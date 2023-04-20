Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам

Развитие бизнеса ИБ–компании Group-IB в России продолжится под новым брендом F.A.С.С.T, что расшифровывается как Fight against cybercrime technologies или технологии для борьбы с киберпреступлениями. Ранее организация объявила о своем уходе из России до конца 2023 г.



Новый бренд

Российские активы компании по кибербезопасности Group-IB получили местные акционеры и топ-менеджмент, сообщается на сайте ИБ-организации. Развитие бизнеса в стране продолжится под названием F.A.С.С.T – аббревиатура расшифровывается как Fight against cybercrime technologies (технологии для борьбы с киберпреступлениями).

Что касается Group-IB, она теперь будет присутствовать под этим брендом лишь на международном рынке. До 2023 г. использование этой торговой марки в России будет завершено – произойдет окончательный вывод бренда из страны. На сайте компании отмечается, что Дмитрий Волков, соучредитель и генеральный директор, продал свою десятипроцентную долю в российском бизнесе Group-IB местному руководству компании «в рамках второго этапа региональной дальнейшей диверсификации бизнеса».

Соучредитель Group-IB Илья Сачков также продал свою долю в размере 37,5% сингапурской Group-IB Global Private Ltd. – членам высшего руководства компании. Детали сделки не раскрываются.

О диверсификации бизнеса компания объявила еще летом 2022 года

«По состоянию на 20 апреля 2023 г. в России больше не работают сотрудники Group-IB, – сообщается на сайте компании. – Все процессы исследований и разработок Group-IB, наряду с полным набором технологий и продуктов компании, будут выведены из России».

Во главе F.A.С.С.T. встанет топ-менеджер Валерий Баулин, который ранее был региональным директором Group-IB и отвечал за ее стратегию в России и странах СНГ.

«Команда F.A.С.С.T. продолжит оказывать услуги в сфере кибербезопасности на прежнем высокопрофессиональном уровне и создавать продукты с новаторским технологическим подходом к борьбе с киберпреступлениями, как и делала все 20 лет. В активе компании остаются сертифицированные средства защиты информации, а также все ранее разработанные в РФ продукты, в том числе входящие в Реестр отечественного ПО», – сообщили представители F.A.С.С.T.

Чем будет заниматься Group-IB

Group-IB – это международная компания в сфере информационной безопасности, которая занимается предотвращением кибератак, борьбой с мошенничеством и защитой брендов от цифровых рисков. На сайте организации сообщается, что теперь Group-IB Global Private Ltd. управляет активами компании в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

«В соответствии с политикой абсолютной нетерпимости компании к киберпреступности, Group-IB регулярно участвует в операциях по борьбе с цифровой преступностью и делится разведданными об инфраструктуре, методах и инструментах киберпреступников с правоохранительными органами по всему миру», – отмечают представители компании.

Group-IB сейчас создает глобальную децентрализованную сеть независимых центров цифрового противодействия преступности, каждый из которых концентрируется на угрозах региона, в котором расположен. На данные момент у компании есть три таких центра – в Сингапуре, Дубае и Амстердаме.

В планах у руководства продолжить экспансию на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока с открытием центров в Таиланде и Саудовской Аравии в 2023 г. и в Индии в 2024 г.

Как создавалась компания

Group-IB была основана Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым в 2003 г. в Москве. С ноября 2018 г. штаб-квартира Group-IB размещена в Сингапуре. Поначалу организация занималась расследованием киберпреступлений. В 2012 г. Group-IB начала разрабатывать собственные технологические решения для защиты от кибератак, фишинга, мошенничества и нарушений интеллектуальной собственности.

В 2015 г. Group-IB стала официальным партнером Европола и начала участвовать в работе Консультативной группы Европейского центра киберпреступности по безопасности в Интернете. В 2017 г. компания подписала соглашение с Интерполом о том, чтобы стать официальным частным партнером международной организации по борьбе с преступностью. Продукты Group-IB признаны Gartner, Forrester, Frost & Sullivan и другими независимыми консалтинговыми фирмами.

До июля 2022 года 40% выручки компании приходилось на Россию, 60% – на международный бизнес.

В России в последние годы судьба компании складывалась не столь радужно. В сентябре 2021 г. Лефортовский районный суд Москвы арестовал основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова, предъявив ему обвинение в госизмене (статья 275 УК, до 20 лет лишения свободы). Следствие уверено, что он отправил за рубеж материалы, которые представляли государственную тайну. Эксперты Bloomberg предполагали, что дело было возбуждено в связи с попытками Сачкова вывести бизнес компании за границу.

Вплоть до самого ареста Сачков был участником ряда экспертных комитетов в области киберпреступности – при Министерстве иностранных дел России, Госдуме, Совете Европы и ОБСЕ. Он участвовал во встречах российского премьер-министра Михаила Мишустина с представителями ИТ-отрасли и трижды встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

Вину Cачков не признал, а управление компанией с сентября 2021 г. перешло к Дмитрию Волкову. Арестованный сейчас находится в СИЗО «Лефортово», детали дела засекречены. 26 декабря 2022 г. Лефортовский районный суд Москвы оставил основателя Group-IB Илью Сачкова в СИЗО до 28 марта 2023 г. – прошло уже полтора года с его ареста. Ранее суд продлевал срок ареста четыре раза, а апелляции защиты на эти действия отклонял.

В июле 2022 г. компания сообщила о диверсификации бизнеса Group-IB и создании автономной структуры, которая управляется российским менеджментом и ориентирована на рынок России и СНГ.

В беседе с CNews руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что ребрендинг компании и продажа ее активов – логичный шаг.

«Компанию давно следовало разделить – во-первых, потому, что для любой из сторон конфликта на Украине, компания, находясь и там, и там с одним и тем же менеджментом и брендом, была бы токсичной, несла определенные риски и получала санкции, – объяснил Бедеров. – Во-вторых, в последние годы компания переживала определенный спад с точки зрения клиентской базы, ее покидали продуктологи и разработчики. А сервисы, типа "СПАРК-интерфакс" фиксировали экономический спад организации. Это усугубило дело Сачкова о госизмене. Госпредприятия полноценно взаимодействовать с компанией больше не могли, отказывались от ее продуктов и специалистов. А вот на западных рынках у Group-IB был рост. Так что решение консолидировать остатки бизнеса в России, вывести их в отдельное юрлицо и новый бренд, выглядит логичным. Свой же бренд она оставляет в западном сегменте, где и зарабатывает больше всего».