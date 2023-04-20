Softline готовится выпускать ноутбуки в России

Softline и Правительство Калининградской области договариваются о локализации в регионе сборки ноутбуков. Пока не известно будет ли ИТ-дистрибутор строить собственный завод или ограничится контрактным производством. Эксперты отмечают, что строительство обойдется в 1-2 млрд руб. и завод заработает не ранее, чем через два года. А вот сборка на чужих мощностях не потребует особых вложений и может быть запущена в короткие сроки.

Сборка в Калининградской области

Власти Калининградской области договариваются с ИТ-дистрибутором Softline о запуске в регионе сборки ноутбуков и других периферийных устройств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя правительства Калининградской области при правительстве России в Москве Дениса Салия.

Рассматривается как вариант контрактной сборки, так и строительства собственного завода Softline на территории Калининградской области (особой экономической зоны, ОЭЗ).

Встреча властей Калининградской области с гендиректором Softline Владимиром Лавровым состоялась на прошлой неделе. Стороны договорились летом рассчитать стоимость проекта.

Фото: Softline Softline может развернуть сборку техники в России

По подсчетам Салия, запуск собственного производства займет около двух лет, то есть начать выпускать устройства можно не ранее 2025 г. А вот контрактную сборку можно развернуть на чужих технологических мощностях за несколько месяцев, уже в 2023 г.

Представители Softline не стали комментировать переговоры и подчеркнули, что производство ноутбуков под брендом Inferit (бренд компьютерной и серверной техники Softline, собираются в Китае) не планируется.

Где собирать и сколько стоит

О планах Softline развернуть в Калининградской области производство электроники знает собеседник издания в неназванной ИТ-компании. По его мнению, контрактную сборку можно запустить на заводах GS Group, которые находятся в регионе. Он отметил, что сборка Inferit в Китае не остановится, а собранную на территории России технику Softline хочет добавить в реестр Минпромторга.

По мнению же эксперта образовательной платформы Moscow Digital School Владислава Чуканова, сборка в Китае может отойти международной части бизнеса Softline, а для российской части как раз бы подошла сборка в Калининградской области.

Напомним, что в сложившейся геополитической ситуации руководство Softline решило разделить свой бизнес на российский и международный. Российский бизнес Softline был отдан основателю и главному акционеру компании Игорю Боровикову за символический $1. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию, в результате чего доля Боровикова в глобальном Softline снизилась с 53% до 44%. Позднее глобальная Softline была переименована и перешла на работу под этим брендом.

Директор по развитию производства GS Group Федор Боярков заявил изданию, что на их мощностях можно запустить сборку как для Softline, так и для других компаний. Компания способна в среднем производить 30 тыс. ноутбуков в месяц. И это не предел, отметил Боярков.

По мнению опрошенных изданием экспертов, построить собственный завод гораздо дороже, чем договориться о сборке устройств на чужих мощностях. По оценке одного из них, завод, который сможет выпускать 500 тыс. ноутбуков в год, обойдется в 2 млрд руб. А сумма, которую заказчик потратит на контрактное производство напрямую зависит от количества устройств. На сборку одного ноутбука компания потратит около 3 тыс. руб.

По оценке аналитика агентства MForum Алексея Бойко, вложения в строительство собственного завода составят примерно 1 млрд руб. А контрактное производство не потребует особых инвестиций, считает он.

Преимущество сборки в ОЭЗ

По словам Салия, для производителя выгодно развернуть в Калининградской области производство, так как ему будут полагаться льготы как участнику ОЭЗ. Например, им не нужно платить ввозные пошлины и НДС для поставки комплектующих на территорию региона.

Помимо этого, среди преимуществ резидента особой экономической зоны пониженные налоговые ставки и освобождение от ряда налогов в течение первых лет проекта, рассказала изданию ассоциированный партнер МЭФ Legal Анна Зеленская. В частности, для резидентов ОЭЗ Калининградской области нулевой налог на прибыль действует первые шесть лет со старта проекта вместе с освобождением от земельного налога. Помимо этого, действуют пониженные налоговые ставки на имущество и страховые взносы, отмечает Зеленская.

Сейчас собирать технику в России с точки зрения защиты интересов бизнеса и правбезопаснее, рассказала «Ведомостям» ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова. В пример она приводит то, что при сборке в Китае споры по контракту будут решаться в международном арбитраже и регулироваться иностранным правом. Она также отметила и выгоду, которая достигается меньшими затратами на доставку продукции. Из Китая доставка гораздо дороже.