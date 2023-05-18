В России вымирают сервис-центры Apple. Точки ремонта закрываются одна за другой, процесс не остановить

Российские авторизованные сервис-центры Apple начали закрываться из-за проблем с поставками запчастей и на фоне сокращения потока клиентов. Все это связано с уходом Apple из России и западными санкциями. Эксперты уверены, что в обозримом будущем закрытие авторизованных центров обретет еще более массовый характер.

Ремонтироваться негде

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры (АСЦ) по ремонту техники Apple. Сворачивают бизнес, в том числе, и относительно крупные точки ремонта, не говоря о небольших мастерских, имеющих необходимые сертификаты Apple.

В частности, в столичном регионе закрылся сервис-центр MacLabs, а жители Санкт-Петербурга больше не смогут отнести свой iPhone, iPad или MacBook в местное представительство сети В2Х. Как пишут «Известия», некоторые авторизованные сервисные центры остро нуждаются в деньгах для продолжения деятельности – компания «Бробролаб», например, в настоящее время проводит добровольный сбор пожертвований среди своих клиентов, чтобы остаться на плаву. Размер необходимой суммы по российским меркам немаленький – компании нужно 6 млн руб., и собрать эту сумму нужно в течение трех месяцев. Не исключено, что примеру «Бробролаб» последуют и другие авторизованные сервис-центры.

Фото: wirestock / FreePik Ремонт сломанного гарантийного iPhone и другой техники Apple становится в России настоящим квестом. С Android-устройствами такой проблемы пока нет

Стоит отметить, что подобный исход был вполне ожидаем. Еще в феврале 2023 г. АСЦ начали отказываться ремонтировать технику Apple, притом не раскрывая причин. Позже выяснилось, что разнарядку направила непосредственно сама Apple. В марте 2023 г. она принудительно запретила вести гарантийное обслуживание Mac и iPad на территории России.

Заберите свою технику

Некоторые компании не просто закрываются, но и отказываются выполнять уже взятые на себя обязательства по ремонту техники. Так, упомянутый московский сервис MacLabs не станет чинить технику клиентов, которые сдали гаджеты в ремонт до прекращения деятельности АСЦ – все устройства будут возвращены владельцам.

Основные виновники происходящего с российскими АСЦ Apple – это власти США и стран Европы, считает основатель и гендиректор компании «Бробролаб» Дмитрий Кирьянов. Как пишут «Известия», проблемы у отечественных сервисов начались после девятого и десятого пакета антироссийских санкций. На запрет работы Apple в России напрямую влияют американские чиновники – компания ушла из страны еще в марте 2022 г.

Кирьянов отметил также, что с марта 2023 г. в Россию больше официально не поставляются запчасти для ремонта техники Apple, в особенности для планшетов iPad и ноутбуков MacBook. Это тоже стало серьезным ударом по бизнесу авторизованных сервисных центров, поскольку до 40% клиентов приносят на ремонт именно эти гаджеты, подчеркнул глава «Бробролаб».

Нет поставок – нет ремонта

Сам факт ухода Apple с российского рынка тоже сказался на деятельности ремонтных мастерских. На момент выхода материала все устройства компании, представленные в российской рознице, ввозятся в страну по параллельному импорту, то есть без разрешения самой Apple. Кроме того, компания постоянно мешает россиянам с комфортом пользоваться ее устройствами – удаляет популярные в стране приложения из App Store, что не делает тот же iPhone более популярным.

Продажи техники Apple действительно сокращаются. Для примера, в I квартале 2023 г. в Россию было ввезено всего 700 тыс. iPhone – Apple откатилась на пятое место на российском рынке смартфонов, хотя до санкций входила в тройку лидеров. Согласно статистике аналитической компании GS Group, сейчас она удерживает лишь 11%, пропустив вперед китайских производителей. В целом, российские продажи iPhone принесли Apple лишь 1% глобальной выручки за отчетный период.

Дмитрий Кирьянов сообщил изданию, что поток клиентов в АСЦ из-за ухода Apple с российского рынка сократился вдвое по итогам 2022 г. В 2023 г. тенденция сохраняется, утверждает он.

Все это бьет по финансам мастерских – средний операционный убыток «Бробролаб» по итогам 2022 г. достиг 300 тыс. руб. в месяц, и это лишь на фоне сокращения потока клиентов. Прекращение поставок запчастей в начале весны 2023 г. увеличило этот показатель до 1,1 млн руб. в месяц, рассказал изданию глава компании.

Все только начинается

Собеседники издания в ИТ-дистрибуции уверены, что волна закрытия АСЦ Apple только начинается. По их мнению, в самом ближайшем будущем мастерские по ремонту техники Apple продолжат сворачивать свою деятельность, но только те, которые «не относятся к крупным компаниям или сетевым ритейлерам».

Они также отметили, что поставки запчастей для ремонта устройств Apple в Россию все еще продолжаются, но по очень усложненной схеме – комплектующие везутся через компанию-посредника в одной из стран Прибалтики, а подобные махинации всегда ведут к увеличению срока поставок и цен. В итоге это выливается в рост длительности ремонта и увеличение его стоимости.

Также стоит учитывать, что в России осталось не так уж много устройств, на которые еще действует официальная гарантия Apple – это та техника, которая была приобретена до ухода компании из страны. Также в стране еще действует платная программа расширенной поддержки клиентов Apple Care+, но и она, по словам собеседников издания, в настоящее время не распространяется на большую часть устройств компании. Например, она затрагивает только смартфоны iPhone и часы Watch, но не действует для планшетов iPad и ПК Mac.

Выход есть

Проблему с гарантийным ремонтом продающейся в России техники Apple могут решить сами ритейлеры. Как сообщал CNews, они еще летом 2022 г. взяли на себя соответствующие обязательства и своими силами чинят ввезенную по параллельному импорту технику, приобретенную у них.

Источник издания, приближенный к неназванному крупному российскому ритейлеру, подчеркнул, что в настоящее время запчастей для ремонта техники Apple достаточно, проблем с их нехваткой нет.