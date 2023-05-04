«Яндекс» отобрал у российских клиентов бесплатную почту. Бизнесу грозит рост расходов

Облачный сервис «Яндекс 360 для бизнеса» лишился бесплатного тарифа. Это облако для компаний, где есть мессенджер, почта, офисные программы и сервис видеоконференций. Переход на платный тариф – минимум 29 тыс. руб. в год для небольшой компании из 10 человек. Отказавшимся платить «Яндекс» переведет почту и облако в режим чтения – можно будет читать, но не отправлять письма, скачивать но не загружать файлы.

Бесплатное – в прошлом

Российский интернет-гигант «Яндекс» лишил своих клиентов бесплатного тарифа в облаке «Яндекс 360 для бизнеса», пишут «Ведомости». Изменения вступили в силу в середине апреля 2023 г., о чем «Яндекс» уведомил пользователей посредством рассылки электронных писем. Факт получения такой корреспонденции получили несколько опрошенных изданием компаний.

Возможность бесплатно пользоваться «Яндексом 360 для бизнеса» у компаний осталась, но лишь технически. «Чтобы сохранить доступ к возможностям «Яндекс 360 для бизнеса», выберите и оплатите один из основных тарифов. Если этого не сделать, ваша организация, пользующаяся бесплатной версией, будет переведена в режим для чтения», – гласит письмо, отправленное «Яндексом» своим клиентам.

Как сообщили CNews представители «Яндекса», важная информация компании в таком режиме удалена не будет. «К примеру, если включен режим чтения, файлы с «Диска» можно скачать», – заявили они, добавив, что «постепенный перевод организаций, выбравших тарифы и расширенные возможности сервисов, уже идет». В компании отметили также, что информирование клиентов началось в ноябре 2022 г.

Фото: Яндекс Как клиенты отреагируют на невозможность пользоваться сервисом бесплатно, неизвестно

Режим для чтения не позволяет отправлять и пересылать письма. Клиенты смогут лишь читать старую и вновь поступающую корреспонденцию, не имея возможности ответить на нее. Выгружать новые файлы в облако будет нельзя, скачивать старые – можно. Также такой режим подразумевает запрет на добавление новых ящиков и пользователей, даже если лимит еще не исчерпан.

Без исключений не обошлось

Бесплатный тариф позволял экономить на облаке для бизнеса. За 0 руб., в обмен на регистрацию в сервисе, компании получали возможность завести до 1000 почтовых ящиков, с каждого из которых можно было отправить до 1500 писем в месяц. Дополнительно каждому пользователю предоставлялось 10 ГБ места в облаке, а также не был ограничен доступ к сервисам для совместной работы. Сотрудники могли пользоваться «Календарем» для планирования, «Мессенджером» для общения и «Документами» – облачным аналогом классических пакетов офисных программ. Общаться в «Телемосте», аналоге Zoom от «Яндекса», им тоже не запрещалось.

Теперь этого тарифа нет. Но, как сообщили CNews представители «Яндекса», малый бизнес по-прежнему имеет право пользоваться «Яндексом 360 для бизнеса» на полностью бесплатной основе. Правда, это касается лишь совсем небольших компаний.

«Изменения (отключение бесплатного тарифа – прим. CNews) не касаются малого бизнеса, в котором не более 3 пользователей, НКО (некоммерческих организаций – прим. CNews) и др. Для них сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» остаются бесплатными», – рассказали CNews представители «Яндекса».

На вопрос, как долго будут действовать эти исключения, представители «Яндекса» ответили, что всегда. Под НКО компания в данном случае подразумевает социально-ориентированные и благотворительные организации. В список исключений, сообщили CNews представители «Яндекса», также входят бюджетные школьно-дошкольные образовательные учреждения.

Во благо сервиса

В «Яндексе» объяснили CNews, перевод клиентов «Яндекса 360 для бизнеса» на платные тарифы – это часть стратегии по обеспечению сервису возможности существовать и расти. «Эти изменения – необходимые условия для дальнейшего развития функциональности, надежности и доступности сервиса, – утверждают в «Яндексе». – А наша задача – продолжить и дальше развивать сервис, чтобы каждая компания могла получить большое количество полезных и удобных функций, а сервисы оставались максимально доступными для всех».

Клиенты, которые выберут перейти на платный тариф, а не уйти на другой бесплатный сервис, смогут выбрать три варианта оплаты – «базовый», «оптимальный» и «расширенный». В первом случае цена составит 249 руб. в месяц за одного пользователя – за эти деньги клиент получит 100 ГБ в облачном хранилищ и возможность отправить до 1500 писем. По подсчетам «Ведомостей», компания со штатом сотрудников всего в 10 человек будет ежегодно перечислять «Яндексу» 29,88 тыс. руб. Ежемесячная плата по тарифу составит 2490 руб.

Новые тарифы

Тариф «Оптимальный» – это 1 ТБ в облаке и 50 тыс. писем в обмен на 559 руб. в месяц на одного сотрудника или 67,08 тыс. руб. в год для компании из 10 сотрудников. При выборе тарифа «Расширенный» такая организация заплатит 1399 руб. в месяц за одного работника или 167,88 тыс. руб. в год за весь персонал. Условия включают облако на 3 ТБ и 100 тыс. писем.

Голосовать рублем или ногами

В «Яндексе» на вопрос CNews о точном количестве пользователей «Яндекса 360 для бизнеса» не ответили. Представители «Яндекса» подчеркнули лишь, что «за последние годы» количество организаций, подключившихся к сервису, выросло вдвое. «Это компании из самых разных отраслей от производства и ритейла до сферы услуг и ИТ», – добавили представители «Яндекса».

Сколько среди клиентов тех, кто выбрал бесплатный тариф, не установлено. Как пишут «Ведомости», по подсчетам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, бизнес-пользователей у сервиса сейчас несколько десятков тысяч – это компании самых разных размеров, со штатом от 10 человек и до нескольких тысяч.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что, лишив пользователей бесплатного тарифа для бизнеса, «Яндекс» растеряет до 20% клиентов своего корпоративного облака. Большую часть ушедших составят небольшие компании, не подпадающие под перечисленные выше исключения. Крупный бизнес, по мнению экспертов, такие сервисы и вовсе не интересуют – у них есть свои почтовые серверы.

«Стадия накопления пользователей закончилась, началась стадия зарабатывания на них, – прокомментировал CNews изменения в тарифной сетке «Яндекс 360 для бизнеса» Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress».