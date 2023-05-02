Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться

Вслед за США и многими другими странами власти Германии озаботились потенциальной угрозой использования оборудования Huawei в целях кибершпионажа. В Huawei все отрицают.

Всех посчитаем

Власти Германии исследуют сетевое оборудование, поставляемое китайскими производителями из опасений, что оно может быть использовано для атак на сети немецких телеком-операторов.

Техническому аудиту в первую очередь будут подвергнуты устройства фирм Huawei и ZTE.

В начале апреля 2023 г. на закрытом заседании в Бундестаге выступили представители МВД Германии, Федеральной разведывательной службы и главного управления ФРГ по кибербезопасности. В частности, чиновники заявили законодателям, что ведут расследования в отношении компонента для управления питанием сетевого оборудования, который поставляет Huawei.

По мнению разведчиков и специалистов по кибербезопасности, этот компонент может использоваться для нарушения работы телеком-оборудования и вывода целых сетей из строя. Об этом на условиях анонимности изданию Politico сообщили два члена Бундестага.

Фото: ru.freepik.com/ Германия может отказаться от «железа» Huawei

Как пишет издание, Берлин подвергался критике как со стороны США, так и других стран Евросоюза за слишком лояльное отношение к оборудованию китайских фирм, хотя согласно распространенном мнению оно может представлять угрозу — использоваться для шпионажа и диверсий.

В МВД Германии комментировать эту ситуацию отказались, сославшись на секретность информации в целом.

Со своей стороны, главный пресс-представитель Huawei Патрик Берджер (Patrick Berger) заявил Politico, что ни одно правительственное ведомство не обращалось в Huawei с вопросами относительно рисков, которые может создавать компонент для управления электропитанием. «Кибербезопаность и защита конфиденциальности личных данных — это высший приоритет для Huawei», — заявил Берджер.

Так или иначе, в настоящее время МВД ФРГ проводит инвентаризацию всех компонентов китайского производства, которые используются общенациональными операторами телекоммуникационных сетей.

Этот процесс займет еще несколько месяцев. После чего правительство может предписать телеком-операторам изъять и заменить опасные компоненты из своего парка оборудования.

Huawei ожидаемо отрицает любые обвинения в нечестной игре.

Германия не первая

В сентябре 2020 г. правительство Великобритании объявило о введении запрета на установку нового оборудования Huawei в сетях 5G, начиная с сентября 2021 г.

Ранее, в январе 2020 г. исполнительная комиссия Евросоюза представила новые правила и технические требования к снижению рисков кибербезопасности в связи с распространением сетей 5G. В рекомендациях комиссии указывалось на необходимость отказа от поставок «критических и значительных» компонентов инфраструктуры 5G со стороны «высокопроблемных» вендоров.

Тогда ни одна компания прямо названа не была, но содержались весьма прозрачные указания на Huawei.

С 2019 г. Федеральная комиссия по связи США начала отказывать в субсидировании американским компаниям закупок оборудования со стороны китайских фирм — Huawei и ZTE — в связи с опасениями относительно кибербезопасности.

В 2020 г. был наложен запрет на использование правительственного Универсального сервисного фонда (UniversalServiceFund) для закупок оборудования Huawei и ZTE. Более того, американским компаниям были выделены субсидии на замену любого уже использовавшегося оборудования ZTE и Huawei.

Основанием для этих драконовских мер стало предположение, что сетевые компоненты производства ZTE и Huawei могут использоваться для кибершпионажа в связи с тесными связями поставщиков с правительством КНР.

США также оказывает давление на своих союзников, чтобы те аналогично отказались от использования оборудования Huawei, ZTE и других компаний. Австралия, Новая Зеландия, Румыния и Япония уже объявили, что не будут использовать технологии Huawei при создании своих сетей 5G.

Британское разведывательное агентство GCHQ и Национальное агентство Чехии по кибербезопасности и защите информации в 2018 г. опубликовали рекомендации в адрес телекоммуникационных компаний избегать использования оборудования Huawei в своих сетях следующего поколения.

В 2021 г. BloombergNews опубликовали журналистское расследование, в котором утверждается, будто при установке программных обновлений для оборудования Huawei в сети австралийской телекоммуникационной корпорации Optus был занесен вредоносный код, использовавшийся в шпионских целях. Перехваченные данные переправлялись в Китай. Huaweiи Optus отрицают, что этот инцидент вообще имел место.

Позднее разведывательные агентства США заявили, что аналогичный инцидент с оборудованием Huawei произошел уже на территории Соединенных Штатов.

«К настоящему моменту нет железобетонных, публично предъявленных доказательств реального использования оборудования или сервисов Huawei в кибершпионской деятельности, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Поэтому есть основания предполагать, что “крестовый поход” против Huawei со стороны американских властей может иметь больше отношения к политике, чем к вопросам реальной информационной безопасности. Однако США и союзники обмениваются закрытой информацией от спецслужб, и нельзя исключать, что в ней содержатся более конкретные сведения о китайских вендорах и их разработках. И этих сведений достаточно, чтобы убедить все большее количество правительств отказываться от оборудования Huawei».