Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу

Российский провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel начал подготовку к IPO. Компания оценивается аналитиками в 40-50 млрд руб., они предполагают, что инвесторы получат от 15% до 20% акций. Встречи с инвесторами уже начались.



Выход на IPO

Компания Selectel, крупный провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных, готовится к выходу на IPO, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники на фондовом рынке. Речь идет о первичном публичном размещении акций компании на фондовой бирже.

Руководство Selectel уже инициировало встречи с потенциальными инвесторами на этой неделе. Их пригласили к участию в NDR (Non-deal roadshow), которое пройдет 16–18 мая 2023 г.

«Встречи пока ни к чему не обязывают и носят скорее ознакомительный характер», – уточнили собеседники издания. Другие источники добавляют, что премаркетинг будут проводить Газпромбанк и ВТБ, а встречи пройдут как с пулом инвесторов, так и индивидуально.

Фото: Selectel В 2021 г. топ-менеджеры компании утверждали, что выйдут на IPO в течение трех лет

Собеседники издания на рынке дата-центров подтверждают, что слышали о планах IPO около 6 месяцев назад от топ-менеджера Selectel. Представители самой компании осторожно отвечают, что решение еще не принято, никакие внутренние сроки не определены, с биржей также никакой ясности нет.

Также представители Selectel отрицают, что встречи с инвесторами 16–18 мая имеют отношение к подготовке к IPO. В компании заверяют, что Selectel как эмитент двух выпусков облигаций регулярно проводит такие мероприятия, чтобы информировать инвесторов.

Что известно о компании

«Селектел» была основана в 2008 г. сооснователями «Вконтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Миралишвили, а якорным клиентом стал сам «Вконтакте». На данный момент организация на 100% принадлежит кипрской Haicom Ltd. Selectel выступает оператором шести дата-центров в России, в которых размещено 3,5 тыс. стоек.

По итогам 2022 г. выручка компании составила 8,14 млрд руб. при чистой прибыли в 1,42 млрд руб. По сравнению с 2021 г. выручка выросла более чем в полтора раза. Ключевыми сегментами, которые обеспечили наибольшую выручку компании, стали приватные облака на базе выделенных серверов (на 64% год к году) и публичные и приватные облака (на 92% год к году).

По данным Федеральной налоговой службы, расширился и штат компании до 677 человек (на 142 больше, чем в 2021 г. – 535 человек).

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2022 г. в качестве контролирующего бенефициара называют Вячеслава Миралишвили.

Как планировали IPO

В 2021 г. Лев Левиев сообщал журналистам, что компания собирается выйти на IPO в течение трех лет. В феврале 2021 г. Selectel разместила трехлетние облигации на 3 млрд руб. с полугодовым купоном по ставке 8,5%. В ноябре 2022 г. состоялся еще один выпуск на 3 млрд руб. с полугодовым купоном по ставке 11,5%.

В беседе с «Коммерсантом» аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отмечает, что Selectel принадлежит около 10% рынка российских облачных сервисов. Похожие цифры приводят аналитики iKS-Consulting, считая, что Selectel поднялся на одну позицию среди российских провайдеров IaaS и занял третье место с долей рынка в 9,5%. На данный момент 25% всего рынка принадлежит «Ростелеком-ЦОД», 17% – Cloud (бывшая SberCloud), четвертое место достается МТС с 9,3%. Следом идут Yandex Cloud – 6,3%, «Крок» – 5,6%, и OnCloud – 3,1%.

По словам Делицына, сейчас компанию можно оценить в 40–50 млрд руб. с учетом дисконта из-за региональных рисков. Потенциал размещения акций на фондовом рынке эксперт оценил на уровне 15–20% – иными словами можно говорить о привлечении 7,5–10 млрд руб.

Рынок облаков и ЦОД

Гендиректор Т1 Игорь Калганов в беседе с изданием сообщил, что сейчас отличное время инвестировать в сектор ЦОД, так как рынок еще не перенасыщен, и это произойдет не раньше, чем через два-три года. Это случилось в том числе потому, что из России ушли такие известные мировые облачные провайдеры, как AWS, Azure и Google, а в дата-центры сейчас активно инвестируют крупные компании с госучастием.

Так, компании, ранее хранившие инфраструктуру у западных провайдеров, начали переходить на отечественные решения. Из-за этого российский облачный рынок вырос на 40%. Также весной 2022 г. провайдеры стали поднимать цены на свои услуги из-за увеличившегося потока клиентов – особенно активно на российские облака переходит ритейл.

Так, клиентом Selectel стала X5 Group, а клиенту Yclients компания помогла нарастить вычислительные мощности в России и перенести данные от зарубежного провайдера.Также Selectel стал активнее работать с представителями госсектора. По итогам ноября 2022 г. услугами Selectel пользовалось более 22 тыс. клиентов.