят и адаптируют технические практики, но мы не меньше внимания уделяем организационным вещам, — отметил Черницын. — И очень мало, к сожалению, на русском языке материалов на эту тему. Мы много общались с зарубежными компаниями и поняли: чтобы внедрять инструменты продвинутой ИИ-аналитики в нецифровом бизнесе, недостаточно всех уволить, провести ассесмент или сделать программу тотального обучения. Наша система же позволяет создавать гибкий опыт сотрудникам и помогает им двигаться внутри компании».

Технологии Data Fusion

Награждение проходило в трех подноминациях: «Трендсеттер», «Аналитика как сервис» и «Вклад в развитие open source». Итоги объявил Юрий Зеленков, научный руководитель образовательной программы «Бизнес аналитика и системы больших данных» Высшей школы экономики.

«Эта номинация — самая конкурентная, так как тут было больше всего заявок, — отметил Зеленков. — Из-за этого даже пришлось дополнительно выделить подноминацию "Аналитика как сервис" в процессе проведения конкурса. За победу боролись ИТ-компании, телеком-операторы, исследовательские центры — все, кто производит и поставляет технологии, которые затем превращаются в деньги бизнеса или в госуслуги».

В подноминации «Трендсеттер» победила компания КСОР с системой мониторинга состояния водителя «Антисон». Решение, которое позволяет отслеживать признаки усталости человека и предотвращать аварии на дорогах, применяется на московском транспорте и в коммерческих организациях.

Директор по связям с общественностью КСОР Анна Несмелова рассказывает о системе контроля состояния водителей

«Использование искусственного интеллекта в самых разных сферах бизнеса, отраслях промышленности и направлениях развития государства — это одна из важнейших составляющих цифровой трансформации экономики России, — отметил Денис Фураев, исполнительный директор КСОР. — И мы стремимся быть частью этой трансформации. Система мониторинга состояния водителя «Антисон» — наша флагманская разработка, задача которой сохранять жизни людей и активы компаний, повышать безопасность на дорогах России. В основе нашей системы лежит собственное лицензированное программное обеспечение на базе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Это решение для тех, кто ценит безопасность. Я уверен, что в недалеком будущем оно сможет стать одним из отраслевых стандартов».

Подноминацию «Аналитика как сервис» члены жюри решили выделить, когда увидели, что многие компании подают заявки, описывающие готовый аналитический сервис, а не закрытые коробочные решения.

В этой подноминации победителем оказалась компания «ГПМ Дата» с решением Stable ID для Programmatic DOOH. Платформа позволяет проводить programmatic-закупки инвентаря, наружной рекламы, таргетируя аудитория, управляя показами, измеряя эффект. К ней подключены более тысячи рекламных поверхностей. В 2022 г. в системе было заключено более 300 млн рекламных контрактов. Получать награду пригласили Инну Кравцову, директора по развитию «ГПМ Дата».

Получать награду в подноминации «Аналитика как сервис» пригласили Инну Кравцову, представителя «ГПМ Дата»

«Планирование рекламных кампаний и аналитика на основе больших данных дают возможность наиболее точно выстраивать коммуникации с аудиторией с использованием широкого пула programmatic DOOH-инвентаря, — отметила Кравцова. — В нашем решении Stable ID для цифровой наружной рекламы мы объединили все необходимые инструменты, которые помогут подобрать оптимальную из более 1000 конструкций партнеров в правильной географической локации, показать рекламное сообщение целевому потребителю в нужное время и затем оценить эффективность такой коммуникации с точки зрения бренд-метрик и ROI медианвестиций. Формирование таргетингов происходит с помощью машинного анализа десятков различных атрибутов и может дополняться другими опциями для реализации кросс-канальных коммуникаций на стыке цифровой и реальной среды».

Третьей подноминацией стала «Вклад в развитие open source».

«Наблюдатели рынка говорят о том, что безумная скорость, с которой развиваются технологии Data Science, в значительной степени обусловлена тем, что все находится в открытом доступе, — отметил Юрий Зеленков. — Исследователи публикуют свои статьи бесплатно, многие ИТ-компании, частные пользователи выкладывают бесплатно код различных библиотек, создаются репозитории открытых данных — это и двигает нашу отрасль вперед. Важно, что у нас есть много компаний, которые этим занимаются».

Победителем в подноминации стала компания VK Tech c Middleware-решением для работы с данными Tarantool. Технология помогает крупнейшим российским банкам, телеком-операторам и ритейлерам ускорить обработку данных и создать фундамент для развития цифровых сервисов нового поколения. Так, «Почта России» в 2022 г. за счет внедрения системы обеспечила доставку данных до клиентских и корпоративных систем в режиме, близком к реальному времени.

Представители VK Руслан Шагалиев и Анна Зосимова одержали победу в подноминации «Вклад в развитие open source» с решением Tarantool

«Мы достаточно долго развиваем нашу технологию, и это зрелое решение — однако первые 10 лет оно существовало лишь внутри компании. Мы относительно недавно вышли на рынок enterprise и стали работать с крупными организациями. Обработка информации в real-time для всех очень актуальна», — отметил Руслан Шагалиев, руководитель группы развития Tarantool.

Гран-при ВТБ

Подход Data Fusion лежит в основе многих партнерств ВТБ с другими игроками рынка данных. Специальной премией банк отметил совместные достижения в бизнесе и R&D. Сергей Голицын, вице-президент, замруководителя департамента анализа данных и моделирования ВТБ, объявил победителей в подноминациях «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Бизнес-партнерство в области науки и исследований».

В первой подноминации были названы два победителя. Московская биржа награждена за инновационные решения и исследования в области технологий ИИ для задач анализа финансовых и неструктурированных данных.

Награду в спецноминации ВТБ получал Сергей Шлык, представитель Московской биржи

«Мы как Московская биржа обладаем уникальными данными по рынку ценных бумаг, для нас очень важно использовать новейшие технологии по обработке этих данных и искусственный интеллект», — отметил Сергей Шлык, директор по информационным сервисам национального расчетного депозитария.

Еще один победитель — компания «Интерфакс».

«Мы благодарны ВТБ за то, что банк одним из первых рискнул и опробовал наши алгоритмы глубокого машинного обучения на практике, в деле. Уверена, что это добавило больше ценности для бизнеса и пользователей», — отметила Юлия Михайлова, директор по развитию системы управления репутацией и медиа-анализа компании «СКАН-интерфакс».

Команду «СКАН-интерфакс» представила Юлия Михайлова

В подноминации «Партнерство в области науки и исследований» победу одержал МФТИ за совместный исследовательский проект лаборатории по созданию инновационных решений в области технологий безопасной передачи данных и искусственного интеллекта. Ученым удалось создать полностью импортозащищенную технологию криптоанклава. Получать награду вышел Сергей Тренин, руководитель ключевых научно-технических направлений Лаборатории прикладных исследований Физтех школы прикладной математики и информатики МФТИ.

Сергей Тренин, МФТИ: «Нам удалось найти партнерство в области анализа данных, в котором интересные задачи приходят от бизнеса и позволяют принести реальную пользу»

Спецноминация «Сколково»

В номинации «Data Fusion Stars» от Фонда «Сколково» жюри премии отметили наградой три стартапа, выбрав их из более 70 проектов. Среди членов жюри, которые отсматривали заявки — Константин Паршин, вице исполнительный директор ИТ-кластера Фонда Сколково и Сергей Голицын, вице-президент, замруководителя департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Победителей объявил Павел Новиков, исполнительный директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда Сколково. Первое место досталось компании Gems development с проектом Geometa.

Павел Новиков, представитель Фонда Сколково, объявляет победителей спецноминации

«Мы занимаемся разработкой систем принятия решений по управлению умными городами, — рассказал архитектор Gems development Георгий Пашнин. — Мы используем ГИС-технологии, подход Data Fusion и искусственный интеллект, который расширяет наши возможности. Сегодня города уже разговаривают с нами посредством языка цифровых артефактов, и необходимо обрабатывать одновременно большой объем данных, чтобы представить их в виде понятных выводов и метрик»

Второе место взяла компания «Фокус технологии» с проектом системы поддержки принятия решений для торговых центров. Платформа позволяет руководителям ТЦ следить за тем, как меняется поведение покупателей.

«У нас очень много работы, потому что сначала ковид подкосил эту отрасль, ТЦ были закрыты, затем другие события изменили привычки покупателей. Но мы стараемся помочь ТЦ лучше понимать, как меняются привычки покупателей. Комплексируем данные с камер, различных сенсоров, пытаемся понять, как изменить пространство, чтобы нам было комфортнее заниматься шопингом», — рассказал основатель компании Алексей Князев.

На фото - три победителя в спецноминации "Сколково"

Третье место заняла компания SR Data с проектом технологической платформы для анализа спутниковой и аэрофотосъемки с помощью искусственного интеллекта и блокчейн-технологий.

«Мы — молодая частная космическая ИТ-компания, которая использует и блокчейн, и ИИ. Мы стремимся предоставлять качественные космические и аэрофотоснимки, например, для обнаружения незаконных застроек и сооружений», — отметил Игорь Кожелин, гендиректор SR Data.