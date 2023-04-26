ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

Госаккредитация ИТ-компаний может быть временно приостановлена в случае жалоб на них со стороны заказчиков на необоснованное повышение цен на ПО. Аккредитация дает компании ряд преимуществ, включая бронь сотрудников от военной службы, налоговые льготы, мораторий на плановые проверки, льготные кредиты и многие другие. Работа над документом, регулирующим новый порядок, будет завершена в конце мая 2023 г.

Заплатить высокую цену

Как стало известно CNews, Минцифры сможет приостанавливать госаккредитацию у компаний-разработчиков ПО, если они будут необоснованно поднимать цены на свои продукты. Об этом CNews рассказали несколько собеседников на ИТ-рынке и подтвердили представители министерства.

«Предполагается, что аккредитация компании может быть приостановлена на время проверки при поступлении жалоб на необоснованное повышение стоимости ПО», — пояснили в Минцифры.

Работу над документом, регулирующим новый механизм, Минцифры планирует завершить до конца мая 2023 г. Проект акта будет опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Мера вступит силу после того, как Правительство примет соответствующий акт.

Ранее собеседник CNews сообщал, что на совещании главы министерства Максутом Шадаевым с разработчиками ПО по поводу роста цен на ИТ-продукты обсуждали не повышать цены на решения выше 10-15% ежегодно. Представители министерства сообщили, что максимальный уровень ежегодной индексации стоимости ПО будет установлен и зафиксирован в меморандуме. CNews 17 апреля 2023 г. писал о планах разработчиков подписать меморандум об ограничении роста цен на свои решения. На это повлияли потребители российских решений, которые стали жаловаться на подскочившие цены на российское ПО в Минцифры. В отдельных случаях рост достигал 50%.

Меморандум разрабатывается ведущими российскими производителями ПО, которые входят в профильные ассоциации АПКИТ, РУССОФТ и «Отечественный софт».



Чего лишатся компании

Приостановка аккредитации ИТ-компании это не просто формальность. Госаккредитация позволяет организациям претендовать на ряд ощутимых и необходимых в настоящее время привилегий. Например, такие компании освободили от обязанности платить налог на прибыль до 31 декабря 2024 г. Кроме того, в отношении аккредитованных организаций ввели мораторий на плановые налоговые проверки.

ИТ-компании пользуются и пониженным тарифом страховых взносов — его оставили на уровне 7,6%. Упрощена для ИТ-компаний и процедура участия в госзакупках. Также организации получили возможность получать кредит по льготной ставке, не превышающей 3%.

Немаловажным является и тот факт, что ИТ-специалисты мужского пола имеют отсрочку от призыва на военную службу, если работают в аккредитованной ИТ-компании. Им также доступна льготная ипотека.

Поэтому компании, поднимая цены на свои продукты, могут столкнуться с рядом проблем, если их аккредитация будет приостановлена.

Проверки ФАС

Как пояснил один из собеседников CNews, близкий к обсуждению механизма, помимо приостановки аккредитации в министерстве рассматривался вопрос о том, чтобы направлять документы компании, превысившей цену на ПО, в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Представители Минцифры эту информацию не подтвердили и не опровергли, однако подчеркнули, что механизмы регулирования сейчас прорабатываются совместно с отраслью.

На совещании у министра также обсуждалось открытая ценовая политика продавцов российских решений.