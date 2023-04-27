Российский Samsung нанимает русскоговорящий персонал для офиса в Ташкенте

Российский Samsung в Узбекистане

Как выяснил CNews, российское представительство Samsung набирает специалистов для работы в столице Узбекистана. Об этом свидетельствуют опубликованные в апреле 2023 г. вакансии «Самсунг электроникс рус» на сервисе по поиску специалистов HeadHunter.

Судя по данным сервиса, российское представительство Samsung занимается поиском бухгалтеров, специалистов по подбору персонала, кредитных специалистов, маркетологов, офис-менеджеров, специалистов по сертификации и других. Всего на HeadHunter опубликовано 10 вакансий в Ташкенте.

Представители Samsung ушли от прямого ответа на вопросы CNews. Они не смогли объяснить, по какой причине поиском персонала в Узбекистане занимается именно российское представительство, а не головная компания, и каковы перспективы московского офиса. Они лишь отметили, что офис компании Samsung Electronics работает в Ташкенте уже несколько лет и компания планирует расширять штат сотрудников.

Фото: Samsung Российское представительство Samsung набирает штат в Узбекистане

Напомним, Samsung приостановила свою деятельность в России в начале марта 2022 г. Компания приостановила поставки в Россию телевизоров, бытовой техники, ПК, чипов и смартфонов. Однако в стране для обхода санкций действует механизм параллельного импорта и товары в страну поступают через него.

Каковы причины

Один из собеседников CNews на ИТ-рынке отметил, что поиск специалистов российским представительством Samsung может указывать на их планы открыть офис в Узбекистане. По его словам, раньше основным офисом для развития средней Азии был Казахстан, но теперь Samsung переориентируется на Узбекистан.

«В Узбекистане, во-первых, большой современный офис, во-вторых, очень много русских и в-третьих, сама страна, образование, какие то ментальные особенности — все тяготеет к России, — отметил он. — Видимо, поэтому решили на базе Узбекистана делать офис, который, в том числе, будет работать и на Россию».

По словам собеседника CNews, по официальной версии для ИТ-рынка Samsung планирует запустить локальные собственные продажи и отгрузки и складирование в Узбекистане. «И только у российского Samsung есть опыт в этом, — отметил он. — Они подписали контракт, что Россия поможет, так как Алма-Ата отказалась».

Знание русского обязательно

Согласно HeadHunter, владеть русским языком требуется для многих специалистов, которых ищет «Самсунг электроникс рус». Например, хорошее владение как устным, так и письменным английским языком, узбекским и русским языками требуется от будущего налогового менеджера Samsung в Узбекистане. Хорошее знание русского и английского требуется и от кредитного специалиста, который также должен уметь писать официальные письма на русском языке. Свободно на русском должен говорить и будущий менеджер по рознице, B2B-менеджер, специалист по сертификации, менеджер сервисной сети и офис-менеджер.

Согласно описанию вакансии бухгалтера по расчету заработной платы, ее расчет предусмотрен для 100 сотрудников, в том числе 15 иностранных. Компания также ищет специалиста по поиску персонала с опытом подбора специалистов разного уровня, включая организацию этапов собеседования с руководителями отделов. Отметим, что и этот специалист обязательно должен свободно владеть английским и русским языком, следует из описания вакансии.

