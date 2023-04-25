МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации

Вложение МТС

Телеком-оператор МТС через венчурный фонд инвестировал 90 млн руб. в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman. Об этом CNews сообщили представители телеком-оператора.

CNews ожидает от МТС ответа на вопрос, какая доля компании была куплена оператором в Phishman за 90 млн руб.

Phishman занимается разработкой автоматизированных систем анализа, тестирования и обучения сотрудников компаний методам защиты от кибератак. Благодаря этому заказчики могут снизить подверженность персонала киберугрозам.

Инвестиции венчурного фонда МТС пойдут на развитие бизнеса и разработку новых решений. По итогам сделки продукты Phishman войдут в портфель сервисов кибербезопасности МТС Red, «дочки» МТС. Сделка является частью стратегии компании по формированию продуктового портфеля, который обеспечит полное покрытие всех типов киберугроз через единый интерфейс.

Фото: МТС МТС будет развивать продукты по обучению киберграмотности персонала

«Сотрудники остаются одним из самых слабых звеньев в обороне компаний от кибератак, — отметила директор по кибербезопасности МТС, гендиректор компании МТС Red Евгения Наумова. — По нашим данным, примерно две трети взломов инфраструктуры начинаются с фишинговой рассылки на сотрудников. Такая атака эффективна, проста в реализации и не требует серьезных ресурсов со стороны злоумышленника».

Как обучаются сотрудники

Продукты Phishman помогают обучать персонал и собирать информацию о поведении пользователей в сети компании через системы безопасности, а также имитировать фишинговые e-mail рассылки.

Работники, которые не смогли распознать фишинг или у которых сработала система безопасности, проходят серию обучающих курсов по развитию киберграмотности на портале Phishman. Система собирает статистику о динамике обучения и тестирует сотрудников по пройденному материалу. Статистика доступна в виде отчетов и помогает понять, какие работники особенно уязвимы.

В дальнейшем процесс мониторинга, обучения и тестирования автоматизируется на базе различных сценариев: адаптация новых членов команды, подверженность актуальным сценариям фишинговых атак, защита чувствительной информации. После месяца использования системы доля попадающихся на уловки злоумышленников сотрудников снижается на 70%, утверждают разработчики.

Система обучения сотрудников киберграмотности также позволяет автоматизировать реагирование служб ИТ и информационной безопасности на небезопасное поведение сотрудников.

Выручка и учредители

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Фишман» (юрлицо Phishman) образована 18 июля 2016 г в Москве. Гендиректором компании выступает Алексей Горелкин. Учредителями компании на момент написания статьи выступают Николай Агринский (88,3% долей компании) и Алексей Горелкин (11,7%).

Выручка компании по итогам 2022 г. составила 90,9 млн руб., что на 210% выше, чем по результатам 2021 г., следует из «Контур.фокуса». При этом чистая прибыль «Фишман» достигла 45,9 млн руб. Баланс компании также значительно увеличился (на 158% по итогам 2022 г.) до 79,1 млн руб.

Компания является резидентом Сколково, ее продукты входят в Реестр российского программного обеспечения.