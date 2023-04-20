Softline готовится выпускать ноутбуки в России
Softline и Правительство Калининградской области договариваются о локализации в регионе сборки ноутбуков. Пока не известно будет ли ИТ-дистрибутор строить собственный завод или ограничится контрактным производством. Эксперты отмечают, что строительство обойдется в 1-2 млрд руб. и завод заработает не ранее, чем через два года. А вот сборка на чужих мощностях не потребует особых вложений и может быть запущена в короткие сроки.
Сборка в Калининградской области
Власти Калининградской области договариваются с ИТ-дистрибутором Softline о запуске в регионе сборки ноутбуков и других периферийных устройств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя правительства Калининградской области при правительстве России в Москве Дениса Салия.
Рассматривается как вариант контрактной сборки, так и строительства собственного завода Softline на территории Калининградской области (особой экономической зоны, ОЭЗ).
Встреча властей Калининградской области с гендиректором Softline Владимиром Лавровым состоялась на прошлой неделе. Стороны договорились летом рассчитать стоимость проекта.
По подсчетам Салия, запуск собственного производства займет около двух лет, то есть начать выпускать устройства можно не ранее 2025 г. А вот контрактную сборку можно развернуть на чужих технологических мощностях за несколько месяцев, уже в 2023 г.
Представители Softline не стали комментировать переговоры и подчеркнули, что производство ноутбуков под брендом Inferit (бренд компьютерной и серверной техники Softline, собираются в Китае) не планируется.
Где собирать и сколько стоит
О планах Softline развернуть в Калининградской области производство электроники знает собеседник издания в неназванной ИТ-компании. По его мнению, контрактную сборку можно запустить на заводах GS Group, которые находятся в регионе. Он отметил, что сборка Inferit в Китае не остановится, а собранную на территории России технику Softline хочет добавить в реестр Минпромторга.
По мнению же эксперта образовательной платформы Moscow Digital School Владислава Чуканова, сборка в Китае может отойти международной части бизнеса Softline, а для российской части как раз бы подошла сборка в Калининградской области.
Напомним, что в сложившейся геополитической ситуации руководство Softline решило разделить свой бизнес на российский и международный. Российский бизнес Softline был отдан основателю и главному акционеру компании Игорю Боровикову за символический $1. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию, в результате чего доля Боровикова в глобальном Softline снизилась с 53% до 44%. Позднее глобальная Softline была переименована и перешла на работу под этим брендом.
Директор по развитию производства GS Group Федор Боярков заявил изданию, что на их мощностях можно запустить сборку как для Softline, так и для других компаний. Компания способна в среднем производить 30 тыс. ноутбуков в месяц. И это не предел, отметил Боярков.
По мнению опрошенных изданием экспертов, построить собственный завод гораздо дороже, чем договориться о сборке устройств на чужих мощностях. По оценке одного из них, завод, который сможет выпускать 500 тыс. ноутбуков в год, обойдется в 2 млрд руб. А сумма, которую заказчик потратит на контрактное производство напрямую зависит от количества устройств. На сборку одного ноутбука компания потратит около 3 тыс. руб.
По оценке аналитика агентства MForum Алексея Бойко, вложения в строительство собственного завода составят примерно 1 млрд руб. А контрактное производство не потребует особых инвестиций, считает он.
Преимущество сборки в ОЭЗ
По словам Салия, для производителя выгодно развернуть в Калининградской области производство, так как ему будут полагаться льготы как участнику ОЭЗ. Например, им не нужно платить ввозные пошлины и НДС для поставки комплектующих на территорию региона.
Помимо этого, среди преимуществ резидента особой экономической зоны пониженные налоговые ставки и освобождение от ряда налогов в течение первых лет проекта, рассказала изданию ассоциированный партнер МЭФ Legal Анна Зеленская. В частности, для резидентов ОЭЗ Калининградской области нулевой налог на прибыль действует первые шесть лет со старта проекта вместе с освобождением от земельного налога. Помимо этого, действуют пониженные налоговые ставки на имущество и страховые взносы, отмечает Зеленская.
Сейчас собирать технику в России с точки зрения защиты интересов бизнеса и правбезопаснее, рассказала «Ведомостям» ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова. В пример она приводит то, что при сборке в Китае споры по контракту будут решаться в международном арбитраже и регулироваться иностранным правом. Она также отметила и выгоду, которая достигается меньшими затратами на доставку продукции. Из Китая доставка гораздо дороже.