«Яндекс» меняет название убыточного Delivery Club

Служба доставки Delivery Club собирается провести ребрендинг и расширить ассортимент; он пополнится электроникой и товарами для дома. Такое решение приняли владельцы «Яндекса», купившие бизнес около 10 месяцев назад. Представители рынка фудтеха считают, что причина изменений – убыточность сервиса.



«Маркет деливери»

Компания «Яндекс», которая приобрела 10 месяцев назад сервис доставки Delivery Club, намерена провести ребрендинг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на фудтех-рынке. Представители Delivery Club подтвердили, что подали заявку на регистрацию нового товарного знака «Маркет деливери». Именно так будет звучать новое название службы доставки. Ребрендинг сервиса произойдет в июне 2023 г.

Во сколько обойдется ребрендинг, в компании не уточнили. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с изданием предположил, что минимальные вложения в эту процедуру составят 500 млн руб.

В августе 2022 г. «Яндекс» обменял « Яндекс.новости » и «Яндекс.дзен» на сервис Delivery Club у VK

В Delivery Club уточнили, что собираются развивать экспресс-доставку товаров разных категорий. К примеру, в ассортименте появится электробытовая техника, гаджеты, товары для дома. В последнее время пользователи сервиса уже заметили крен в сторону непродовольственных категорий – появились товары для взрослых и спортивное питание.

Представители службы доставки сообщили, что условия сотрудничества с партнерами и трудовые условия для курьеров останутся неизменными. «Маркет деливери» будет также доставлять заказы из кафе, ресторанов и продуктовых магазинов.

Другие сервисы доставки «Яндекса»

Что касается похожих сервисов в экосистеме «Яндекса», они будут выполнять примерно те же задачи: «Яндекс.еда» сосредоточится на доставке из ресторанов и магазинов, а также будет развивать сервисы «Чек» для оплаты счета в ресторанах по QR-кодам и «Ланч карта» для оплаты корпоративного питания.

Бурмистров предполагает, что в будущем «Маркет деливери» и «Яндекс.маркет» будут тесно связаны. Об этом в том числе говорит новое название Delivery Club. Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов в беседе с изданием сообщил о том, что после ребрендинга сервис скорее всего будет развивать экспресс-доставку и по ассортименту «Яндекс маркета». Если последний будет использовать логистику Delivery Club и «Яндекс.еды», сроки доставки серьезно сократятся.

Ранее CNews писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), одобряя покупку «Яндексом» Delivery Club выставила несколько условий. Так, корпорации запретили давать какие-либо преференции ресторанам и доставщикам, которые используют «Яндекс.еду». Для ресторанов-партнеров «Яндекс.еды» предписание обеспечивает сохранение размера и порядка формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки. Кроме того, ФАС запретила «Яндексу» принимать меры, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или иными сторонним сервисами других служб доставки.

Сам же «Яндекс», покупая Delivery Club, обещал объединить технологическую платформу сервиса с платформой «Яндекс.еда». Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, должны были получить доступ к платформе «Яндекс.про», которая распределяет заказы между доставщиками и строит комфортные для них маршруты. В то же время рестораны, которые сотрудничают с Delivery Club, могли серьезно расширить зону покрытия за счет «Яндекс.еды».

Средний чек вырастет

Из годового отчета Yandex (владелец российского «Яндекса») следует, что в 2021 г. выручка Delivery Club составила 13 млрд руб., чистый убыток – 10,1 млрд руб. По информации системы «СПАРК-интерфакс», выручка ООО «Деливери клаб» в конце 2022 г. достигла 17,3 млрд руб., а убыток вырос до 7,1 млрд руб. Бурмистров считает, что появление новых категорий товаров в сервисе позволит нарастить средний чек покупки и улучшить экономику сервиса.

Напомним, сервис Delivery Club появился в 2009 г. благодаря группе инвесторов во главе с Левоном Оганесяном. В 2016 г. холдинг Mail.ru Group (прежнее название VK) купил сервис за $100 млн. В 2019 г. служба доставки вошла в совместное предприятие Сбербанка и VK – «О2О холдинг». В августе 2022 г. VK сообщил о выходе из предприятия и покупке Delivery Club. Затем он обменял его на активы «Яндекса» – блог-платформу «Дзен» и агрегатор «Новости». Теперь 99,95% ООО «Деливери клаб» принадлежат напрямую «Яндексу», 0,05% – ООО «ГИС технологии».

15 мая 2023 г. компания Yande раскрыла подробности сделки по обмене активами с VK.

Судя по годовому отчету Yandex, в рамках сделки службу Delivery Club оценили в 38,6 млрд руб. В том числе нематериальные активы сервиса оценили в 13,86 млрд руб., из которых 9,63 млрд руб. ушло на оценку стоимости торговой марки и доменных имен Delivery Club, 4,06 млрд руб. – на оценку стоимости пользовательской базы сервиса.