Google не станет платить $20 млн изобретателям «песочницы» в браузере Chrome. Один из ее создателей во время процесса умер

Google лишила изобретателей $20 млн

Апелляционный суд США отменил решение, в соответствии с которым Google должна была заплатить $20 млн за незаконное использование патентованных технологий в фирменном браузере Chrome.

Четыре патента, ставшие предметом разбирательства Google с группой частных лиц, описывают метод защиты пользователей веб-браузера от запуска вредоносного программного обеспечения с помощью «песочницы» (sandbox) – путем помещения подозрительного кода в изолированную среду. Три из них являются производными от оригинального патента, выданного в конце января 2009 г. в США под номером 7,484,24. Заявка на его оформление была подана в августе 2004 г.

Владельцами патентов являются изобретатели Альфонсо Чоффи (Alfonso Cioffi) и Аллен Розман (Allen Rozman). Мужчины обратились в суд еще в 2013 г. Розман скончался до завершения процесса, поэтому заканчивать начатое им пришлось нескольким членам его семьи.

Фото: Greg Bulla / фотобанк Unsplash.com Google добилась своего – платить за использование патентов на «песочницу» в Chrome ей не придется

По итогам 2022 г. выручка материнской компании Google – Alphabet – составила $283 млрд. Доходы американского ИТ-гиганта от интернет-рекламы почти достигли $76 млрд. Таким образом, выиграв суд против Чоффи и Розмана корпорация сэкономила около 0,007% от выручки за прошлый год.

«Песочница» в Chrome

Браузер Google Chrome действительно использует технику «песочницы» для защиты от различных киберугроз.

В этом обозревателе каждая открытая вкладка и запущенное дополнение выполняются в виде одного или нескольких самостоятельных процессов (целевых), а их взаимодействие через механизм IPC (межпроцессное взаимодействие) координирует главный процесс (брокер) Chrome.

Таким образом, вредоносный код оказывается неспособным «выбраться» за пределы «песочницы» и нанести ущерб другим процессам или приложениям.

Первый релиз браузера Chrome состоялся в декабре 2008 г.

Краткая история противостояния

В 2014 г. окружной судья Родни Гилстреп (Rodney Gilstrap) встал на сторону Google, признав, что недостаточная точность формулировок в патенте не позволяет доказать факт использования описанного в них метода в Google Chrome.

Чоффи и семья Розмана сдаваться не планировали и в 2015 г. обратились в Апелляционный суд США по федеральному округу. Интересы истцов представляла юридическая фирма Vasquez Benisek & Lindgren LLP, специализирующаяся на делах в сфере интеллектуальный собственности. Вторая попытка оказалось успешной и в 2017 г. патентовладельцам была присуждена компенсация в размере $20 млн и роялти за четыре года использования технологии в Google Chrome.

Google, в свою очередь, обжаловала это решение. Коллегия судей согласилась с аргументами, приведенными корпорацией в ходе разбирательства от 2014 г. и отменила последнее решение по делу Чоффи-Розмана. Кроме того, суд признал три патента из четырех, недействительными, поскольку в процессе переоформления использованные в описании метода формулировки несколько раз претерпевали изменение, что противоречит патентному законодательству США.

Хитрость при переоформлении патента

Оригинальный патент, датируемый 2009 г., содержал более общие формулировки по сравнению с последующими версиями – применение технологии «песочницы» в веб-браузере в нем рассматривалось лишь как одно из массы возможных. В переоформленном же в 2012 г. документе акцент был сделан на реализации технологии в браузерах.

«Мы благодарны за признание судом этих патентов недействительными, – заявил в разговоре с The Register представитель Google Хосе Кастаньеда (Jose Castañeda), комментируя исход процесса. – Мы продолжим создавать инновации, которые принесут пользу потребителям».