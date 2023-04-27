Россиян заставят регистрировать электросамокаты и гироскутеры через «Госуслуги»

Россиян, купивших электросамокат, электровелосипед или другой вид средства индивидуальной мобильности, обяжут регистрировать их в ГИБДД через «Госуслуги». Других вариантов пока не дают, хотя на профиль на портале есть не у всех жителей страны. За езду без регистрации будет грозить штраф.

Самокат приравняют к автомобилю

Власти разработали поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», распространяющие его действие на так называемые «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Другими словами, свежекупленный электросамокат россиянин будет обязан зарегистрировать и получить индивидуальные регистрационные знаки, как и в случае в автомобилем.



«После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец СИМ обязан разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пишут «Известия», новые поправки – плод коллективного труда нескольких депутатов Госдумы, чьи имена на момент выхода материала известны не были. Они же подготовили поправки и к КоАП, в которых говорится о штрафах за нежелание россиян регистрировать свои СИМ, а также ужесточающие уже имеющиеся виды наказаний владельцев таких средств передвижения.

Фото: Whoosh Сервисам кикшеринга, вероятнее всего, тоже придется соблюдать новые нормы закона. В их парках десятки тысяч самокатов

Согласно постановлению российского правительства, с 1 марта 2023 г. к СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, а также ряд других похожих по принципу работы средства передвижения. Электромобили, тоже работающие от аккумуляторов, в список СИМ не входят.

Пока неизвестно, есть ли в планах властей распространить на СИМ практику ежегодного взимания транспортного налога.

Альтернативы пока нет

По информации издания, новые оправки к закону о регистрации транспортных средств обязывают россиян регистрировать свои СИМ посредством портала «Госуслуг». Актуальное на 27 апреля 2023 г. российское законодательство не запрещало россиянам по тем или иным соображениям не регистрироваться на этом ресурсе.

Поправки гласят, что у новоиспеченного владельца СИМ будет ровно 10 дней (календарных или рабочих – пока неизвестно) с момента приобретения, чтобы оформить на него регистрацию через «Госуслуги».

Авторы документа акцентировали внимание на том, что регистрация будет проходить именно онлайн, без посещения отдела ГИБДД. Пока неизвестно, смогут ли владельцы самокатов, скейтбордов и велосипедов с приставкой «электро-» пройти процедуру регистрации классическим офлайн-методом – путем записи на прием в подразделение ГИБДД, или же других вариантов, помимо «Госуслуг», им не предоставят.

Как пишет «Известия», поправки к закону не описывают сам порядок регистрации – он будет установлен отдельным постановлением Правительства.

Или «Госуслуги», или штраф

Если новые поправки не предоставят россиянам возможность регистрации СИМ в режиме офлайн, то граждане страны, не имеющие учетной записи на «Госуслугах» и не желающие регистрироваться на них, встанут перед выбором – или все же создать аккаунт, или ездить на самокатах и велосипедах без номерных знаков. Последнее будет караться штрафами, пока что сравнительно небольшими.

Как пишет издание, поездка на незарегистрированном СИМ в случае встречи с инспектором ГИБДД обойдется в 500-800 руб. штрафа. Повторное нарушение будет стоить 5000 руб., и столько же владелец СИМ заплатит, если покинет место ДТП или будет ездить в состоянии опьянения. Если за езду не на трезвую голову поймают во второй раз, то возникнет риск ареста на 10-15 суток.

Использование тротуаров и пешеходных зон в качестве дороги там, где это запрещено, обойдется пилоту СИМ в 2000 руб., проезд на красный свет – в 1000 руб., а при повторном нарушении – в 5000 руб. Непредоставление преимущества в движении переходам или тем, кто едет на обычном велосипеде (без электропривода), оценивается в 1500-2500 руб.

Бизнес против

В России существует несколько сервисов кикшеринга – прокатов электросамокатов, и новые требования коснутся, в том числе, и их. Сервис Whoosh, к примеру, сообщил изданию, что считает новые требования к регистрации СИМ преждевременными.

В компании прямо указывают, что в отрасли хватает других проблем, которые нужно решать при непосредственном участии властей. В списке перечисленных – отсутствие «порядка размещения СИМ на территориях общего пользования». Упоминается и тот факт, что в России до сих пор «не унифицирован стандарт образовательной программы, направленной на повышение культуры и этики эксплуатации СИМ».

«В вопросе правового регулирования СИМ нужно двигаться, не создавая дополнительных неясностей и неточностей. Сначала решить наиболее актуальные и принципиальные проблемы в области, – заявили изданию представители Whoosh.