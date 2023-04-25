Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Veon получил требования от владельцев своих еврооблигаций на выкуп принадлежащих им ценных бумаг на общую сумму $458 млн. Всего Veon готов был выкупить на общую сумму до $600 млн, это является частью процесса по продаже Veon российского «Вымпелкома».

Итоги реализации Put-опциона на выкуп еврооблигаций Veon

Группа Veon, частью которой является российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), сообщила об итогах исполнения владельцами ее еврооблигаций Put-опциона на их обратную продажу. Put-опцион действовал в период с 5 по 19 апреля 2023 г., максимальная сумма, на которую Veon готов был выкупить облигации, составляла $600 млн.

Put-опцион касался двух облигационных займов: объемом $529 млн со сроком погашения в октябре 2023 г. и объемом $700 млн со сроком погашения в декабре 2023 г. По первому из них к выкупу было предъявлено облигаций на сумму $165 млн, по второму – на сумму $293 млн.

Таким образом, всего Veon выкупит собственных облигаций на сумму $458 млн (76% от максимально заложенной в Put-оцион суммы) из общего объема еврооблигаций на сумму $1,3 млрд. Облигации будут выкупаться по цене 101% от номинальной стоимости плюс проценты. Теперь Veon остается погасить задолженность по еврооблигациями на общую сумму $769 млн, в том числе $363 млн в октябре 2023 г. и $406 млн в декабре 2023 г.

Реструктуризация еврооблигаций Veon

Veon осенью 2022 г. запустил процесс реструктуризации двоих вышеупомянутых выпусков еврооблигаций, которые первоначально должны были быть погашены в феврале и апреле 2023 г. соответственно. Доход по этим выпускам составляет, соответственно, 5,95% и 7,25%.

Фото: «Билайн» Veon получил требования от владельцев своих еврооблигаций выкупить принадлежащие им ценные бумаг на $458 млн

Veon попросил перенести сроки погашения данных еврооблигаций, а также хотел изменить условия принятия решений на собраниях владельцев еврооблигаций, снизив требования для количество голосов и кворума. За предоставление согласия Veon пообещал владельцам облигаций премию в размере 200 базисных пунктов (2%).

После консультаций с владельцами евроблигаций Veon также добавил условие о Put-опционе. Схема с реструктуризацией еврооблигаций была одобрена собранием их владельцев, а также британским судом. Однако последний настоял на том, чтобы условия принятия решений на собраниях владельцев еврооблигаций не менялись. В случае с первым траншем необходимо получить согласие всех 100% участников собрания и иметь 100% кворум. В случае со вторым траншем необходимо согласие более 50% участников собрания и кворум в размере 75% от владельцев ценных бумаг.

Реструктуризация еврооблигаций Veon была связана с тем, что компания не могла выплачивать купоны владельцев данных ценных бумаг, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре. Это стало следствием введения Евросоюзом санкций против «Национального расчетного депозитария» (НРД).

В связи с этим ряд российских владельцев еврооблигаций Veon подали иски против Veon на общую сумму несколько миллиардов рублей, хотя «Вымпелком» не является гарантом по этим ценным бумагам Минфин также посчитал, что «Вымпелком» должен рассчитаться по еврооблигациям Veon с их российскими держателями. В то же время, как объясняли в Veon, если бы «Вымпелком» приступил к погашению задолженности по еврооблигациям Veon, это могло бы быть не признано европейским депозитарием Euroclear и привело к бы к задвоению задолженности.

Продажа «Вымпелкома»

По совокупности событий Veon в конце 2022 г. принял решение о продаже «Вымпелкому» его менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сумма сделки составит 130 млрд руб., при этом большая ее часть уйдет на погашение задолжнности перед держателями еврооблигаций Veon.

Тогда же Veon и начал процедуру реструктуризации своих еврооблигаций. В начале 2023 г. правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже «Вымпелкома», поставив при этом условие об обязательстве «Вымпелкома» 90% еврооблигаций Veon, находящихся у зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре инвесторов.

Предложение миноритария Veon

Миноритарный акционер Veon американский фонд Shash Capital недавно предложил Veon потратить еще $200 млн на выкуп собственных облигаций, а также частично погасить облигации со сроком погашения в 2024 г. и погасить все имеющиеся кредитные линии. Кроме того, Veon, по мнению фонда, должен тратить не менее половины свободного денежного потока на выкуп собственных долговых обязательств.