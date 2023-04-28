В МТС новые поборы. Абонентов заставят платить по 1500 руб. в месяц за раздачу мобильного интернета

МТС вводит новые условия раздачи интернета на своих тарифах. Отныне эта опция будет стоить 49 руб. в день, то есть при ежедневной раздаче интернета, например, на свой ноутбук или ПК при отсутствии проводного доступа абонент будет обязан выплатить оператору около 1500 руб.

Новые условия

МТС вводит новые поборы со своих абонентов – они будут дополнительно платить за раздачу интернета. Как пишут «Ведомости», ежемесячная плата за связь для многих абонентов оператора при ежедневных раздачах станет больше приблизительно на 1500 руб.

Сами абоненты уже начали получать уведомления об изменениях в системе оплаты. Новшество подразумевает списание со счета 49 руб. при первом в день подключении функции раздачи интернета (действует до конца суток), пишет издание со ссылкой на абонента МТС в Московской области.

«С 4 мая (2023 г. – прим. CNews) вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 ГБ за 49 руб. и раздавать его на другие устройства», – отмечается в уведомлении МТС, поступившем на устройства абонентов. Изменения коснутся тех, кто пользуется тарифом с безлимитным интернетом. Платить придется за раздачу интернета по Wi-Fi, Bluetooth и USB.

Сколько придется платить

По подсчетам «Ведомостей», пользование раздачей интернета на МТС обойдется россиянам в пределах 1500 руб. в дополнение к стандартной абонентской плате по выбранному тарифу. Это следует из ответа техподдержки МТС на запрос одного из абонентов.

Фото: МТС Едва ли абоненты МТС оценят нововведение

Он рассказал изданию, что, пользуясь тарифом «Тарифище» с безлимитным интернетом, он расходует примерно 20 ГБ трафика в месяц. Абонентская плата на его тарифе составляет 819 руб. На его запрос сотрудник техподдержки МТС сообщил, что каждый пакет по 50 ГБ за 49 руб. «подключается автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток».

Из этого следует, что если абоненту МТС необходимо раздавать интернет каждый день, то услуга обойдется ему в 1470 руб. в месяц, а в некоторые месяцы – в 1519 руб. и лишь в феврале возможна «скидка» до 1372-1421 руб. ввиду меньшего количества календарных дней.

В первую очередь пострадают те, кто работает в интернете, но могут пользоваться проводным доступом к Сети. Это, к примеру, жители отдаленных небольших поселков, куда провайдеры очень неохотно проводят оптоволокно.

«Сообщение сопровождалось грустным смайликом», – сообщил изданию абонент МТС. Оператор техподдержки в качестве компенсации предложил ему подключить скидку в размере 15% к оплате тарифа на 90 дней.

Что говорит МТС

На вопрос CNews о столь невыгодных для абонентов нововведений представители МТС ответили, что новые условия раздачи в 50 ГБ «коснутся ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик». В качестве примера выгоды для абонента они привели архивный тарифный план «Тарифище 082018», который позволяет раздать лишь 6 ГБ в месяц без дополнительной платы. «Сверх указанного объема списывается плата в размере 88 руб/сутки», – сообщили CNews в МТС.

Другой пример, приведенный оператором – архивный «Smart Безлимитище 052016». На нем можно бесплатно раздать лишь 50 МБ (мегабайтов), а за остальной трафик придется заплатить 88 руб. в сутки.

«При этом привычные условия сохранятся на тарифах «Для ноутбука», «Для ноутбука мини» и подписок «МТС Доступ» и линейки «Семейный доступ», – добавили в МТС, подчеркнув, что в рамках подписки «МТС Premium» 30 ГБ в месяц можно раздавать по Wi-Fi, USB и Bluetooth бесплатно.

Редакция CNews направила запрос в Федеральную антимонопольную службу и ожидает ответа.

А как у других

Как пишут «Ведомости», другие операторы из «Большой четверки» тоже ограничивают своих абонентов в возможностях раздачи мобильного интернета. У «Билайна» аналогичные лимиты действуют с 20 апреля 2023 г. на одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом.

Но при этом платить за раздачу придется только новым абонентам оператора, по крайней мере, пока что. Более того, платить потребуется не 50 руб. в сутки, а лишь немногим более 3 руб. или 99 руб. в месяц. Как сообщил изданию представитель «Билайна», трафик при раздаче будет расходоваться из основного предоплаченного пакета. «Доля клиентов, которая в принципе пользуется возможностью раздачи интернета с устройств на сети «Билайна», не превышает 10%», добавил он.

Представители Tele2 и «Мегафона» на вопросы CNews отвечать отказались.

Быть первым

МТС во второй раз с начала 2023 г. ухудшает условия для своих абонентов. В январе 2023 г. CNews писал, что он первым среди операторов «Большой четверки» ввел комиссию за пополнение счета. То есть абонент, желая внести деньги на свой баланс, часть этой суммы отдаст оператору. При этом способов пополнения счета без комиссии на начальном этапе почти не было.

В марте 2023 г. примеру МТС последовал Tele2. Но, учтя ошибки конкурента, этот оператор предложил своим абонентам гораздо более широкий выбор способов бесплатного пополнения.