Власти заинтересовало предложение о пошлинах на ввоз в Россию зарубежного телеком-оборудования

Минцифры согласилось рассмотреть идею введения таможенных пошлин на импорт телеком-оборудования, если его зрелые аналоги уже производятся в России. Эксперты считают, что прежде чем внедрять меру, нужно тщательно обсудить ее с операторами и разработчиками, а также провести серьезное моделирование, чтобы учесть возможные негативные побочные эффекты для российских вендоров

Минцифры заинтересовали пошлины

Минцифры готово изучить предложения о введении таможенных пошлин на ввоз в страну зарубежного телеком-оборудования, конкурентные аналоги которого и так есть в России. Об этом сообщил заместитель главы министерства Дмитрий Ким, пишет «Интерфакс».

Такое предложение поступило на заседании рабочей группы по нормативному регулированию в рамках подготовки стратегии развития телеком-отрасли в стране до 2035 г. Рабочую группу возглавлял председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Коллеги выступили с инициативой, чтобы на тот перечень оборудования, которое у нас уже есть апробированное, зарекомендовавшее себя с хорошей стороны, ввести импортную пошлину на ввоз иностранного оборудования. В целом инициатива интересная. Мы готовы ее отработать, давайте фактуру и будем соответственно с вами двигаться», — сказал Ким.

Идея заключается в том, чтобы ввести пошлины на зарубежное оборудование, качественные аналоги которого российские компании в состоянии производить сами.

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов сказал CNews, что российские разработчики оборудования для мобильной связи планируют достичь этого уровня зрелости в 2025-2026 гг.

«Так что я думаю, что это скорее задел на будущее. В рамках общего экономического инструментария для поддержки отечественных производителей, возможно, такая мера может быть рассмотрена и внедрена, — считает эксперт. — Однако прежде чем применять ее в нашем сегменте рынка, необходимо тщательно обсудить этот вопрос с операторами и разработчиками, а также провести серьезное моделирование, чтобы учесть возможные негативные побочные эффекты для российских вендоров».

В числе последних — возможное повышение цен на импортные блоки из-за ухудшения логистики или введения новых пошлин. Оно может привести к уменьшению спроса на отечественные решения, говорит Сиволобов. Это объясняется тем, что в России существует около 800 тыс. базовых станций, которые представляют собой импортное оборудование. В случае поломки требуется заменить их на продукцию того же производителя. Нельзя вместо вышедшей из строя станции просто поставить оборудование «Сделано в России», уверен он.

Эксперт отметил, что потребуется заменить весь сегмент телеком-оборудования, что не всегда является возможным и экономически оправданным. Кроме того, бюджет оператора всегда ограничен. Таким образом, благое намерение в конечном счете может отнять выручку у отечественных производителей, считает Сиволобов. Он отметил, что Правительство уже разработало комплекс мер, направленных на постепенную миграцию российских сетей мобильной связи на отечественные решения. По мнению эксперта, этот подход является разумным и сбалансированным.

Дефицит оборудования не прекращается

По словам Сиволобова, строительные расходы обычно составляют стабильную долю от выручки оператора. Поэтому любые дополнительные затраты будут компенсироваться из того же источника. Оператор может быть вынужден сократить общую закупку оборудования, что может негативно сказаться на качестве и покрытии сети, или ограничить объемы продукции, приобретаемой у российских компаний. Важно помнить, что сохранение стабильной работы существующих мобильных сетей является первоочередным приоритетом для любого игрока этого рынка, подчеркнул эксперт.

«По этой причине мы проявляем осторожность в отношении любых дополнительных расходов, которые оператор может понести, поскольку они могут негативно сказаться на отечественных производителях», — добавил Сиволобов. — По его словам, ситуация с доступностью и наличием телеком-оборудования в стране, согласно информации от операторов, сейчас стабильная. Хотя дефицит оборудования присутствует, он пока далек от критического уровня.

«Мы планируем, что в 2025-2026 гг. будет налажена стабильная поставка отечественного оборудования для мобильных сетей. В текущий период по 2025 г. разработчики будут вместе с операторами заниматься отладкой прототипов в реальных сетях. Могу уверенно заявить, что уже в следующем году, а возможно даже в этом, абоненты будут подключаться к российским базовым станциям», — уверен эксперт.

История вопроса

В феврале 2022 г. консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ) предложил Минпромторгу ввести импортные пошлины на системы, предназначенные для ускорения оптоволоконных линий связи. Речь идет о заграничных DWDM- и DAS-системах. Их предлагали обложить 20-процентной пошлиной, чтобы поддержать российских производителей и стимулировать импортозамещение. В качестве альтернативы назывались продукты отечественного разработчика телеком-оборудования «Т8».

В Минпромторге сообщали, что с 2020 г. прорабатывают вопрос о необходимости введения импортных пошлин на определенные виды радиоэлектронной продукции. Просьбу консорциума в ведомстве обещали рассмотреть, если тот предоставит обоснования и комплексный анализ мощностей и объемов производства российской аналогичной продукции.

В ноябре 2022 г. отечественные производители электроники просили Правительство ввести таможенные пошлины для ввоза иностранных ПК, ноутбуков, вычислительной техники и пр. Это касается именно тех категорий товаров, аналоги которых производят в России. Производители электроники предложили ввести пошлину в размере 5%.

В Минцифры после февраля 2022 г. неоднократно обсуждалось увеличение таможенных пошлин на те группы товаров, которые производятся или собираются в России. Некоторые компании выступали и вовсе за запрет серых поставок электроники, аналоги которых выпускают российские производители.