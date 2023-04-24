Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес

Суд повторно отказал хакеру Дмитрию Артимовичу в возврате денежных средств, изъятых в ходе прошедшего у него обыска по делу основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Сумма изъятых средств в 100 раз превышает сумму ущерба по делу, в котором Артимович проходит лишь свидетелем, при этом процессуальный статус денег так и не был определен.

Хакеру Дмитрию Артимовичу отказались вернуть изъятые у него денежные средства

Мещанский районный суд Москвы при повторном рассмотрении отказал хакеру Дмитрию Артимовичу в удовлетворении жалобы на действия следователя МВД Евгения Морозова, изъявшего в ходе прошедшего дома у Артимовича обыска значительные денежные средства. Об этом говорится в картотеке на сайте Мосгорсуда.

Обыски в доме у Артимовича прошли весной 2022 г. в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. В ходе обысков у Артимовича были изъяты деньги в различных валютах, в том числе $100 тыс. и 50 тыс. евро, а также более 100 инвестиционных золотых монет и различная техника.

Как Артимович пытался вернуть свои деньги

Дмитрий Артимович по данному уголовному делу проходит лишь в качестве свидетеля. В связи с этим он неоднократно требовал от следователя Морозова вернуть изъятые ценности, но получал отказ, поскольку процессуальные действия еще не завершены.

Суд повторно отказал хакеру Дмитрию Артимовичу в возврате денег, изъятых у него при обыске по делу основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Сумма изъятых денег в 100 раз превышает сумму ущерба по делу

Артимович попытался обжаловать действия следователя в Мещанском районном суде Москвы, но тот осенью 2022 г. также ему отказал. После этого Артимович подал жалоб в Мосгорсуд, который в марте 2023 г. постановил вернуть дело на новое рассмотрение. Согласно решению Мосгорсуда, суд первый инстанции не выяснил мнения прокурора и следователя Морозова, не выяснил, принято ли процессуальное решение по изъятому имуществу, передано ли соответствующее уголовное дело в суд и т.д.

Мещанский суд уже в апреле принял новое решение по данному делу, причем слушания состоялись в отсутствие Артимовича и его адвоката Александра Аброкова. В ходе слушаний прокурор Е. Фетисова посчитала, что в удовлетворении жалобы Артимовича надо отказать, так как расследование уголовного дела не завершено, а процессуальный статус изъятых денежных средств в полном объеме не определен. Суд согласился с такой позицией (решение суда имеется в распоряжении CNews).

Жалоба в Генпрокуратуру

Артимович намерен снова обжаловать решение суда. Кроме того, его адвокат Аброков подал жалобу на действия следствия в Генеральную прокуратуру. Адвокат указывает, что его подзащитный не имеет отношения к уголовному делу, в рамках которого у него были изъяты денежные средства, и не принимал участия в следственных действиях. При этом стоимость изъятого у него имущества в 100 раз превышает предполагаемый ущерб в рамках соответствующего уголовного дела.

По данным телеканал «Рен», ущерб по делу в отношении Врублевского оценивается в 240 тыс. руб. Изъятая же у Артимовича наличность по текущему курсу оценивается более чем в 12 млн руб.

С момента изъятия денежных средств прошло больше года, отмечает Аброков, этого времени «более чем достаточно для понимания того, что изъятые у свидетеля денежные средства никакого отношения к преступлению не имеют». При этом денежные средства не были возвращены, вещественными доказательствами признаны не были, и «ценности для расследования преступления не несут».

Кроме того, адвокат добавляет, что его подзащитный опасается противоправных действий в отношении него: после отмены Мосгорсудом решения Мещанского суда Артимовича попытались вызвать на повторный допрос по какому-то другому преступлению, связанному с изъятыми денежными средствами.

Как братья Артимовичи атаковали «Аэрофлот»

Дмитрий Артимович известен тем, что летом 2010 г. вместе со своим братом Игорем устроил DDoS-атаку против платежной системы «Ассист», в результате чего в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте его крупнейшего клиента «Аэрофлот».

В ходе следствия, проводившегося ФСБ, было установлено, что заказчиком атаки выступал Павел Врублевский (Chronopay – конкурент «Ассист»), а посредником между ним и хакерами выступал сотрудник службы безопасности Chronopay Максим Пермяков.

Все четверо в 2011 г. были задержаны и дали признательные показания. Однако в ходе начавшегося судебного процесса Врублевский и братья Артимовичи отказались от признаний. В 2013 г. суд признал всех четверых фигурантов виновными и приговорил их к двум с половиной годам заключения (Пермяков от признаний не отказывался и получил условный срок).

Павел Врублевский и Дмитрий Артимович отбыли половину срока в колонии под Рязанью и вышли в рамках процедуры условно-досрочного освобождения. Игорь Артимович должен был самостоятельно явиться в колонию, но не сделал этого и был объявлен в розыск.

Новое уголовное дело Павла Врублевского

После выхода на свободу Дмитрий Артимович стал партнером Врублевского и некоторое время занимал пост гендиректора Chronopay. Затем Артимович покинул компанию и отсудил у нее 2 млн руб.

Весной 2022 г Павел Врубелвский был арестован по новому уголовному делу, связанному с мошенничеством в интернете. Якобы Врублевский и его сообщники размещали в интернете недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций.