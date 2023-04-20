Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн

Seagate в обход санкций США продавала Huawei жесткие диски. Всего она провернула более 400 сделок на более чем $1 млрд, при этом отрицая, что работает с Huawei. Между тем, она даже стала стратегическим партнером китайской компании. За все это она поплатилась штрафом в размере $300 млн.

Тайное стало явным

Американская компания Seagate, как оказалось, годами тайно продавала жесткие диски китайской компании Huawei, несмотря на все экспортные ограничения, наложенные на азиатского техногиганта. Как пишет портал The Register, столь злостное нарушение требований американских властей обойдется ей в $300 млн – штраф такого размера наложило на нее Министерство торговли США.

Впервые о том, что кто-то из трех оставшихся на мировом рынке производителей жестких дисков продолжает сотрудничество с Huawei, стало известно весной 2021 г. Однако на тот момент доказательств вины Seagate не было, и под подозрение попали и ее прямые конкуренты – японская Toshiba и американская Western Digital.

Seagate скрывала факт ведения бизнеса с Huawei вплоть до октября 2022 г., попутно открытым текстом заявляя, что закон она не нарушает. В частности, об этом она говорила сетевому изданию Blocks and Files.

Фото: Jandira Sonnendeck / Unsplash Seagate придется продать немало винчестеров, чтобы покрыть расходы на штраф. И заодно найти нового крупного заказчика, желательно за пределами Китая

В октябре 2022 г. Seagate сообщила инвесторам о получении письма за авторством Бюро промышленности и безопасности США (подконтрольно Минторгу). Документ содержал утверждение о причастности вендора к поставкам накопителей Huawei.

(Не)виновная Seagate

Даже после получения этого письма Seagate продолжала настаивать на своем, утверждая, что никаких дел с Huawei она не ведет, жесткие диски ей не отправляет и в принципе свято чтит требования американских властей. Но 19 апреля 2023 г. компания опубликовала заявление о достижении мирового соглашения с Минторгом США, согласно которому она обязана выплатить государству $300 млн за содеянное.

Huawei – это инструмент давления на Китай со стороны США в рамках торговой войны. Американские власти взяли компанию в оборот в мае 2019 г. и не отпускают до сих пор, постоянно вводя против нее новые ограничения. Ее не допускают к мобильным сервисам Google и конвейерам TSMC по производству современных процессоров, у нее отняли «дочку» Honor, и это лишь малая часть общего объема санкций.

Seagate же не стала разрывать контракты с Huawei. Напротив, согласно данным Минторга США, в период с августа 2020 г. по сентябрь 2021 г. она отгрузила своему китайскому клиенту 7,4 млн жестких дисков.

Сотни сделок

Как Seagate удавалось месяцами отправлять в Китая сотни тысяч жестких дисков и держать все это в тайне, Минторгу, вероятно, еще предстоит выяснить. Но за это время Seagate удалось провернуть с Huawei почти 430 сделок и заработать на них $1,1 млрд.

Другими словами даже после уплаты штрафа в $300 млн Seagate в минус не уйдет. Более того, она не собирается вносить всю сумму на счет государства разом – ей удалось договориться о самой настоящей рассрочке.

На выплату штрафа у Seagate отныне есть пять лет, притом платить она будет не ежемесячно, а ежеквартально – по $15 млн. С одной стороны, на фоне постоянно падающих продаж жестких дисков это может показаться гигантской суммой. С другой же, по итогам I квартала 2023 г. Seagate заняла почти половину мирового рынка HDD, так что катастрофических проблем с деньгами она пока не испытывает.

На это указывают и цифры в ее отчете за минувший финансовый год. Она получила выручку в размере $11,66 млрд и в очень непростой для глобального рынка ПК год ухитрилась выйти на чистую прибыль $1,65 млрд.

Стратегический партнер

По всей вероятности, Seagate рассчитывала на длительное и очень плодотворное сотрудничество с Huawei, невзирая на санкционные ограничения. Как пишет The Register, еще в декабре 2020 г. подписала соглашение о стратегическом партнерстве с китайским техногигантом сроком на три года. Если договор не был расторгнут, о чем власти США не говорят, то прописанные в нем условия на момент публикации материала продолжали действовать. Документ принес Seagate статус стратегического и, судя по всему, единственного поставщика Huawei – Western Digital и Toshiba утверждают, что не работают с этой компанией.

Seagate за правду

Генеральный директор Seagate Дэйв Мозли (Dave Mosely) представил мировое соглашение с Минторгом как демонстрацию того, что компания является добросовестной. «Честность — одна из наших основных ценностей, и мы твердо привержены соблюдению требований, о чем свидетельствует наша глобальная команда специалистов по соблюдению требований международной торговли и юристов, дополненная внешними экспертами и внешними консультантами», – заявил Мозли. – Хотя мы считали, что соблюдали все соответствующие законы об экспортном контроле в то время, когда мы осуществляли продажу обсуждаемых жестких дисков, мы решили, что взаимодействие с Бюро промышленности и безопасности США и урегулирование этого вопроса было бы наилучшим выходом из ситуации».

И все же, необходимость отдать государству $300 млн, пусть и в течение пяти лет, едва ли выставит Seagate в хорошем свете перед ее акционерами. Компания даже перенесла объявление финансовых результатов за минувший квартал на несколько дней вперед, предупредив инвесторов, что в ее цифрах будет дыра в $300 млн.

Как пишет The Register, для самой Seagate могут наступить и другие неприятные последствия в дополнение к потере $300 млн. Например, случившееся может повлечь за собой увольнения в высшем руководстве компании. Также, в теории, Seagate, потеряв столь крупного покупателя, может уступить часть своей доли рынка, как и первое место по продажам, своим конкурентам.