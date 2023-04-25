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Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы

Российский разработчик вычислительной техники и систем обработки и хранения данных Yadro расширяет сотрудничество компании с ведущими техническими вузами страны на фоне усиливающегося дефицита инженерных кадров в России. В числе партнеров – ИТМО, МФТИ, СПбПУ, НИУ МИЭТ и другие университеты. В компании сейчас по всем ключевым направлениям разработки открыто свыше 1000 вакансий в штат.

Образовательные инициативы Yadro

Инженерная компания Yadro объявила о расширении сотрудничества с ведущими российскими техническими вузами. Об этом CNews сообщили представители компании. В ближайших планах у разработчика – развивать обширную образовательную инициативу на базе ведущих технических вузов России. Речь идет о таких направлениях, как полный цикл разработки систем на кристалле (СнК), телекоммуникационной разработке и программной инженерии, в том числе для систем хранения данных.

«Организация запускает научные студенческие проекты, представит собственные учебные курсы, окажет содействие в проведении профильных конференций для молодых инженеров и откроет ряд ИТ-лабораторий в вузах», – уточняют представители Yadro.

Так, студенты и старшеклассники могут попробовать себя в проектировании цифровых микросхем в «Школе синтеза цифровых схем», образовательными кластерами которой выступают ведущие российские вузы в регионах.

Для студентов инженерных специальностей Yadro вместе с университетами развивает профильные образовательные программы. К примеру, в области подготовки разработчиков СнК компания реализует обучение по углубленной магистерской программе совместно с НИУ МИЭТ. Также Yadro поддерживает проектную магистратуру ИТМО, выступает базовым предприятием для МФТИ и проводит профильные курсы по разработке цифровых устройств в рамках академических программ в СПбПУ (Политех).

Инициативы по программной инженерии Yadro реализует в формате профильных курсов и студенческих проектов в СПбПУ, а совместно с Математико-механическим факультетом СПбГУ компания открыла ИТ-лабораторию Yadro. На ее базе ведется проектная работа по направлениям исследований и разработок в области программных технологий, связанных с RISC-V, программно-аппаратных комплексов высокой надежности, а также пользовательских интерфейсов.

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Для студентов инженерных специальностей Yadro вместе с университетами развивает профильные образовательные программы

Телеком-день для будущих инженеров

Что касается телеком-направления, на днях Yadro провела Telecom Day в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

Yadro Telecom Day – это научно-образовательная инициатива компании, направленная на популяризацию современных телекоммуникационных технологий среди студентов. Мероприятие регулярно проводится на базе ведущих российских вузов и представляет собой серию лекций экспертов ос опытом промышленной разработки электроники. Инициатива охватывает вузы Москвы (МИЭМ, МТУСИ, МАИ), Санкт-Петербурга (ИТМО, СПбПУ (Политех), ГУАП, ЛЭТИ), Нижнего Новгорода (ННГУ им. Лобачевского), Новосибирска (СибГУТИ), Самары (ПГУТИ).

Будущим специалистам, студентам 1-4 курсов, рассказали о профессии инженера в телеком-индустрии «изнутри», какие задачи стоят перед разработчиком современных систем связи и какие навыки необходимы в первую очередь для старта карьеры в данной области.

«Цель мероприятия – рассказать о профессии разработчиков в телекоме; о знаниях, умениях и навыках, которыми нужно обладать, чтобы создавать современное оборудование, и как мы можем в этом помочь, – объясняет Михаил Саламатов, руководитель направления академических программ Yadro. - В первую очередь это наши академические программы, которые позволяют эти знания, умения и навыки приобрести».

Всем желающим также объяснили, как можно попасть на стажировку в компанию Yadro. Несколько студентов из ГУАП уже проходят отбор на стажировку в компании. Уточняется, что Junior-позиций для желающих много, и они подразумевают разную степень погружения в задачи и занятость – есть разные форматы работы и условия: как неполный рабочий день, так и гибридный режим (офис/удаленная работа).

Весной 2023 г. CNews писал о том, что к 2024 г. YADRO рассчитывает нанять 2 тыс. ИТ-специалистов разных направлений, нарастив штат в два раза.

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Cтуденты и старшеклассники могут попробовать себя в проектировании цифровых микросхем

Чем занимается Yadro

Напомним, «КНС групп» с торговой маркой Yadro была основана в 2014 г. Это группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D центры компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске. В декабре 2022 г. Yadro подписала соглашение с Правительством РФ о развитии высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи», которое будет реализовываться вместе с компаниями «Ростелеком» и «Ростех». Команда должна создать оборудование сети радиодоступа операторского класса – аналогов продукции иностранных вендоров в стране пока не существует.

Токен: Pb3XmBtzsyyjEc9MRGKFhjuPxNGNUjM6hgeTA8gРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»Сайт: www.yadro.com

Анжела Патракова

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